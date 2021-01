Handballer von Eintracht Hagen treffen auf Bundesliga-Team

Hagen Erstes Testspiel für Drittliga-Handballer von Eintracht Hagen. Zudem gibt der erste Spieler seine Zusage für die nächste Saison.

Seit Oktober ruht der Spielbetrieb der 3. Handball-Bundesliga. Doch nun könnte zumindest für den VfL Eintracht Hagen wieder etwas Normalität einkehren. Das Team von Trainer Stefan Neff trifft am Mittwochabend im Testspiel auf den Bundesligisten TuSEM Essen (18 Uhr, Sportpark am Hallo).

Von einem normalen Freundschaftsspiel kann allerdings keine Rede sein: Zuschauer sind nicht erlaubt und beide Mannschaften müssen sich im Vorfeld zwei PCR-Tests unterziehen, um eine Infizierung mit dem Coronavirus auszuschließen. „Das sind die Vorgaben, die die Handball-Bundesliga für Testspiele stellt, aber auch unser eigener Wunsch. Wir wollen ja nicht, dass sich irgendjemand aus dem Team ansteckt“, ist Eintracht-Trainer Neff vorsichtig.

Den Restart fest im Blick

Doch wieso fangen die Eintrachtler so früh mit Testspielen an, wo ein Termin für den Restart des Spielbetriebs noch nicht feststeht, wie der Deutsche Handballbund (DHB) erst in der vergangenen Woche mitteilte? „Es geht uns vor allem darum, zu schauen, wo wir stehen“, so die Erklärung des Eintracht-Coachs, der die Professionalität seiner Mannschaft hervorhebt: „Auch, wenn ein Restart Anfang März immer unrealistischer wird, haben wir seit Oktober weiter trainiert, um jederzeit bereit zu sein. Dementsprechend wollen wir jetzt auch schauen, wo die Spieler stehen.“

Zudem sei die jetzige Phase die einzige, in welcher gegen eine höherklassige Mannschaft getestet werden könne: „Nach der WM-Pause geht in den ersten beiden Bundesligen wieder die Saison los.“ Daher treten die Eintrachtler auch schon in der kommenden Woche gegen das nächste Spitzenteam an: Am Dienstag geht es gegen den TSV Bayer Dormagen: „Wir wollen schauen, an welchen Baustellen wir noch arbeiten müssen“, so Neff. Das Ergebnis sei dabei für ihn erst einmal zweitrangig: „Ich erwarte gegen solche Teams nicht unbedingt einen Sieg, allerdings wollen wir uns auch nicht unter Wert verkaufen.“

Ridder und Grzesinski fallen aus

Nicht mit dabei sein können Carsten Ridder und Mats Grzesinski. Rückraumspieler Ridder muss sich einer kleineren Operation am Knie unterziehen. „Es ist nichts Wildes, nur ein kleiner Eingriff, mit dem er voraussichtlich vier Wochen ausfallen wird. Es erschien uns ein guter Zeitpunkt, dann ist er wieder fit, wenn wir in die Saison einsteigen“, berichtet Neff. Und auch Torhüter Grzesinski plagen Knieprobleme. Im Training vertrat sich der 20-Jährige das Knie und pausiert in dieser Woche.

Positive Nachrichten gibt es hingegen von Tim Stefan. Der 25-jährige Rückraum-Akteur hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. „Tim ist ein immens wichtiger Spieler für uns, gerade mit seinem Wurfpotenzial“, und ergänzt: „Ich wollte, dass er bleibt, der Verein wollte es und er wollte es auch.“ Und auch der Spieler selbst glaubt an die erfolgreiche Zukunft des Vereins: „Ich bin weiterhin von dem Projekt Eintracht Hagen sehr überzeugt und glaube, dass hier noch viel passieren kann und wird.“