Herren 75 des TuS Ende treten nicht in Regionalliga an

Wetter/Herdecke. Im Tennis steht eine Übergangssaison bevor. Wer nicht spielen will, kann sein Team zurückziehen. So treten die Herren 75 des TuS Ende nicht an.

Die Tennis-Wettspielsaison 2020 startet am 8. Juni, es wird aber - wie der Vorstand des Westfälischen Tennis-Verbandes (WTV) erklärte - eine Übergangssaison sein. Das heißt, dass zwar die Meister und Aufsteiger in den einzelnen Klassen ausgespielt werden, der Abstieg aber in allen Klassen ausgesetzt wird. Und Vereine können Erwachsenen-Mannschaften, die aufgrund der derzeitigen Situation nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen, ohne Sanktionen bis zum 20. Mai zurückziehen, sie behalten ihre Spielklassenzugehörigkeit. „Der Mannschaftsspielbetrieb ist ein ganz entscheidender Faktor für die sozialen Interaktionen im Verein“, erklärte der WTV-Vorstand um Präsident Robert Hampe: „Somit wollen wir den Vereinen, den Mannschaften und den einzelnen Spielern, die auf diese tragende Säule des Tennissports nicht verzichten wollen, die Möglichkeit dazu geben.“

Noch nicht entschieden hat man beim TuS Ende, der größten Tennisabteilung in der Region, welche Mannschaften an den Start gehen. „Wir geben den Mannschaftsführern noch die Woche Zeit, das in ihren Teams zu besprechen“, erklärte Sportwart Frank Hupe, „immerhin haben wir ja relativ viele ältere Teams, die zu den Risikogruppen gehören.“ Klassenhöchstes Ender Team wären die Herren 75 in der Regionalliga West, die ihren Start dort aber für die bevorstehende Saison zurückgezogen haben.

Gemeldet haben die heimischen Klubs folgende Mannschaften für die Sommersaison:

TuS Ende

Damen 60 Westfalenliga

Damen 40 Südwestfalenliga

Damen 40 II Kreisliga

Damen 60 II Südwestfalenliga

Herren 1. Kreisklasse

Herren 40 Bezirksklasse

Herren 50 Bezirksliga

Herren 50 II Kreisliga

Herren 70 Südwestfalenliga

Herren 70 II Bezirksliga

Mixed 40 Bezirksklasse

Damen Doppel Bezirksliga

Herren 65 Dop. Südwestfalenliga

Herdecker TV

Damen 4er 1. Kreisklasse

Damen 40 Bezirksliga

Herren 30 Südwestfalenliga

Herren 40 Kreisliga

Herren Hobby Kreisliga

Herdecker TC

Damen 40 1. Kreisklasse

Herren 40 Bezirksklasse

Herren 40 II 1. Kreisklasse

Mixed 40 Bezirksklasse

TC Volmarstein

Damen 1. Kreisklasse

Damen 40 1. Kreisklasse

Herren Kreisliga

Herren 1. Kreisklasse

Herren 40 1. Kreisklasse

Herren 60 Südwestfalenliga

Mixed Bezirksklasse

Mixed 40 Bezirksklasse

SG Demag Wetter

Damen Bezirksklasse

Damen 40 1. Kreisklasse

Damen 50 1. Kreisklasse

Herren 40 Bezirksliga

Herren 50 1. Kreisklasse