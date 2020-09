Im Hafenbecken gehen die Masterschwimmer auf Medaillenjagd

Die heimischen Masters vom SV Hagen 94 und TuS Breckerfeld beim Ultraschwimmen im Hafenbecken von Münster: (von links) Undine Botz, Gabi Brkowski (beide SV 94), Pia Lewe, Benedikt Steinweg, Petra Henn, Lothar Henn, May Ide und Bernd Roß.

Hagen. Es war ein gelungener Wettkampf der Masterschwimmer. Mit fünf ersten Plätzen, zwei zweiten und einem dritten Rang kehren sie aus Münster zurück.

Nur eine Woche nach den Mittelrhein-Meisterschaften in der Aggertalsperre zeigte das achtköpfige Mastersteam des SV Hagen und TuS Breckerfeld beim 9. Ultraschwimmen im Hafenbecken von Münster sein Können und überzeugte mit fünf ersten Plätzen, zwei zweiten und einem dritten Rang in den Altersklassen.

Coronabedingt hatte es wegen der ausgesprochen wenigen Wettkampfangebote im Vorfeld einen großen Andrang auf die Startplätze über die unterschiedlichen Strecken von einem bis acht Kilometern gegeben, so dass schon sehr früh ein Anmeldestopp verhängt worden war.

300 Teilnehmer bringen den Rekord

Mit knapp 300 Teilnehmerin aus dem gesamten Bundesgebiet verzeichnete der Veranstalter Tri-Finish-Münster sein bisheriges Rekordergebnis. Über die Zwei-Kilometer-Distanz zeigte Gabi Brkowski (AK 55/Hagen 94) ihr Können, als sie nach progressivem Rennen die zweite Runde schneller als die erste schwamm und sich in 29:58 Minuten nicht nur den ersten Platz sicherte, sondern auch das Top-Ergebnis der heimischen Masters erzielte.

Im Gesamtergebnis aller 24 Starterinnen platzierte sie sich auf Rang fünf. Mannschaftskameradin Undine Botz (AK 55) untermauerte einmal mehr ihre vor Wochenfrist schon gezeigte Topform und sorgte in 34:16 Minuten überraschend für die zweitschnellste Zwei-Kilometer-Zeit der heimischen Masters­schwimmerinnen.

Aus dem sechsköpfigen TuS-Team folgte Pia Lewe (AK 35) in ausgezeichneten 34:25 Minuten nur neun Sekunden hinter Botz vor Maya Ide (AK 25), die nach längerer Trainingspause in 39:41 Minuten finishte.

Henn ist zufrieden mit seinem Rennen

„Es war heute einfach ein Rennen nach meinen Vorstellungen. Es lief nur noch optimal“, resümierte Petra Henn (AK 70) nach ganz starken 46:13 Minuten und zwei völlig ausgeglichenen Runden über die Zwei-Kilometer-Strecke. Bei den TuS-Herren präsentierte sich Benedikt Steinweg (AK30/2.) in guter Verfassung und überzeugte in 32:42 Minuten nach zweimaliger Runde des mit vier Bojen markierten Ein-Kilometer-Kurses.

Lothar Henn (AK 70) zeigte sich zufrieden mit seinem progressiven Rennen und einer schnelleren zweiten Runde in der Gesamtzeit von 47:08 Minuten. Bernd Roß (AK 65/1.) ging erstmalig über die Ein-Kilometer-Strecke im Hafenbecken an den Start und kam nach 19:35 Minuten in den Zielkanal.