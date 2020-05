Hasper Basketballerin lernt sich in Namibia selbst kennen

Hagen. Paula Thurn arbeitet in Namibia an der Basketball Artists School - bis Corona ihre Träume platzen lässt. Wertvoll war die Zeit für sie dennoch.

Während andere Schüler die Zeit nach ihrem Abitur nutzen, um sich vor dem Beginn ihres Studiums erst einmal zu entspannen, stand für Paula Thurn ein ganz anderes Abenteuer auf dem Programm: Durch ihre Basketball-Leidenschaft wurde sie auf ein Projekt in Namibia aufmerksam und entschied sich, ein Jahr an der dortigen Basketball Artists School (BAS) zu verbringen. Und auch, wenn alles anders kam, als geplant, so sagt sie doch: „Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.“

Eigentlich sollte die Reise schon im August 2019 starten, doch daraus wurde nichts: „Es gab Probleme bei der Bearbeitung des Visums, so dass ich erst sechs Wochen später ausreisen konnte“, erinnerte sich Paula Thurn zurück. Dieses Warten nahm sie aber gern in Kauf. Im Sommer 2018 war sie auf das Projekt aufmerksam geworden: „Mir war klar, dass ich nach meinem Abitur nicht direkt studieren möchte. Über die Seite des Deutschen Basketball-Bundes wurde ich dann auf die BAS aufmerksam. Ich war zu Schulzeiten für zwei Wochen in Namibia, kannte das Land also schon ein wenig.“

Zusage kommt überraschend

Mit einer Zusage hat sie zu dieser Zeit noch gar nicht wirklich gerechnet: „Da war eine so große Konkurrenz. Aber meine Familie hat mich bestärkt und meinte, dass ich es einfach mal probieren soll. Und nachdem ich am Anfang abgelehnt wurde, kam dann doch noch überraschend die Zusage. Das war schon ein Chaos der Gefühle.“

Education First - Basketball Second“ unter diesem Motto arbeitet die Basketball Artists School (BAS) in Namibia, die sich um Kinder und Jugendliche kümmert. Das Projekt wird vom Deutschen Basketball Bund gefördert. Foto: Privat / WP

Die Basketball Artists School liegt in Windhoeks Stadtviertel Katutura. Dort wird das Motto gelehrt: „Education First - Basketball Second.“ „Viele der Kinder erhalten dort die einzige warme Mahlzeit am Tag, bevor es mit dem Training los geht“, kennt Paula Thurn die großen Unterschiede zu einem Leben in Deutschland und ergänzt: „Die Teilnehmer haben auch erzählt, dass sie der Basketball davon abhält in Alkohol oder Drogen abzurutschen.“ Denn Katutura ist das Armutsviertel der Region.

Erste Erfahrungen im Nachwuchsbereich

„Für mich war es ideal, da ich meine Leidenschaft zum Basketball mit einbringen konnte“, so Paula Thurn. Seit zehn Jahren ist sie selbst auf dem Feld aktiv, ging neben ihrem Stammverein dem SV Haspe 70 auch für den TSV Hagen 1860 auf Körbejagd. Seit zwei Jahren sammelt sie zudem Erfahrung als Trainerin im Nachwuchsbereich.

In Namibia war sie so auch für das Basketballtraining zuständig. Gemeinsam mit Marinus Laubert, vom SB DJK Rosenheim betreute sie die Kinder, gab diesen Nachhilfe und arbeitete am Nachmittag als Coach.

Doch wo liegt der Unterschied zum Training in Haspe? „Zum einen habe ich bisher nur sehr junge Spieler trainiert, nun waren die Kinder und Jugendlichen älter. Zum anderen herrscht hier eine andere Art des Trainierens. Es ist alles strenger, als bei uns.“ Und auch das individuelle Spielverständnis fehlte in Teilen: „Deshalb ist in Namibia auch das 3-gegen-3-Spiel nach Streetball-regeln beliebter als die klassische Variante. Zumal man beim Streetball nur einen Korb braucht“, erklärte Paula Thurn.

Eine Gegend mit zwei Gesichtern

Die Strenge im Training tat der guten Laune der Kinder jedoch keinen Abbruch: „Die fröhliche und lockere Art der Menschen dort hat uns wirklich begeistert, ebenso wie die Landschaft, die Tierwelt, aber auch die Kultur“, nimmt die Hasper-Spielerin viel mit. Aber auch die andere Seite blieb ihr nicht verborgen: „Wir sahen auch Dörfer aus Wellblechhütten, ohne sanitäre Einrichtungen, Alkohol trinkende Kleinkinder und Gegenden in denen es tagelang kein Trinkwasser gab, als der Regen ausblieb.“

Kleiderspenden, die zum Teil auch aus Deutschland kommen, sind immer eine große Freude. „Viele Kinder könnten sich niemals selbst Schuhe oder Trikots leisten“, freut sich Paula Thurn über die Spenden. Foto: Privat / WP

Eigentlich wäre Paula Thurn gemeinsam mit Marinus Laubert bis August 2020 in Namibia geblieben. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. „Das kam für uns alles sehr überraschend, zumal sich die Krankheit in Namibia noch gar nicht weit ausgebreitet hat. Aber Ende März saßen wir dann sehr plötzlich in einem Flieger des Rückholprogramms auf dem Weg nach Deutschland.“

Reise hat sie geerdet

Sowohl der Anfang ihrer Reise, als auch das Ende waren damit ungewollt überraschend für die Abiturientin. Doch auch, wenn es nun ein deutlich kürzerer Aufenthalt wurde, bereut hat sie den Schritt nicht: „Ich nehme unfassbar viel mit und habe viel über mich selbst gelernt. Es erdet doch sehr, wenn man sieht unter was für einfachen Verhältnissen die Leute dort leben, die trotzdem eine sehr große Freude ausstrahlen.“

Künftig möchte Paula Thurn ein Medizinstudium in Gießen antreten: „Es war mir wichtig, vorher noch einmal zu reisen, Auslandserfahrung zu sammeln und mich auch für ein soziales Projekt zu engagieren.“ Und auch dem Basketball wird sie treu bleiben wollen: „Ich möchte auf jeden Fall neben dem Studium weiter spielen. Und auch als Trainerin würde ich gerne weiter arbeiten.“ Und die Monate in Namibia haben sie noch einmal bestärkt. Trotz aller Widrigkeiten.