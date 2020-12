In Dresden startet Max Olex aus Wetter vierte Weltcup-Saison

Wetter/Dresden Beim Weltcup-Start in Dresden schließt sich für Ski-Langläufer Max Olex aus Wetter der Kreis

2020 war ein mental sehr spannendes Jahr für Ski-Langläufer Max Olex. Nach einigen Höhen und Tiefen, großen Entscheidungen und Veränderungen, schloss sich nun mit dem Start beim mittlerweile schon legendären Sprintweltcup in Dresden kurz vor Weihnachten der Kreis. Sicher hätte das zweite Rennen in Dresden in diesem Jahr besser laufen sollen, aber es ist dennoch auch ein Anfang zu mehr.

Im Januar 2020 war Olex ebenfalls beim Weltcup in Dresden am Start, beendete die Qualifikation als bester Deutscher und verpasste als 37. nur knapp die Finalläufe. Dort wollte er heuer gerne anknüpfen und den Cut der Top 30 fürs Finale knacken. „Ja die Zielsetzung war klar, funktioniert hat es aber leider nicht so ganz“, analysiert Olex. Es sei eine Kombination aus einer schlechten Tagesleistung seinerseits und unglücklichen Verhältnissen gewesen, die letztlich „nur“ zur Rang 57 geführt habe. Die Strecke am Elbufer ist ziemlich windanfällig. Olex und die Starter um ihn herum erwischten am böigen Samstag keine guten Bedingungen: „Die erste Runde hab ich in meinem Kampf gegen den Wind klar überpaced. In der zweiten war ich dann einfach platt.“ So wie Olex ging es selbst ehemaligen Podestläufern im Sprintweltcup, wie dem Franzosen Baptiste Gros, der unmittelbar vor dem Wetteraner ins Rennen gegangen war.

Auch wenn er sein gestecktes Ziel nicht erreicht hat, ist Olex glücklich, wieder eine Chance im Weltcup bekommen zu haben. „Das ist eine wirklich coole Sache. Hätte mir das vor fünf Jahren jemand gesagt, ich hätte ihn ausgelacht.“

Wetteraner verliert Kader-Status

Der Weg zurück in den Weltcup war dabei alles andere als einfach. Nach dem guten letztjährigen Auftritt in Dresden geriet Olex Saison auf Weltcup-Ebene etwas ins Stocken und das frühe Saisonende machte ihm wie so vielen einen zusätzlichen Strich durch die Rechnung. Im Frühjahr folgte dann die Enttäuschung: Der Wetteraner verlor seinen Kaderstatus im Deutschen Ski-Verband (DSV). Dank der Förderung seines Arbeitgebers ABUS und der damit verbundenen Sicherheit war Olex Sportkarriere aber nicht in Gefahr. Im Sommer organisierte er sich sein Training in Ruhpolding (Chiemgau). „Das hat super funktioniert, aber mit dem Lehrgangsstart im Herbst musste ich mir etwas anderes überlegen“, erklärt Olex. Denn ohne Kaderzugehörigkeit durfte der 31-Jährige an den DSV-Lehrgängen nicht teilnehmen.

Herbst-Training in Norwegen

Schon seit 2019 hatte er mit einer Trainingsgruppe in Norwegen geliebäugelt. Deren Trainingsstützpunkt liegt in Meraker, circa eine Autostunde von Trondheim entfernt. Gekoppelt ist das Training an die Nord University, an der - parallel und aufs Training abgestimmt - Sportwissenschaftskurse angeboten werden. „Eigentlich hab ich ja mein Studium bereits 2014 abgeschlossen; Student zu sein war also nicht meine Hauptmotivation“, erklärt Olex lachend. Trotzdem entschied er sich, ab September nach Meraker an die Nord Uni zu gehen, dort zu lernen und zu trainieren. Denn das Konzept habe ihn einfach überzeugt: „Hier trifft Training auf wissenschaftlichen Hintergrund, praktische Einheiten werden mit theoretischem Wissen unterfüttert; das ist klasse.“ Die Ideologie dahinter: Einen mündigen Athleten schaffen, der für sich selbst das beste Training zusammenstellen kann und sich dementsprechend stets weiterentwickelt. Der Fokus wird dabei vom Ausbildungsverantwortlichen Per Oyvind Torvik nicht auf die Leistung per se, sondern auf die Entwicklung der Sportler gelegt. Dass die Leistung aber zumeist folgt, zeigen Topstars wie Olympiasieger und Weltmeister Tora Berger (Biathlon), Frode Estil und Petter Nordhug (beide Langlauf), die allesamt eine Ausbildung in Meraker genossen haben und ihr Wissen dort heute auch wieder weitergehen.

Einen WM-Titel hatte Olex bei seiner Entscheidung nach Norwegen zu gehen natürlich nicht im Visier. „Aber solange ich das Gefühl habe, ich kann im Langlauf noch mehr geben, möchte ich auch alles versuchen.“ Außerdem gefällt ihm die Kombination aus Unikursen und Trainingsteam. „Das habe ich in meiner Studienzeit beim Langlaufteam der Universität Anchorage (USA) schon genossen. Das hat einfach einen besonderen Drive.“ Dieser war auch in Meraker täglich zu spüren. „Trotz miesestem Wetter war die Stimmung immer gut.“ Ein zusätzliches Plus: „Corona hat dort oben quasi keine Rolle gespielt; wir waren mehr oder weniger unter uns, und der Alltag wurde kaum beeinträchtigt.“ Eine Wohltat im Jahr 2020.

Top 30 im Weltcup-Sprint sind Ziel

Jetzt zurück im Zentrum Europas und mitten drin im Corona-Chaos fühlt sich Olex top vorbereitet auf die Saison. „Und irgendwie stärker denn je.“ In den Ergebnissen ist diese Entwicklung zwar noch nicht zu sehen, doch Olex ist geduldig. Er freut sich nun auf den erneut coronabedingten ruhigen Trainingsblock und ist sich sicher, dass seine Rennen diese Saison noch kommen werden.

In jedem Fall empfindet er seine Entscheidung, den Herbst in Norwegen zu verbringen, als eine der besten seines Lebens. „Denn gelernt habe ich viel und einen großen Entwicklungsschritt nach vorn getan.“ Ein Schritt, der ihn bereits die vierte Saison in Folge im Weltcup starten ließ. „Das hätte ich mir 2017, als ich gemeinsam mit Abus mein Projekt Weltcup gestartet habe, nie träumen lassen.“ Und mit diesem Wissen wird er auch weiterhin sein hohes Ziel verfolgen, die Qualifikation unter die 30 der Weltcupsprinter im Ski-Langlauf zu schaffen.