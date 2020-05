Klettern, Kanu und Co.: Was an der Ruhr wieder möglich ist

Freizeit-Sport ist wieder möglich, gerade am langen und wohl sonnigen Pfingst-Wochenende. Laufen, Radfahren oder Wandern ging auch während des Lockdowns in der Corona-Krise, nun sind in Wetter und Herdecke auch andere Aktivitäten - bevorzugt an der frischen Luft, mit mehr Abstand und Hygieneregeln als bisher – erlaubt. Alle Bäder dagegen sind momentan weiter geschlossen. Klettern oder Mini-Golf, Kanufahren oder Boule – hier gibt es den großen Überblick, was wann und unter welchen Bedingungen geht.

Stand-Up-Paddling am Hengsteysee ist beliebt „Wir dürfen schon wieder ziemlich viel“, freut sich Jonas Dickmann, Betreiber von Kayabamba. Mit seinem Stand-Up-Paddling-Verleih am Hengsteysee ist er vor allem bei gutem Wetter eine beliebte Anlaufstelle. Mit einem Surfboard und einem Paddel kann man von dort aus den See erkunden. „Man kommt sehr schnell rein, es ist wirklich für jeden was“, sagt Dickmann. Meist ist der Verleih in der Woche von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende meist von 10 bis 20 Uhr. Der Verleih startet bei 15 Euro pro Stunde. Infos: kayabamba.de oder 02331-3440774.

Klettern

Seit einer Woche läuft die Saison im Hochseilgarten auf dem Harkortberg, 14 verschiedene Parcours mit 150 Übungen werden dort geboten Aktuell ist einiges anders als sonst, für den Check-In vor Ort muss ein Mundschutz mitgebracht werden, dieser ist jedoch während des Kletterns nicht notwendig. Der Kletterwald in Wetter bietet derzeit keine Spinde, eigene Verpflegung muss mitgebracht werden. Kleinere Gruppen und Einzelpersonen können während den Öffnungszeiten ohne Reservierung kommen, bei schönem Wetter kann es aber zu Wartezeiten kommen. Besuchergruppen ab fünf Personen können online reservieren, ab 15 Personen sind Sonder-Öffnungszeiten möglich.

Öffnungszeiten: Wechselnd (siehe Internetseite). Aktuell Donnerstag und Freitag 13 – 19 Uhr, Samstag bis Dienstag 10 – 19 Uhr, Mittwoch Gruppentag.

Preise: Montag bis Freitag pro Person 11,90 (2 Stunden) bzw. 13,90 Euro (3 Stunden). Am Wochenende und Feiertagen pro Person 13,90 bzw. 15,90 Euro.

Mehr Infos: kletterwald-wetter.de

Bouldern

Bouldern kann man an den Felsen zwischen Wetter und Herdecke. Foto: Redaktion / WP

An der Stadtgrenze zwischen Herdecke und Wetter – geparkt wird im Zillertal, Zugang über die Wetterstraße aktuell nur von Herdecke - eignet sich das steile Gelände aus Ruhrsandstein im Wald oberhalb des Harkortsees gut zum Bouldern: Ohne Sicherung per Seil oder Gurt geht es in recht geringe Höhen, um auch mal abspringen zu können. „Die herausragende Felsqualität hier sucht weltweit ihresgleichen“, heißt es in Kletterer-Kreisen. Seit Ende 2015 ist der in Wengern gegründete Boulderclub Ruhrtal - einer der ersten Natursport-Bouldervereine deutschlandweit – hier aktiv, seit Oktober 2016 ist die Fläche im Besitz des Clubs und des Deutschen Alpenvereins. Gäste können nun im „Avalonia“ genannten Gebiet klettern, nach dem Corona-Lockdown ist das seit dem 7. Mai wieder möglich. „Wir haben die gleichen Abstands- und Hygiene-Regeln wie alle anderen auch“, sagt Klubchef Maik Kondziolka, „dabei haben wir den Vorteil, dass man Bouldern allein macht und keinen zweiten zur Seilsicherung benötigt.“ In den drei Felsen von Avalonia können grundsätzlich bis zu 50 Leute gleichzeitig bouldern. „Unser Gebiet ist vier Hektar groß“, sagt Kondziolka, „da können auch – wie zuletzt am Himmelfahrts-Tag – 100 Leute kommen und hier klettern.“

Öffnungszeiten/Preise: -

Mehr Infos: https://boulderclub-ruhrtal.de/

Kanuwandern

Im Kanu zu viert: Mitglieder aus zwei Haushalten dürfen in einem Boot über die Ruhr fahren Foto: Lenne-Ruhr Kanutour

Lenne-Ruhr-Kanu-Tour: Es darf wieder gepaddelt werden: Das Team von Lenne-Ruhr-Kanu-Tour kann seit zwei Wochen Kanu-Touren auf verschiedenen Strecken anbieten. Von der Kanustation in Herdecke, unterhalb des Hotels „Zweibrücker Hof“ und direkt an der Ruhr gelegen, werden die Strecken nach Witten-Bommern und zum Kemnader See angeboten, die Resonanz für das angesichts der Abstands- und Hygiene-Regeln reduzierte Angebot ist groß. „Samstag und Sonntag sind schon ausgebucht“, sagt Martina Bovensmann vom Kanuverleih, „am Pfingstmontag und Dienstag wäre noch was frei.“ Und an den Stationen in Schwerte oder Witten. Nachdem die Boote zunächst mit zwei Personen oder zusammenlebenden Familien besetzt wurden, können jetzt bereits wieder Mitglieder aus zwei Haushalten in einem Boot (maximal vier Personen) fahren. Für die Einweisung benötigen die Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz, alle Materialien werden nur einmal am Tag benutzt. „Die Boote und Schwimmwesten werden dann an jedem Abend gewaschen“, weist Martina Bovensmann auf die Hygieneregeln hin.

Öffnungszeiten: Pfingstmontag ab 9 Uhr, Dienstag ab 10 Uhr. Anfragen und Reservierungen sind aktuell per Telefon 02304/61699 oder Mail info@ruhrkanu.de möglich.

Preise: Pro Tag Einerkajak 35/40 Euro, Zweierkajak 50/55 Euro, Dreier-Canadier 60 Euro, Vierer-Canadier 70 Euro.

Mehr Infos: www.ruhrkanu.de



Natur Aktiv: Kanutouren auf der Ruhr und andere Outdoor-Aktivitäten – etwa Fahrrad-Vermietungen - bietet auch Natur Aktiv an. Seit dem 16. Mai veranstaltet man wieder Kanutouren am Wochenende und Feiertagen auf der Ruhr – mit Einhalten von Mindestabständen, Hygienegeboten und dem Tragen von Masken während der Einweisung. „Maximal Mitglieder aus zwei Haushalten dürfen in einem Boot sitzen“, sagt Friedemann Rieks, man empfehle zur Reduzierung des Infektionsrisikos nur Personen aus einem Haushalt pro Boot.. Alle Teilnehmer müssen sich auf Namenslisten eintragen. Von Wetter aus bietet Natur Aktiv eine dreieinhalbstündige Vormittags-Tour nach Witten ins Muttental (10-13-30 Uhr) und eine sechsstündige Ganztags-Tour nach Hattingen (10-18 Uhr) an, Treffpunkt ist auf dem Parkplatz an der Demag in Wetter. Weitere Kanus und Fahrräder werden ebenfalls verliehen.

Öffnungszeiten: Werktags 9-18 Uhr, Sa./So./Feiertag: 8 - 19 Uhr.

Preise: Tour nach Witten 20 (Vollzahler) bzw. 13 Euro (bis 16 Jahre). Tour nach Hattingen: 27 (Vollzahler) bzw. 17 Euro (bis 16 Jahre)

Mehr Infos: www.natur-aktiv.com, 02335 801780, 0173 5229531

Minigolf und Boule

Auf der Minigolf-Anlage Klute kann wieder gespielt werden. Foto: Michael Hartung / Archiv

Klutes Minigolf-Oase: Existenzsorgen erlebt die Familie Klute, die seit 2014 den Minigolfplatz im Zillertal zwischen Herdecke und Wetter betreibt. Zunächst reduzierte die Sperrung der Landesstraße 675 und des neben der Anlage herführenden Ruhrtalradwegs wegen Steinschlaggefahr bis mindestens zum Jahresende die Kundschaft. Dann kam Corona, nach der Schließung des Freizeitvergnügens am Harkortsee blieben die Minigolfspieler lange komplett aus. Nun ist die Anlage wieder geöffnet, seit dem 11. Mai auch die zugehörige Gastronomie mit Sitzplätzen. „Was wir da nicht verdient haben, ist nicht wieder aufzuholen“, macht Marc Klute deutlich, zumal durch die Sperrung des Radwegs fast die Hälfte der Spieler ausbliebe. „Von Herdecke aus kann man aber trotz der Sperrung mit Auto oder Rad zu uns kommen“, betont Klute, der hofft, kurzfristig auch die Toiletten-Anlage wieder öffnen zu können. Und dass viele das Minigolf-Erlebnis auf 18 Bahnen genießen wollen: „Der Platz ist so lange geöffnet, wie Spieler spielen wollen.“

Öffnungszeiten: Mo./Di. geschlossen, Mi. – Fr. ab 13.15 Uhr, Sa./So. ab 11 Uhr. Feiertag ab 10 Uhr.

Preise: Erwachsene 3 Euro, Kinder 2 Euro.

Mehr Infos: facebook.com/Klutes-Minigolf-Oase-Herdecke-636056076464829/



Zweibrücker Hof: Auch das Hotel in Herdecke bietet Minigolf auf 18 Bahnen mit immer steigendem Schwierigkeitsgrad an. „1,50 Meter Abstand müssen auch auf der Bahn eingehalten werden“, betont Jennifer Pfingsten: „Außerdem haben wir uns eine Mengenbegrenzung auferlegt, damit die Gäste sich sicher fühlen können.“ Zudem bietet man eine Boule-Bahn an, auf der mit mitgebrachten oder im Biergartenhaus gegen Pfand ausgeliehenen Kugeln gespielt werden kann.

Öffnungszeiten: 12- - 20 Uhr.

Preise (Minigolf): Erwachsene 3 Euro, Kinder 2 Euro..

Mehr Infos: riepe.com/herdecke/freizeit-und-entspannung/minigolf-und-boulebahn/02335 801780, 0173 5229531