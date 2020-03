Jumping Fitness: So schweißtreibend ist der Kurs im Injoy

Kennen Sie das Gefühl, auf einem Trampolin zu stehen und anders als alle anderen nicht im Takt springen zu können? Dabei noch eine Trainerin, bei der alles ganz leicht aussieht, motivierende Musik und das Gefühl, dass man jeden Moment an die Decke hüpft? Herzlich Willkommen beim Jumping Fitness.

Seit zwei Jahren bietet das Fitnessstudio Injoy in Hohenlimburg den Kurs an, von Beginn an ist Trainerin Anita Schmidt dafür Feuer und Flamme. „Es wurde besprochen, dass wir den Kurs neu ins Sortiment aufnehmen und ich war von dem Konzept begeistert.“ Jeder Teilnehmer bekommt ein kleines Trampolin, vor Beginn des Kurses wird zudem an der Vorderseite eine Stange befestigt. „Wir halten uns aber quasi nie fest, nur wenn richtig gepowert wird“, nimmt Anita Schmidt schon zu Beginn jegliche Hoffnung auf eine entspannte Stunde.

Sandra Dahl (links) und ihre Mutter Anita Schmidt leiten die Jumping-Kurse. Foto: Linda Sonnenberg / WP

Die wird es dann auch tatsächlich nicht. Nach dem Warm-up folgt eine Krafteinheit, dann wird noch einmal richtig Gas gegeben, bevor zum Abschluss ein entspannteres Cool-down folgt. Hampelmänner, Knie anziehen, Beine kreuzen und die Arme dazu. Koordinatorisch stößt man zwar schnell an seine Grenzen, doch nach etwas Zeit ist man drin. „Die Übungen wiederholen sich immer wieder“, hat Anita Schmidt im Vorhinein noch Mut gemacht und es stimmt.

Am Ende der Stunde versteht man die kleinen Zeichen, das Klatschen, die Hinweise, welche die Trainerin von vorne gibt. Und während man selbst noch nach Luft ringt, sieht es bei der Injoy-Trainerin so leicht aus. Doch das war es auch nicht immer.

Der Anfang war schwer

Gemeinsam mit ihrer Tochter Sandra Dahl, die ebenfalls als Instructorin in Hohenlimburg arbeitet, besuchte sie die ersten Ausbildungskurse. Die beiden Frauen hatten schnell den Dreh raus, die Arbeit beginnt aber erst danach. Die Übungen mussten auf die Lieder abgestimmt werden. „Das ist richtiges Gedächtnistraining für uns Trainerinnen“, scherzt Anita Schmidt. Bis sie und ihre Tochter dann schließlich soweit waren, dass sie den Kurs aufnehmen konnten, dauerte es dann aber noch: „Es war viel Arbeit.“

Arbeit, die sich gelohnt hat, wenn man Teilnehmerinnen wie die 31-jährige Vanessa Hertrich schwärmen hört. Die junge Mutter hat nach ihrem Rückbildungskurs verschiedene Angebote im Fitnessstudio getestet, „aber nichts hat mir bisher so gut gefallen, wie der Jumping-Kurs.“ Bereits zum dritten Mal nimmt sie teil. „Es ist immer wieder etwas anderes und die Motivation, die von Anita kommt, pusht einen auch immer weiterzumachen.“ So sieht es auch Moni Kowald (59): „Es gibt laute Musik und man powert sich aus. Dabei kann man wunderbar abschalten und den Alltag einfach mal vergessen.“

Noch kein Ende in Sicht

Über solche Resümees ihrer Teilnehmerinnen freut sich Anita Schmidt. Die 62-Jährige sieht noch lange kein Ende: „Auch, wenn ich wahrscheinlich zu den ältesten Trainerinnen in Hagen gehöre, macht es mir nach wie vor Spaß und ich habe keinerlei Probleme damit, die Kurse zu geben. Und solange das so ist, sehe ich auch noch kein Ende.“ Und wer sie eine Stunde lang auf ihrem Trampolin springen sieht, der glaubt ihr das sofort.

+++Info+++

Jumping-Fitness ist nicht nur gut für die Kondition, wie Injoy-Trainerin Anita Schmidt weiß: „Dadurch, dass das Trampolin federt, ist es eine sehr knieschonende Sportart.“

Zudem eignet der Kurs sich auch für Frauen, die nach einem Rückbildungskurs den Beckenboden trainieren wollen. „Auch die Kraft-Ausdauer kommt nicht zu kurz“, sagt Schmidt.