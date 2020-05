Hagener Taucher erforschen die verborgene Unterwasserwelt

„Es ist einfach entspannend. Man taucht ab und hat kein Handy oder sonst was dabei. Man konzentriert sich für den Tauchgang nur auf sich, seinen Partner und die Unterwasserwelt.“ Wenn Uwe Schmidt-Schröder, 1. Vorsitzender der Tauchsportgemeinschaft (TSG) Hagen, beginnt von seinem Hobby zu erzählen, kommt er ins Schwärmen.

Vor 13 Jahren kam er mit seinem Sohn in den Verein und will ihn seitdem auch nicht mehr missen: „Wie bei so vielen, ging es bei mir auch im Urlaub mit einfachen Schnuppertauchgängen los. Und ab da war ich dann infiziert.“ Aktuell umfasst der Verein, der zu einer der ersten Tauchgruppen im Hagener Raum gehörte, 65 Mitglieder. Unter ihnen sind auch zwei Tauchlehrer und fünf Übungsleiter.

Ausbildung

So auch Rainer Diecks. Er übernimmt die Ausbildung der Tauchschüler, die immer im Becken des Westfalenbades startet. Selbst ist er durch einen Zufall zu dem Sport gekommen: „Ich habe mir ein gebrauchtes Auto gekauft, auf dem ein Sticker mit einem Taucher war. Darauf angesprochen, dachte ich mir, dass ich es ja auch mal ausprobieren kann.“ Und so landete er bei der TSG.

„Tauchen ist ein sicherer Sport, wenn man sich an die Regeln hält. Deshalb ist uns eine gründliche und genaue Ausbildung sehr wichtig. Bisher ist es noch nie zu einem tödlichen Unfall gekommen. Damit das auch so bleibt, legen wir Wert auf Gründlichkeit.“ Zehn bis 15 Ausbildungen gibt es bei der TSG pro Jahr. Dabei sind es nicht nur Anfänger, auch erfahrenere Sportler können weitere Ausbildungen beispielsweise im Tief- oder Stromtauchen absolvieren.

Los geht es im Schwimmbecken

Los geht es aber erst einmal im Schwimmbecken. „Alleine das Schwimmen mit Flossen ist ungewohnt, da muss man erst einmal reinkommen“, weiß Uwe Schmidt-Schröder und ergänzt: „Aber wenn man aufmerksam ist und auch in der Theorie gut aufpasst, ist das alles kein Problem.“ So dürfen beispielsweise auch nach Erwerb des Tauchscheins keine zwei Anfänger gemeinsam abtauchen. Ein erfahrener Sportler muss immer mit dabei sein. „Und alleine wird sowieso nicht getaucht, man muss mindestens zu zweit sein, falls doch mal was passiert.“

Was bei den Hagenern aber in der über 50-jährigen Vereinsgeschichte bisher noch nicht vorkam. Im Gegenteil: „Unser ältestes Mitglied Franz ist auch mit 86 Jahren noch getaucht“, erinnert sich Uwe Schmidt-Schröder. „Und als einziger Hagener Verein bieten wir auch Nitrox-Tauchen an“, berichtet Rainer Diecks mit Stolz. Bei Nitrox handelt es sich um sauerstoffreichere Luft, welche in die Flaschen gefüllt wird.

Wo wird getaucht?

„Wir sind vor allem im Möhnesee, Sorpesee und Hennesee unterwegs“, verrät Rainer Diecks. In der nahen Hasper Talsperre ist das Tauchen verboten, da es sich dort um eine Trinkwasser-Talsperre handelt. „Und in der Glör sieht man nicht sonderlich viel“, kennt Schmidt-Schröder die umliegenden Gewässer schon auswendig. Einmal im Jahr macht sich die TSG auf den Weg zur gemeinsamen Vereinsfahrt. Diese führt meistens an das Grevelinger Meer nach Holland.

Und bei Rainer Diecks und seiner Frau werden die Urlaube nur noch danach ausgesucht, wo getaucht werden kann: „Es ist ein sehr großer Vorteil, dass meine Frau auch taucht. Dadurch habe ich meinen Partner immer mit dabei.“ Zuletzt ging es nach Bali, wo sie mit Mantarochen tauchten: „Das ist dann schon ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.“

Die schönsten Tauchgänge

Und auch Uwe Schmidt-Schröder sucht seine Urlaube inzwischen nach den Tauchgängen aus: „Es gibt so viele schöne Ecken, sei es in Kroatien, oder Holland.“ Oftmals sind in angelegten Seen auch extra Autos oder Flugzeuge versenkt, um die Unterwassersportler zu locken: „Das ist dann zwar mal ganz nett, aber so schön, wie in einem richtigen See kann es dort gar nicht sein“, findet der TSG-Vorsitzende.

Unterschiede zu früher

So wenig, wie die Freude über die Unterwasserwelt geschwunden ist, so viele Veränderungen gibt es doch in der Ausrüstung, wie Rainer Diecks zu berichten weiß: „Früher gab es einfache Bleigurte, heute Westen. Und es ist alles viel technischer geworden, der Tauchcomputer kann einem alles wichtige sagen, das macht vieles einfacher.“

Aktuell hoffen die Taucher, dass sie ab Juni wieder in ihre Gewässer können: „Aktuell sind Seen wie die Sorpe vom Ruhrverband gesperrt worden. Wir müssen auch mal schauen, ob wir unsere für Mitte Juni geplante Vereinsfahrt in diesem Jahr abhalten können“, will sich Uwe Schmidt-Schröder noch nicht zu früh freuen.