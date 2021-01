Hier ist der HTC Grün-Weiß die Nummer eins in Herdecke

Herdecke/Wetter In Wetter modernisieren schon sieben Vereine, nun geht es auch in Herdecke los: Der erste Klub wird mit gut 11.000 Euro gefördert.

In Wetter haben sieben Sportvereine bereits vom NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ profitiert, bei der ersten Entscheidung im Jahr 2021 war nun auch der erste Herdecker Klub dabei: Wie die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, mitteilte, wurde der Antrag des in der aktuellen Förderrunde bewilligt.

Photovoltaik-Anlage wird installiert

Gefördert wird auf der die Anbringung einer Photovoltaik-Anlage zur Warmwasseraufbereitung in Höhe von 11.158 Euro, die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sind auf 18.800 Euro. „Ich freue mich sehr, dass Herdecker TC Grün-Weiß nun die Möglichkeit hat, eine moderne und bedarfsgerechte Sportstätte anzubieten“, erklärte der Herdecker Ausschussvorsitzende für Schulen, Kultur und Sport, Harald Müller (CDU): „Nachdem in den vergangenen Legislaturperioden unter Rot-Grün die Investitionen in unsere Sportstätten gestockt haben, hat die Landesregierung mit dem Sportstättenförderprogramm ein deutliches Zeichen gesetzt und stärkt so NRW weiterhin als Sportland Nummer eins.“

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung. Von dem einzigartigen Förderprogramm für Sportstätten profitieren bereits mehr als 1.500 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten“, erklärte Andrea Milz.

Neun Vereine aus Herdecke beteiligt

In Herdecke hatten sich neben dem Herdecker TC am NRW-Programm „Moderne Sportstätte 2022“ beteiligt und im Herbst Anträge gestellt. Modernisierungs-Projekte auf ihren Vereinsanlagen wollen auch noch DLRG Herdecke, FC Herdecke-Ende, Herdecker Kanuclub, Segelverein Herdecke Ruhr, TSG Schwerathletik Herdecke, TSV Herdecke, Reit-, Zucht- und Fahrverein Herdecke-Ende und Ruderclub „Westfalen“ Herdecke umsetzen. Insgesamt 307.332,38 Euro sind für Herdecke vorgesehen, die Förderanträge der neun Vereine mit vereinseigenen, gepachteten oder langfristig gemieteten Anlagen sind in der Summe deutlich höher. „Wir liegen bei eine halben Million Euro“, sagt Thomas Bieber, „so erhält jeder Verein 59,35 Prozent der Gesamtsumme für sein Projekt.“ Denn „sehr solidarisch“, so der Stadtsportverbands-Vorsitzende, hätten sich die betroffenen Klubs bei den Kriterien für die Verteilung der Fördersumme darauf geeinigt, dass alle prozentual den gleichen Betrag erhalten.

Sieben Klubs in Wetter modernisieren bereits

Bereits gebaut mit Mitteln des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ haben einige Vereine aus dem benachbarten . Sieben Klubs - Schützen Volmarstein, SuS Volmarstein, , Kanu-Club Wetter, DLRG Wetter, Schützenverein Oberwengern und TGH Wetter - modernisierten 2020 mit diesen Mitteln bereits ihre Klubanlagen, ein achter Verein wartete auf die Bewilligung. Und drei weitere Sportvereine wollten zum letzten Stichtag (1. Oktober) entsprechende Anträge stellen, wie Geschäftsführerin Sonja Bozowicki bei der Jahreshauptversammlung des Stadtverbands für Leibesübungen (SfL) im Oktober berichtete. Die Wetter zustehende Gesamtsumme von insgesamt 376.625 Euro wäre damit aber noch nicht ausgeschöpft. Danach stehen noch weitere Fördermittel in Höhe von 65.000 Euro zur Verfügung.

