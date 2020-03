Herdeckes Trainer Henes: „Wir wollen alle Spiele gewinnen“

Der Tabellenführer der Kreisliga A, FC Herdecke Ende, empfängt am kommenden Sonntag auf dem Kunstrasenplatz Kalkheck um 15 Uhr den direkten Verfolger TUS Ennepetal II.

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende ein richtungsweisendes Spiel. Vor der Partie sprachen wir mit Übungsleiter Frank Henes über seine bisherige Zeit in Ende, die aktuelle Situation im Kampf um den Titel und über das mögliche Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Herr Henes, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft und ebenso zur aktuellen Tabellenführung.

Frank Henes: Vielen Dank. Das gebe ich gerne an die Mannschaft weiter.





Sie sind jetzt im fünften Jahr Trainer des FC Herdecke-Ende und jedes Mal gehörte Ihre Mannschaft zu den Top-Drei-Teams. Zum ganz großen Wurf, der Meisterschaft, hat es nie gereicht. Zweimal Platz drei und zweimal Platz zwei lautet die bisherige Bilanz Ihrer Amtszeit.

Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Im Verein wird hervorragende Arbeit geleistet. Wer hat zum Beispiel schon solche Spiel- und Trainingsmöglichkeiten. Ich fühle mich hier einfach wohl. Sportlich gesehen sind wir auch gut aufgestellt. Wir haben uns in den ganzen Jahren zu einer Topmannschaft in der Kreisliga entwickelt. Auch die Reserve gehört immer zur Spitzengruppe und die Dritte spielt dieses Jahr um den Aufstieg in die KB. Man kann also von Nachhaltigkeit reden. Das ist heutzutage wichtig.





Vor dem richtungsweisenden Spiel am Sonntag haben Sie nach 20 Spieltagen neun Punkte Vorsprung auf den direkten Konkurrenten. Was läuft in dieser Saison anders und besser als in den Jahren zuvor?

Das kann man so einfach nicht sagen. Wir waren in allen Jahren immer nah dran. Diese Saison spielen wir jedoch konstanter, haben bislang auch alle Unwegsamkeiten gut wegstecken können. Ein wichtiger Faktor ist dabei die mannschaftliche Geschlossenheit, die diese Saison stärker ist, als in den Jahren vorher. Wir haben durch unsere Neuzugänge viele „Mentalitätsspieler“ hinzugewonnen, die uns sportlich wie auch menschlich weiter nach vorne bringen. Und wenn man hart für den Erfolg arbeitet, dann kommt auch das nötige Spielglück hinzu. Wir hatten viele enge Spiele, die wir gewinnen konnten.





Es waren nicht nur viele Spiele, die ihre Mannschaft knapp gewonnen hat, oft fiel der entscheidende Treffer auch in der Schlussphase des Spiels. Ist Ihre Mannschaft den anderen konditionell überlegen gewesen?

Das kann ich schlecht beurteilen. Wir sind generell sehr zweikampfstark und nach vorne haben wir immer Spieler, die torgefährlich sind. Man ist im Spiel nach vorne nicht von einzelnen Spielern abhängig. So sind wir unberechenbarer. Hinzu kommt noch, dass wir in den Spielen auch immer gute Optionen zum Wechseln haben. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist dabei ein wichtiger Punkt. Das Glück was hinzukommt, haben wir uns dann meistens auch erarbeitet.





Sie haben nach einer Erfolgsserie am letzten Sonntag erstmals wieder ein Spiel verloren.



Wir wollen grundsätzlich immer alle Spiele gewinnen. Mehr Motivation, als in der Tabelle oben zu stehen, geht nicht. Aber man hat auch am Sonntag gesehen, dass es oft sehr ausgeglichene Spiele sind, die man, wenn man mal nicht so ins Spiel findet, auch verlieren kann. Davon kommen auch noch einige weitere Spiele. Deswegen gucken wir auch gar nicht auf die Tabelle, da kann sich noch vieles ändern. Wir sehen immer nur das nächste Spiel und wollen da möglichst alles abrufen. Das ist schon schwer genug. Wir haben noch 10 Endspiele!





Am Sonntag kommt jetzt der TuS Ennepetal II zum Kalkheck, dessen Trainer Ralf Voshage hat sich das Spiel in Hasslinghausen angesehen und wird Schlüsse für sich daraus gezogen haben. Hat das Einfluss auf die Aufstellung für Sonntag?

Die Erkenntnisse von Sonntag werden ihm nicht helfen. Denn Sonntag werden wir wieder unser wahres Gesicht zeigen. Wie Du schon sagst, der Druck liegt Sonntag bei Ennepetal, die eigentlich gewinnen müssen, um nochmal dran zu kommen. Wir werden auch unsere Lehren aus der Niederlage ziehen und uns entsprechend besser auf dem Platz organisieren, was uns bisher über die ganze Saison ausgezeichnet hat. Unser Matchplan wird dann entsprechend ausgerichtet sein. Personell haben wir mit Sell, Wolf (beide Urlaub) und Schlesinger (Verletzung) schon mal drei definitive Ausfälle. Stratemeyer ist Sonntag ebenfalls verletzt raus. Da müssen wir erstmal die Trainingswoche abwarten. Trotzdem werden wir Sonntag eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz haben.





Sollte es tatsächlich mit der Meisterschaft klappen, stünde danach ja noch das Relegationsspiel gegen den Meister der Hagener Gruppe um den Aufstieg in die Bezirksliga an. Stand heute geht es dann entweder gegen Hellas/Mak. Hagen, SW Breckerfeld oder den SC Berchum/Garenfeld II. Welche Mannschaft erwarten Sie am Ende vorne und wie schätzen Sie die Stärke der Teams aus der Hagener Gruppe ein?

Mit der Meisterschaft setzen wir uns noch gar nicht auseinander, dafür sind es noch zu viele Spiele, wo eine Menge passieren kann. In der anderen Gruppe sehe ich einen Zweikampf zwischen Hellas und Breckerfeld. Hellas hat enorme spielerische Qualität, Breckerfeld ist eine eingespielte Truppe. Da darf sich keiner mehr einen Ausrutscher erlauben. Da kommt es evtl. sogar auf den direkten Vergleich an.





In den vergangenen Jahren war Ihre Kaderplanungen immer schon sehr früh abgeschlossen. Wie ist der Stand für die nächste Saison? Plant ihr zweigleisig?

Alles andere wäre ja vermessen. Unser Augenmerk liegt zunächst auf unserer Mannschaft. Was für die Moral und den Charakter der Truppe spricht, ist die Tatsache, dass bis auf Eugen Paul (beendet seine Laufbahn), wobei noch drei Gespräche ausstehen, alle Spieler unabhängig der Spielklasse ihre Zusage für die nächste Saison gegeben haben. Das ist absolut stark und spricht für den Verein und den Teamgeist. Trotzdem werden dann noch zwei bis drei Spieler hinzukommen.