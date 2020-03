HSG-Liefertaxi hilft Restaurant und hungrigen Handballern

Gemeinsinn und Solidarität entwickelt die HSG Wetter/Grundschöttel auch, wenn man nicht gemeinsam auf dem Handballfeld stehen kann. Das demonstriert sie etwa durch ein Video, auf dem sich zahlreiche HSG-Mitglieder virtuell den Ball zuspielen. Und in einer ganz praktischen Aktion, in der die Handballer ein Liefertaxi etablierten und zahlreiche Mitglieder mit einem Abendessen des Restaurants Schepers Margarethenhöhe versorgten. „In Zeiten, in der das Covid19 grassiert und überall Gesprächsthema Nummer eins ist, sind es kleine Zeichen und Gesten, die Hoffnung und positive Energie vermitteln können“, erklärte Organisator Ken Baltruschat.

Als die Handballer der HSG Wetter/Grundschöttel davon erfuhren, dass das Restaurant Schepers Margarethenhöhe in Volmarstein am Wochenende einen Abholservice anbietet, war die Idee schnell geboren, eine Sammelbestellung zu organisieren. „Meine Schwester, die mal in dem Restaurant ausgeholfen hat, hat die Speisekarte in unsere Familiengruppe gestellt“, berichtet Ken Baltruschat, wie die Aktion geboren wurde: „Ich habe sie dann in die WhatsApp-Gruppe des Vereins gestellt und auf Resonanz gewartet.“ Die kam reichlich, die Mitglieder fanden die Idee gut und gaben zahlreiche Bestellungen auf. „Insgesamt 36 Hauptgerichte und sechs Desserts haben wir ausgeliefert“, berichtet Baltruschat, der sich gemeinsam mit Geschäftsführer Arne Klawonn und Saskia Brauer aus der Damen-Kreisligamannschaft als Fahrer bereitstellte und den Lieferservice übernahm: „Alle waren begeistert.“

Auf vier Routen unterwegs

Vier verschiedene Routen in Richtung Silschede/Sprockhövel, Wengern, Grundschöttel und Wetter wurden ausgearbeitet, im Halbstunden-Rhythmus lieferte das HSG-Trio aus. So machten sich am Freitag Abend Kartoffelsuppen, Salate, Schweinefiletg-Gschnetzeltes, Rahmschnitzel und Berner Rösti auf den Weg in die HSG-Haushalte. Und da es an den drei Tagen zuvor jeweils ein Geburtstagskind im Verein gegeben hatte, fügte Baltruschat als Präsent noch jeweils eine Portion Mousse au Chocolate oben drauf. Die Gerichte in Warmhalte-Behältern stellten die Lieferanten vor der Haustür ab, fügten noch schriftliche gute Wünsche hinzu, klingelten und entfernten sich wieder, die Bezahlung wurde bargeldlos abgewickelt.

„Das Inhaber-Ehepaar war von unserer Aktion begeistert und überwältigt“, freute sich Organisator Ken Baltruschat, mit dieser solidarischen Geste heimische Gastronomie unterstützen zu können. „Vielen Dank, dass ihr uns so viel Arbeit gemacht habt!“, reagierte Sabine Schepers: „Schöne Idee!“ Die man bei der HSG Wetter/Grundschöttel am nächsten Freitag wiederholen will. Dann sollen die HSG-Liefertaxis das China-Restaurant Orchidee in Wetter ansteuern.