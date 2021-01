Herdecker Sportpsychologe: Im Flow besser durch die Pandemie

Michele Ufer, Sportpsycholologe und Ultraläufer aus Herdecke, hat zwei Etappen des Transural-Rennens in Russland bereits absolviert, in diesem Jahr will er die dritte in Angriff nehmen.

Herdecke Michele Ufer, Sportpsychologe und Ultraläufer, spricht über Wege durch die Krise und Laufexpeditionen zum Mount Everest und in den Ural

Die Bewältigung der Corona-Pandemie sei kein Sprint, sondern ein Marathon, für den es Ausdauer benötige. „Es braucht besonders viel Ausdauer“, betont Michele Ufer, Sportpsychologe, Buchautor und Ultraläufer aus Herdecke. Wie man die Strategien und Erkenntnisse von erfolgreichen Ultra-Ausdauersportlern auch für den herausfordernden Alltag jenseits des Sports nutzbar machen kann, damit beschäftigt er sich seit Jahren in Forschung und Coaching-Praxis. Mit dem 48-jährigen Herdecker sprach die WP-Lokalsportredaktion über seine eigenen sportlichen Ziele, mögliche Strategien für Leistungs- und Breitensportler im Lockdown - und den Flow.

Hallo Herr Ufer, Sie sind ja nicht nur Sportpsychologe, sondern auch aktiver Ultraläufer. Wie hat Corona im vergangenen Jahr Ihre eigenen Planungen beeinträchtigt, was ist für Sie ausgefallen?

Michele Ufer: Die Corona-Pandemie hat meine Planungen komplett über den Haufen geworfen. Ich hatte mehrere große Läufe vor und wollte nach Nepal zum Mount-Everest-Marathon, dem höchsten Marathon der Welt, wollte beim höchsten Ultra-Marathon in Indien starten und außerdem eine selbst organisierte Lauf-Expedition in Südamerika durchführen. Und das Ganze auch in ein Buch gießen, über die Erlebnisse und Erfahrungen kombiniert mit sportpsychologischem Knowhow. Doch das ist natürlich komplett ins Wasser gefallen, ebenso wie Vorträge, die damit in Zusammenhang standen. Ich hatte selbst im Frühjahr eine Knie-Operation, konnte mich dann intensiver der Reha widmen. So hatte es für mich auch etwas Gutes: Der Stress, rechtzeitig fit zu werden, war weg.

Der von Ihnen organisierte Traildorado im Sauerland konnte aber stattfinden. . .

Ja, ich habe dann zumindest andere laufen lassen. Mit großem zeitlichen Mehraufwand und sehr ausführlichem Hygienekonzept haben wir das organisiert. Und es wurde unheimlich dankend angenommen, nur eine Handvoll Teilnehmer ist nicht gekommen. Die Leute waren glückselig, dass überhaupt eine Veranstaltung stattgefunden hat.

Nicht nur auf eine Sache fokussiert

Sie können trainieren, weil Sie Einzelsportler sind und nicht so viele Einschränkungen haben. Das ist bei Fußballern und anderen Mannschaftssportler jetzt zum zweiten Mal ganz anders. Was raten Sie diesen, um durch diese Phase zu kommen?

Den einen goldenen Tipp kann es gar nicht geben, weil die Rahmenbedingungen zu verschieden sind. Es läuft aber, so unterschiedlich die Situation ist, auf eins hinaus: Man muss die Situation so annehmen, wie sie ist, man kann es ja nicht ändern. Das sorgt für eine gewisse innere Ruhe, besser als wenn man nur rumfrustet und meckert. So eine Gemütshaltung ist nicht produktiv und Kreativität fördernd. Und es geht ja darum, für sich neue kreative Lösungen zu finden und zu akzeptieren, dass man es nicht ändern kann. Wenn mir beim Ultramarathon in der Wüste 100 Kilometer vor dem Ziel der Schuh kaputt geht oder die Schlaufe beim Rucksack reißt, kann ich auch im Dreieck springen, meckern, jaulen, womöglich Schuldige suchen, es hilft mir alles nichts. Ich muss nach Alternativen suchen.

Es gibt Hinweise aus der Resilienz-Forschung, dass die Menschen viel besser durch die Krisen kommen, die an mehreren Dingen interessiert sind, also nicht nur auf eine Sache – zum Beispiel „mein Triathlon ist mein ganzes Leben“ – fokussiert sind. Es ist gesund, wenn man bei aller Leidenschaft, Hingabe und Motivation für seinen Sport dennoch an mehreren Sachen interessiert bleibt. Bricht eine weg, dann hat man noch andere Säulen oder Kraftquellen, denen man sich zuwenden kann. Der Raum, der jetzt entsteht, schafft vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten. Manche Profisportler, die seit langem ihr Studium abschließen wollen und es nicht hinkriegen, weil sie von Wettkampf zu Wettkampf eilen, haben jetzt Zeit, ihre Bachelor-Arbeit zu schreiben. Jemand, der immer trainiert und schon länger merkt, die Wade zwickt, hat die Möglichkeit, das echt mal auszukurieren. Und Teamsportler sind gefordert, für sich nach kreativen Möglichkeiten zu schauen, bei manchen Fußballern etwa wurde zu zwei oder dritt trainiert oder jenseits des Fußballplatzes ein Einkaufsdienst für die Gemeinde organisiert. Das stärkt den Teamgeist, man tut etwas, kann weiterhin gestalten.

Manche Mannschaften machen noch verschiedene Aktionen online, bei anderen ist das Teamleben komplett eingeschlafen. Was hilft mehr?

Zum einen ist es ganz wichtig, dass wir unsere sozialen Netzwerke weiter pflegen. Das ist eine Säule von psychischer Widerstandskraft, die uns hilft, gut durch die Krise zu kommen. Wenn wir uns nicht physisch sehen können, machen wir es über Zoomkonferenzen oder telefonieren. Mit einem Kumpel, mit dem ich Traildorado organisiere, mache ich regelmäßig einen WhatsApp-Anruf, wir setzen uns hin, trinken ein Glas Wein und quatschen. Das kann für Mannschaften ein hervorragender Kanal sein, weil man merkt, wir kommen da zusammen durch. Und man kann sich virtuelle Challenges überlegen. Gleichzeitig sollte man aber aufpassen, was den Social-Media-Konsum angeht. Sich stundenlang durch Facebook zu scrollen, birgt auch Gefahren. 25 Prozent der Jugendlichen zeigen da Suchtsymptome, können ihr Handy nicht mehr weglegen. Da sollte man etwa Zeitlimits setzen.

Große Ziele wie Olympia weiter im Blick behalten

Gerade für Hochleistungs- und Profisportler sind große Ziele – etwa Olympia – weggebrochen oder verschoben worden. Was hilft, damit umzugehen?

Zum einen das Annehmen, sich nicht total selbst frusten. Ich weiß, es ist mitunter hochdramatisch, wenn solche Lebensziele wegfallen. Es gibt eine Menge Leute, die hängen jetzt einfach durch, die Motivation bricht weg. Aber manchmal gilt doch: Aufgeschoben ist nicht unbedingt aufgehoben. Deshalb macht es Sinn, weiter das große Ding im Blick zu behalten, und gleichzeitig zu schauen, welche intelligenten Zwischenziele ich mir setzen kann. Ich kann vielleicht das Trainingsprogramm etwas runterfahren, sollte aber ein entsprechendes Belastungsniveau beibehalten. Sonst besteht die Gefahr, in eine depressive Stimmung zu rutschen, wenn nicht nur Ziele sondern auch Routinen wegbrechen.

Dann geht es darum, was mache ich mit der so gewonnenen Zeit. Mentales Training fällt mir da ein, nicht nur weil es mein Steckenpferd ist. Sondern weil ich eine Untersuchung gemacht habe, die zeigt, dass Leute, die sich mit mentalen Techniken befassen und diese auch einsetzen, resilienter sind und besser durch Krisen kommen. Eine spannende Studie aus dem chinesischen Wuhan im Lockdown und der Quarantäne etwa zeigt, dass wir den Flow gut einsetzen können, um gut durch die Krise zu kommen. Je häufiger und intensiver ich auch jetzt trotz der schwierigen Situation den Flow erlebe, desto weniger spüre ich die Nachteile, Ängste und Sorgen. Und man kann nicht unbedingt nur im Sport in den Flow kommen, sondern auch in anderen Aktivitäten.

Der von Ihnen genannte Flow ist wichtiger Bestandteil Ihrer Forschung, auch Gegenstand mehrerer Bücher. Was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff?

Flow ist einfach ein Zustand höchster Konzentration, in dem wir völlig in einer Tätigkeit versinken. Man vergisst Raum und Zeit. Das kennt jeder, ob beim Buch lesen oder beim Puzzeln, die Dinge laufen plötzlich auf Autopilot und man blendet andere Dinge aus. Das ist in der jetzigen Zeit sehr hilfreich, dass man sich so Fenster schafft, in denen wir keine Ängste und Sorgen haben.

Bei mentalen Strategien empfehlen Sie Athleten auch die Visualisierung. Was verstehen Sie darunter?

Sie kennen dieses Zitronen-Experiment? Stellen sich vor, Sie haben eine aufgeschnittene Zitrone in der Hand, können die fühlen und riechen sie irgendwann auch. Und dann stellen Sie sich vor, wie Sie den Mund öffnen und so richtig tief reinbeißen. Der Speichelfluss wird angeregt, der Mund zieht sich zusammen, man hat eine körperliche Reaktion, obwohl die Zitrone gar nicht da ist. Aber das innere Bild sorgt für eine körperliche Reaktion, das können wir strategisch nutzen. Etwa wenn ich bei extremen Läufen in der Wüste bin, um meine Füße frischzuhalten oder die Hitze nicht so extrem wahrzunehmen. Es kann man aber auch nutzen, um mir ein Bild von der Zukunft zu machen, wie sie sein soll. Ich stelle mir intensiv vor, mit allen Sinnen, ich bin bei Olympia, wie ist das da, was fühle, sehe, rieche und höre ich da. Wie ein Magnet zieht es mich an, ich bekomme eine angenehme körperliche Reaktion. In Zeiten von permanenten Horrornachrichten ist das eine schöne Auszeit, gleichzeitig ist es hochgradig motivierend. Man kann auch Bilder aus der Vergangenheit nutzen, sich an vergangene Erfolgserlebnisse erinnern, an Situationen, in denen es einem richtig gut ging, man sich stark und voller Selbstvertrauen fühlte. Diese Gefühle können wir im Hier und Jetzt hervorrufen und nutzen, damit es uns besser geht.

Laufend zum Mount Everest, nach Indien und in den Ural

Irgendwann ist der Lockdown vorbei. Was gilt es zu beachten, wenn man wieder ins Training einsteigen kann?

Natürlich kann man auch zu enthusiastisch heran gehen, aber Probleme sehe ich beim Wiedereinsteig eher nicht. Ich habe selber früher leistungsorientiert Fußball gespielt und wenn ich nach einer Zwangspause wieder anfangen konnte, war ich einfach nur happy, bin auf den Platz gegangen und habe wieder alles gegeben. Ich sehe eher eine Gefahr darin, dass bisher weniger Sportliche jetzt etwas überambitioniert in den Ausdauersport hineinkommen. Grundsätzlich ist moderates Ausdauertraining ja eine tolle Sache und ein exzellenter Stresspuffer. Aber manche Leute meinen es womöglich zu gut, fangen zu schnell zu intensiv an zu trainieren. Dann tun die Beine weh, womöglich fängt man sich eine Sportverletzung ein und schwupps, ist die anfängliche Motivation wieder dahin. Deshalb sollten Neueinsteiger sich und ihrem Körper Zeit geben.

Was sind denn Ihre Ziele für 2021?

Ich setze mir weiter spannende Ziele, die mich energetisieren. Was draus wird, weiß man nie. Wenn es möglich ist, werde ich auf jeden Fall mit einer Gruppe von neun Leuten zum Mount-Everest-Marathon reisen, der findet am 29. Mai zu Ehren der Erstbesteiger statt. Dann werde ich in Russland beim Trans-Ural-Rennen mitmachen, eine Rennserie über vier Jahre, in denen in jedem Jahr ein Teilstück quer durch den Ural von Süd nach Nord gelaufen wird. Die ersten beiden Rennen habe ich gemacht, 2020 ist ausgefallen, 2021 hoffe ich auf den dritten Teil im Nordural, im vierten Jahr ginge es dann in die Arktis. Dann würde ich gerne nach Indien zum höchsten Ultra-Marathon der Welt. Und dann habe ich noch ein Herzensprojekt vor, eine Laufexpedition in Südamerika, die eine Wüstendurchquerung und das Höhenbergsteigen verknüpft. Details verrate ich an dieser Stelle aber jetzt noch nicht.

Also die Ziele, die sie 2020 nicht verwirklichen konnten?

Ganz genau, es gab jetzt ein Jahr Pause. Wie bei Sportlern, die nach schweren Verletzungen und verpassten Zielen zurückkommen. Dieses „Come back stronger“ ist mein Motto, das können sich auch andere als Ziel nehmen: Nach der Pandemie stärker zurückkommen.

Mehr Sport aus Wetter und Herdecke gibt es online hier.