Kreisliga A: Junge Esborner brauchen mehr Konstanz

Wetter. Vier Punkte Vorsprung hat Fußball-A-Kreisligist TuS Esborn auf die Abstiegsplätze. Die will das junge Team in der Rückserie mindestens halten.

Zwei Teams aus dem Ruhrtal müssen sich in der Fußball-Kreisliga A2 noch Sorgen um den Klassenerhalt machen, der TuS Esborn ist - neben dem SC Wengern - einer davon. Vier Punkte auf den ersten Abstiegsplatz, den aktuell BW Voerde II einnimmt, gilt es für die Mannschaft von Trainer Thomas Schumacher in den verbleibenden 13 Spielen zu verteidigen. „Die Mannschaft ist jetzt mehr zusammengewachsen und hat sich mittlerweile doch ein wenig stabilisiert“, erklärt der Coach wenige Tage vor dem Start in die Rückserie beim letztjährigen Meister SC Obersprockhövel II am Sonntag um 12.45 Uhr.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Drei Niederlagen in den Testspielen Mit 25:46 Toren und 14 Punkten aus 17 Spielen rangiert der TuS Esborn auf Rang 13 der Fußball-Kreisliga A2. Dahinter sind Ararat Gevelsberg (14., 31:48, 13), BW Voerde II (15., 20:59, 10) und der abgeschlagene SC Berchum/​Garenfeld III (16., 26:71, 3) platziert. In Reichweite sind noch TuS Hasslinghausen (10., 40:41, 18), FC SW Silschede (11., 27:56, 17) und SC Wengern (12. 28:43, 15). Drei Testspiele bestritt der TuS Esborn in der Vorbereitung auf die Rückserie. Nach der 1:7-Niederlage gegen den Bezirksligisten SV Bommern 05 (Tor: Niklas Wiedemeyer) unterlag das Team von Trainer Thomas Schumacher auch gegen den SC Berchum/​Garenfeld II mit 2:4 (Tore: Roman Fathke, Denni Burkic) und beim FV Wiehl II - jeweils Kreisliga A - mit 2:3 (Foto: Jan Rohmann, Roman Fathke).

Letzte Jahre und Hinrunde

Auf dem Böllberg gab es in den letzten Jahren nach dem Abstieg zum Ende der Saison 2014/15 lediglich die direkte Rückkehr in die Kreisliga A zu feiern. Danach folgten für die erste Mannschaft des TuS Esborn drei Jahre, die aus Sicht der Verantwortlichen kaum schlechter hätten laufen können. Mit Platz zwölf zum Ende der Saison 16/17 musste man zufrieden sein obwohl Mannschaft und Trainer Jörg Amthor sich weitaus mehr vorgenommen hatten. Zum Ende der beiden letzten Serien reichte es dann jeweils nur zu Platz 13, den die Mannschaft von Trainer Thomas Schumacher jetzt auch wieder innehat. Nur drei Siege gelangen dem TuS in den ersten 17 Spieltagen, dazu schaffte man fünf Remis, Mit nur 25 erzielten Toren stellt das Schumacher-Team den schwächsten Angriff der Liga.

Die Winter-Transfers

Jan Rohmann (zurück vom SV Bommern), Krzysztof Dudek und Max Muthmann (beide TuS Hasslinghausen) und Denni Burkic vom FSV Gevelsberg stiéßen in der Winterpause zum TuS Esborn. „Wir konnten vier Spieler dazugewinnen, die die Leistungsstärke der Mannschaft verbessern werden“, ist sich Schumacher sicher. Burkic ist im Moment allerdings verletzt und konnte beim letzten Test in Wiehl nicht mitwirken, eine Woche zuvor gelang ihm gegen den SC Berchum/Garenfeld der Treffer zum 2:4-Endstand.

Das Jugendkonzept

Esborns Trainer Thomas Schumacher (links) will mit seinem jungen Team die Klasse halten. Foto: ka

Dem Esborner Kader um Kapitän Roman Fathke und Routinier Ismael Marjan gehören drei Spieler an, die noch in der A-Jugend spielen könnten. „Dazu haben wir fünf weitere Jungs dabei, die gerade erst der Jugend entsprungen sind. Das zeigt deutlich, welchen Weg der TuS Esborn gehen will und muss“, betont der Trainer. „Wir haben mit Sicherheit den jüngsten Kader der Liga, entsprechend unterschiedlich waren auch die Leistungen in der Hinrunde. Hier müssen und werden wir ganz deutlich den Hebel ansetzen und an Konstanz dazugewinnen, das ist unsere vorrangige Aufgabe.“ Schon im Verlauf der Hinrunde hatte Schumacher immer wieder betont, dass ihm die Arbeit mit seinen jungen, lernwilligen Spieler Spaß macht, eben auch weil Fortschritte zu erkennen sind.

Die Prognose

„Wir werden immer wieder mal einen Rückschlag erleiden, das ist klar.“, sagt Schumacher: „Jetzt geht es neben der Weiterentwicklung zunächst darum, am Ende der Saison über dem Strich zu stehen. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das gemeinsam hinbekommen.“ Das Anfangsprogramm hat es zunächst einmal in sich, denn nach der Karnevalspause am 23. Februar kommt der Tabellendritte TSG Sprockhövel II zum Böllberg, danach geht es zu RW Ennepetal-Rüggeberg auf Naturrasen. Ende April stehen dann die wichtigen Spiele gegen die direkten Konkurrenten SC Berchum/Garenfeld III und BW Voerde II an, am letzten Spieltag (24. Mai) tritt der TuS beim Tabellen-14. Ararat Gevelsberg an. „Bis dahin sollten wir die nötigen Punkte allerdings eingefahren haben“, formuliert Schumacher...