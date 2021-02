Hagener Stürmer Studtrucker wechselt zu Traditionsklub

Marwin Studtrucker spielte in der Hinrunde für den Wuppertaler SV, am Montag löste er seinen Vertrag beim Regionalligisten auf und wechselte den Verein.

Hagen Nach seiner Freistellung beim Wuppertaler SV findet Marwin Studtrucker einen neuen Verein. Der Hagener bleibt in der Regionalliga West.

Kurz vor dem Ende der Transferfrist am Montagabend hat Marwin Studtrucker einen neuen Verein gefunden. Der 30-jährige Stürmer, gebürtig aus Hagen, wird in der Rückrunde für Alemannia Aachen in der Fußball-Regionalliga West auflaufen. Das gab der Traditionsklub aus dem Dreiländereck am Montag bekannt, ohne Angaben über Vertragsdetails zu machen.

Kurz vor dem Wechsel löste Studtrucker seinen ursprünglich noch bis zum Sommer laufenden Vertrag beim Aachener Ligakonkurrenten Wuppertaler SV auf. Beim abstiegsbedrohten WSV wurde der Offensivspieler Ende des vergangenen Jahres freigestellt. Dabei hatte Studtrucker in der ersten Saisonhälfte noch zum Stammpersonal (18 Einsätze, zwei Tore) gehört.

244 Regionalliga-Einsätze

„Grundsätzlich höre ich mir alles an. Aber ich habe auch kein Problem damit, etwas abzulehnen. Es muss schon zu 100 Prozent passen. Ich werde bald 31 Jahre alt und habe noch ein paar gute Saisons vor mir“, hatte Studtrucker Anfang des Jahres gegenüber dieser Redaktion mit Blick auf seine Zukunftspläne gesagt.

Nun, im Rahmen seines Wechsels, betonte er: „Mit der Alemannia gab es in den letzten Jahren immer wieder mal lose Kontakte. Umso mehr freue ich mich, dass der Wechsel nun kurzfristig zu Stande gekommen ist. Ich bin hungrig auf die neue Herausforderung und möchte meinen Anteil zum gemeinsamen Erfolg mit dem Verein beitragen.“

Derweil bezeichnete Alemannia-Sportdirektor Thomas Hengen Studtrucker als einen „erfahrenen Stürmer (…)“, der über eine „beachtliche Quote“ als Torschütze und Vorbereiter verfüge.

Alemannia Aachen ist Tabellenelfter

Damit gemeint sind die 46 Treffer und 32 Assists, die Studtrucker in 244 Partien in der Regionalliga für den SC Wiedenbrück, Rot-Weiss Essen, den 1. FC Saarbrücken, die SG Wattenscheid 09 und den Wuppertaler SV sammelte.

Weitere Einsätze könnten schon alsbald folgen, denn in der als Profiklasse eingestuften Regionalliga West rollt der Ball trotz Pandemie. Für die elfplatzierte Alemannia und Studtrucker steht am kommenden Samstag (14 Uhr) ein Heimspiel gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf auf dem Plan.