Kein Meistertitel: Rauball sieht BVB-Frauen diskriminiert

Nach ihrem Abschied aus der zwischenzeitlichen Herdecker Heimat waren sie auf dem Weg zu ihrer ersten deutschen Meisterschaft der Klubgeschichte. Dann wurden die Handball-Damen von Borussia Dortmund, in der Bundesliga mit 17 Siegen aus 18 Spielen in Führung liegend, indes gleich doppelt gestoppt. Zum einen, weil angesichts der Corona-Pandemie die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) Mitte März nicht nur unterbrochen sondern direkt abgebrochen wurde. Das geschah einen Monat später nun auch mit der Bundesliga der Herren (HBL) und den anderen Spielklassen. Doch während bei den Männern THW Kiel zum Meister ernannt wurde, gingen die BVB-Frauen leer aus. Bei den Vereinsverantwortlichen um den in Herdecke wohnenden BVB-Präsidenten Dr. Reinhard Rauball, war man tief enttäuscht und sprach von „Diskriminierung“.

In Herdecke hatten die Borussia-Damen in der Saison 2018/2019 viele neue Freunde gewonnen, in der gesamten Spielzeit bestritten sie angesichts der Renovierung der Sporthalle Wellinghofen ihre Heimspiele in der Bleichstein-Halle. Acht ihrer insgesamt elf Saisonsiege schafften die BVB-Damen am Bleichstein. am Saisonende belegte man Rang sieben. Nach der Rückkehr nach Wellinghofen lief es noch deutlich besser, das nun von Trainer André Fuhr betreute Team verlor nur eines von 18 Spielen, führte beim Saisonabbruch die Bundesliga-Tabelle mit 34:2 Punkten vor der SG BBM Bietigheim (33:3) an.

Keine Gleichbehandlung

Doch während bei den Männern der THW Kiel nun angesichts der Quotienten-Regelung zum Meister erklärt wurde, kürte die Frauen-Bundesliga keinen Titelträger. „Maßgeblich für diese Entscheidung war, dass zum Zeitpunkt des Abbruchs noch fast ein Drittel der Saison zu spielen war und u. a. auch das direkte Duell zwischen dem Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim und Tabellenführer Borussia Dortmund ausstand“, heißt es in der Pressemitteilung der HBF. Die bisherigen Duelle gegen Bietigheim in Pokal und Bundesliga hatte der BVB aber gewonnen. Schwacher Trost: Der BVB bekommt als Spitzenreiter den Champions-League-Platz zugesichert.

Fassungslos reagierte BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball auf die Entscheidung, die Borussia nicht zum Meister zu küren. „Ich habe kein Verständnis dafür. Der Sport wird mit Füßen getreten“, sagte er den Ruhrnachrichten, „bei den Männern wird der Spitzenreiter zum Meister ausgerufen, bei den Frauen aber nicht. Das hat Anzeichen einer Diskriminierung, denn es gibt keine sportlichen Argumente für diese Entscheidung.“ Auch Handball-Abteilungsleiter Auch Dortmunds Andreas Heiermann kritisierte: „Die Entscheidung wird einen nachhaltigen negativen Touch für den Damenhandball hinterlassen. Es gibt beim Handball keine Gleichbehandlung zwischen Mann und Frau. Das halte ich für dramatisch.“