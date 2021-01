Herdecke: Auch online ist bei Yogability Betreuung intensiv

Beim Ashtanga-Yoga in der Yogaschule "Yogability" in Herdecke sorgt die sportliche Betätigung vor allem für Flexibilität, einen starken Rücken und Kraft, aber auch für Entspannung.

Herdecke Im Ashtanga-Yoga ist "Yogability" aus Herdecke ein Global Player. Momentan gibt es das Kurs-Angebot täglich online.

Yoga ist im Trend. Immer mehr Fitnessstudios und Sportvereine haben inzwischen gut laufende Kurse in ihrem Programm. Dabei ist Yoga nicht gleich Yoga. Die mehr als zwei Jahrtausend alte indische Philosophie beschäftigt sich vor allem mit der Verbindung von Körper und Geist. Dabei gibt es viele verschiedene Formen und Praktiken, die sich in der Ausübung teilweise drastisch unterscheiden. Bei „Yogability“ wird die Form des Ashtanga-Yoga gelehrt, hier ist die Herdecker Yogaschule ein echter Global Player. Ein Schwerpunkt von Inhaber Björn Wilke und seinem Team liegt in der Ausbildung von künftigen Yogalehrern und Lehrerinnen. Aktuell geschieht das online, auch Kurse werden einmal täglich digital angeboten. Wobei die Herdecker dort auf intensive Betreuung mit jeweils zwei Lehrern setzen. „Einer macht auf der Matte die Übungen vor, der andere hat die Teilnehmer im Blick, spricht sie an und korrigiert“, sagt Wilke.

Ausbildung und Yoga-Reisen gehören zum Angebot

Seit Ende 2015 betreibt Björn Wilke zusammen mit seiner Frau Svenja, die die Ausbildungen im Unternehmen leitet, die Yogaschule „Yogability“ in Herdecke. Inzwischen beschäftigt der ausgebildete Sportmanager Wilke zwölf Dozierende. Zu dem Portfolio der angebotenen Dienstleistungen gehören neben den täglichen Yogakursen auch die Aus- und Weiterbildung, zusätzlich veranstaltet man regelmäßig Workshops mit internationalen Gästen. Auch Yoga-Reisen gehören zu den Angeboten. Doch wegen Corona ist alles anders: „Wir wollten im Frühjahr eigentlich nach Sankt Peter Ording. Das fiel natürlich aus. Im Herbst sollte es nach Alicante gehen. Auch das mussten wir stornieren“, erklärt Wilke. Für die gemeinsamen Reisen werden dann Fincas oder Villen gemietet und ein bis zwei Dozenten begleiten die Yogaschüler. Neben der Vollpension organisiert Yogability dann auch ein Rahmenprogramm. Auch auf Mallorca und Ibiza war man in den letzten Jahren schon.

Ashtanga gilt als einer der sportlichsten Stile

Ashtanga gilt als eine sehr dynamische Variante des Yoga. Die „Yogis“, so heißen die praktizierenden Yogaschüler, müssen bei dieser besonderen Form eine festgelegte Abfolge von Positionen wiederholen. Dabei ist auch der Atemrhythmus vorgegeben. Die häufig schnelle und wiederholende Abfolge kann sehr fordernd sein, deswegen gilt Ashtanga auch als einer der sportlichsten Stile im Yoga. „Wir haben viele Leistungssportler und Geschäftsleute. Für sie ist Yoga eine super Ergänzung“, erklärt Wilke. Dabei sorge die sportliche Betätigung vor allem für Flexibilität, einen starken Rücken und Kraft, aber auch für Entspannung: „Man kommt zur Ruhe“, so Wilke. Im Ashtanga-Bereich ist die Herdecker Yogaschule auch weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. An den Workshops, die häufig international bekannte Dozierende leiten, nehmen auch immer wieder Yoga-Freunde aus dem Ausland teil. „Anna Trökes gehört zu den bekanntesten Yogalehrerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie ist regelmäßig bei uns“, erklärt Björn Wilke.

Immer mehr Männer beim Yoga

Zwar ist es immer noch so, dass ein Großteil der „Yogis“ Frauen sind, doch auch immer mehr Männer entdecken Yoga für sich. Gerade der sportliche Anreiz beim Ashtanga sei es, den auch Männer schätzen. „In den letzten Jahren hat die Akzeptanz bei Männern zugenommen. Beim Ashtanga sind mehr Männer dabei – etwa 20 bis 25 Prozent. Die Gruppen sind immer gemischt“, so Wilke. In den Räumlichkeiten im Herdecker Quartier Ruhr-Aue bietet Yogability unter normalen Umständen jeden Tag Yoga-Kurse an. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, über Einzel- oder Mehrfachkarten an den Übungen teilzunehmen. Auch eine Komplett-Mitgliedschaft, bei der man dann bei allen Kursen teilnehmen kann, ist möglich. Da Yogability mit fortlaufenden Kursen arbeitet, können Interessenten jederzeit dazustoßen. „Man kann also alles mal ausprobieren“, erklärt Wilke. Yoga fördert die Gesundheit, deswegen können Präventionskurse auch von den Krankenkassen subventioniert werden.

Im Lockdown ein Online-Kurs pro Tag

Nach dem ersten Lockdown mussten die Kurse schon deutlich verkleinert werden. Wegen des aktuellen Lockdowns können aktuell gar keine Präsenz-Kurse stattfinden. Zwar verlegt die Yoga-Schule Kurse ins Internet, aber mit den großen Onlineanbietern für Yoga kann das Herdecker Unternehmen nicht mithalten. „Wir machen seit Wochen einen Kurs am Tag online. Damit können wir unseren normalen Kursbetrieb natürlich nicht kompensieren“, sagt Inhaber Wilke. Ab dem 11. Januar ist man wieder gestartet, auch international bekannte Dozenten wie Anna Trökes oder Ronald Steiner – sonst nur in Workshops zu buchen – leiten die Herdecker „Yogis“ an. Die Aus- und Weiterbildungsangebote können aktuell ebenfalls nur digital fortgeführt werden, das gilt auch vorerst für das Workshop-Angebot 2021. „Die Workshops finden alle statt“, versichert Wilke - bis zunächst Ende März allerdings komplett online.

