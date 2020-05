Individuell dürfen Herdeckes Ruderer wieder trainieren

Vereinssport bleibt in der Corona-Krise vorerst untersagt, da warten alle ungeduldig auf die nächsten Entscheidungen von Bundesregierung und Ministerpräsidenten am Mittwoch. Individualsport dagegen - etwa für die Wassersportler auf der Ruhr bei Herdecke - ist möglich. Seit dem 1. Mai auch für die Ruderer des RC Westfalen Herdecke, die wieder in Vereinsbooten auf das Wasser dürfen. Die Kanuten des Herdecker KC wollen in dieser Woche folgen.

Es gilt nur noch „Eingeschränktes Ruderverbot“ beim RC Westfalen. „Individualsport ist seit dem 1. Mai 2020 möglich“, schreibt der Verein auf seiner Internetseite: „Es wird ausdrücklich Bootsmaterial zur Verfügung gestellt. Rahmenbedingungen und Regeln sowie Hygienemaßnahmen sind unbedingt einzuhalten!“ Gemeinsam mit den Kanuten habe der Verein an einem Konzept gearbeitet, das in Abstimmung mit dem Ordnungsamt nun umgesetzt werde, sagte Klubchef Thomas Bieber. Und betont, dass Trainingsbetrieb und Vereinsleben weiter untersagt seien, die Sportler dürfen keine Klubkleidung tragen oder von Trainern betreut werden.

„Wir stellen das Gerät zur Verfügung, der Ruderer geht damit aufs Wasser, allein oder zu zweit bei Sportlern, die in häuslicher Gemeinschaft leben“, erklärt Bieber. Die Aufbewahrung der Boote, die nach der Benutzung gereinigt werden, erfolge getrennt vom weiter gesperrten Umkleide- und Duschtrakt. RC--Vorstandsmitglieder und Ordnungsamt führen Kontrollen durch, dass Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Bieber: „Klappt das nicht, erfolgt direkt der Shutdown.“ Genutzt wurde die Möglichkeit nach einem festgelegten Zeitplan für Jugendliche und Breitensportler am Wochenende bereits, berichtet Sprecherin Sarah Braun: „Wir sind da in der Erprobungsphase.“

Auf Rückkehr zum Training vorbereitet

Bei den Herdecker Kanuten dürfen Besitzer von privaten Booten mit diesen seit je her paddeln. Für die Vereins-Kanus gilt das noch nicht, für deren Freigabe für den Individualsport - so Sprecher Thomas Spenner - will man die Entscheidungen am Mittwoch abwarten: „Ab dem Wochenende können Paddler, die kein eigenes Boot haben, mit Vereinskanus individuell trainieren.“ Wobei man beim Herdecker KC zeitnah auf weitergehende Lockerungen auch für den Vereinssport hofft. „Entsprechende Absprachen innerhalb des Vereins, wie wir dann mit dem Training wieder starten können, sind getroffen“, sagt Spenner.