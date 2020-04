Harkortsee: Regatten abgesagt, allein darf gesegelt werden

Die beiden Regatten im Frühjahr auf dem Harkortsee fallen aus, man hofft noch auf den Spätsommer. Doch gesegelt werden kann zwischen Wetter, Herdecke und Hagen auch in Zeiten der Corona-Krise – unter Beachtung der Abstands- und Hygiene-Regeln. Die Mitglieder von Segelverein Herdecke-Ruhr (SHR) und Yachtclub Harkortsee (YCH) nutzen die Sportmöglichkeiten und fahren allein oder zu zweit, die Vereinsaktivitäten indes liegen – wie bei allen anderen Sportklubs auch – brach.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Drei Regatten zählen zur Ardey-Meisterschaft Zwei Regattaserien bietet der Segelverein Herdecke-Ruhr: Einen Teil der Harkortsee-Meisterschaft bildet die Herdecker Stadtmeisterschaft, die der SHR ausrichtet. Die Hagener Stadtmeisterschaft, ausgerichtet vom Yachtclub Harkortsee, komplettiert die Serie. Harkortsee-Meister wird derjenige, der in seiner Klasse (Jollen oder Dickschiffe) über beide Stadtmeisterschaften die beste Platzierung herausgesegelt hat. Zudem besteht die Möglichkeit, an der Dortmunder Stadtmeisterschaft des Yachtclubs Phönixsee teilzunehmen. Wer über alle drei Stadtmeisterschaften hinweg als Sieger hervorgeht, darf sich Ardeymeister nennen.

Das traditionelle Ansegeln am nächsten Sonntag, bei dem die Aktiven des Herdecker Segelvereins mit ihren frisch polierten Booten hinaus auf den See fahren und das „Schnapsboot“ anvisieren, um dort festmachen und sich zu stärken, entfällt. Auch die Harkortsee-Meisterschaft - der Auftakt war eine Woche später auf der anderen Seeseite beim Yachtclub Harkortsee geplant, am 17. Mai sollte von Herdecke aus gesegelt werden – ist zunächst abgesagt worden. Und ob die dritte Regatta, die die so genannte Ardeymeisterschaft komplettiert, im August beim Dortmunder Yachtclub Phönixsee stattfinden kann, ist zumindest ungewiss.

Die Regatten zur Harkortsee-Meisterschaft sind abgesagt, man hofft sie im Spätsommer nachholen zu können. Foto: Hartung, Michael / WP

Auf das Wett-Segeln will man bei den See-Anrainerklubs indes nur ungern verzichten. „Sobald die Einschränkungen aufgehoben werden, versuchen wir, in diesem Jahr noch eine Regatta auszurichten“, sagt SHR-Sprecher Matthias Boldt, die vage Hoffnung auf eine Harkortsee-Meisterschaft auch in diesem Jahr bleibt. Das gilt auch für die bestehende Kooperation mit der Herdecker Friedrich-Harkort-Schule, bei der seit einigen Jahren Unterstufen-Schüler den Segelschein machen können. „Wir hätten im April angefangen, das geht jetzt natürlich nicht“, sagt Matthias Boldt, „aber wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien noch mit den Kids in die Saison starten können.“

Neues Mähboot hilft gegen Elodea

Auf den Spätsommer hofft man auch auf der anderen Seeseite, beim Yachtclub Harkortsee denkt man etwa über eine Verschiebung der beliebten Kindersegel-Ferienfreizeit von der ersten in die letzte Ferienwoche nach. Und über Nachhol-Regatten im August oder später, die bisher zu diesem Zeitpunkt angesichts der Probleme mit der Wasserpest – die „Elodea“ wächst im Sommer den See zu - nicht möglich waren. Ein neu entwickeltes Mähboot, das die Schlingpflanze zentimetergenau abschneidet, soll dabei helfen. „Es bringt viel bei unserem Bemühen, dass wir bis August weitersegeln können“, hofft Nicole Völkel, 2. Vorsitzende des YCH. Dagegen ist neben den Frühjahrs-Regatten auch das für den 6. Juni in Kooperation mit der Jubiläum feiernden Volkshochschule Hagen – „100 Jahre – 100 Begegnungen“ – geplante Sommerfest am Yachtclub unwahrscheinlich. Nicole Völkel: „Es ist eigens wegen des VHS-Jubiläums vorgezogen worden, jetzt feiern wir eher ein Herbstfest.“

Die vereinseigene Anlage des Yachtclubs ist seit Mitte März für die Öffentlichkeit gesperrt, inaktiv ist ein Teil der mehr als 200 Mitglieder aber nicht. „Die Boote sind startklar auf Vordermann gebracht worden“, sagt Nicole Völkel, YCH-Mitglieder dürfen allein oder zu zweit und unter Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln auch segeln. „Das nutzen gerade viele Ältere, die sonst in einer Zweieinhalbzimmer-Wohnung in Witten oder anderswo sitzen“, sagt sie.

Viel Arbeit für den Platzwart

Auch in Herdecke nutzt dies eine Handvoll Segler. „Der ein oder andere schnappt sich sein Bötchen und schippert hinaus“, weiß Matthias Boldt, „es gibt aber aktuell kein Vereinsleben, das ist tot.“ Lediglich Platz- und Stegwart Hans Adam sei regelmäßig auf dem Vereinsgelände, für ihn gibt es viel zu tun. „Die Insel wurde vom Wildbewuchs gerodet, zudem baggern wir unser Hafenbecken aus, das durch den Nährstrom der Ruhr sehr schnell versandet“, sagt Boldt, „die Hauptarbeit aber ist die Pflege der Anlage und der Stege. Da rödelt er gerade viel herum.“ Auch wenn ungewiss ist, ob den Vorarbeiten noch eine Segelsaison folgt.