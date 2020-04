Kreisliga A: Trainerwechsel bei TSV Fichte Hagen

An einen Trainings- oder gar Spielbetrieb ist bei den heimischen Fußballern coronabedingt weiterhin nicht zu denken. Mit Spannung wird daher die zeitnahe Entscheidung des Verbands erwartet, wie es mit der aktuell unterbrochenen Spielzeit 2019/20 weitergeht. Der TSV Fichte Hagen nutzt die freie Zeit und hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Martin Freitas wird das Traineramt der 1. Mannschaft in der Kreisliga A übernehmen. Der 54-Jährige löst Dietmar Grauer ab, der selbst erst im vergangenen Sommer an der Wörthstraße übernommen hatte.

Schon länger hielten sich die Gerüchte, dass Grauer und die Eilper nach einjähriger Zusammenarbeit schon wieder getrennte Wege gehen könnten. Nun meldete Mathias Schneidmüller, stellvertretender Abteilungsleiter der Fußballer, Vollzug: „Wir haben das einvernehmlich mit Dietmar entschieden. Er ist beruflich eingespannt und konnte die Zeit und die notwendige Intensität nicht mehr so aufbringen, wie es auch sein eigener Anspruch ist. Wir danken ihm für sein Engagement, das er in den vergangenen Monaten hier eingebracht hat.“

Guter Zeitpunkt für Dietmar Grauer

Gleiches lässt auch Grauer verlauten: „Es kam in der letzten Zeit zu einigen personellen Veränderungen, so dass ich noch eingespannter war als ohnehin schon. Durch die Pause ergab sich nun ein geeignet Zeitpunkt. Auch, wenn es mir natürlich auch nicht leicht gefallen ist.“ Die A-Liga-Mannschaft liegt nach 20 absolvierten Spieltagen auf Tabellenplatz vier, der Aufstieg ist angesichts 15 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hellas/Makedonikos aber kein Thema mehr. Die Verantwortlichen hatten in den vergangenen Wochen den Markt sondiert und entsprechende Gespräche geführt, am Ende überzeugte Martin Freitas mit dem besten Konzept: „Wir haben auch menschlich einen guten Eindruck von ihm gewonnen“, so Schneidmüller.

Freitas war bis zum Winter Coach des SV Bommern und führte den Klub im vergangenen Sommer in die Bezirksliga. Aus privaten Gründen legte er sein Amt dort vor ein paar Monaten nieder. Im heimischen Kreis ist der Übungsleiter zudem kein Unbekannter: Sowohl beim FC Wetter als auch beim TuS Wengern trug er in Landes- und Bezirksliga Verantwortung, seine Vita untermauert die Ambitionen, die in Eilpe formuliert werden: „An der Grundausrichtung ändert sich nichts, wir wollen in der neuen Spielzeit um den Aufstieg mitspielen“, sagt Schneidmüller. Wann sich der neue Trainer und die Mannschaft persönlich kennenlernen, steht indes noch in den Sternen.

David Blaut bleibt im Amt

Planungssicherheit auf der Trainerposition hat übrigens auch die 2. Mannschaft: David Blaut wird sein Amt unabhängig der Ligazugehörigkeit weiter ausführen. Die Fichte-Reserve steht in der Kreisliga B1 unangefochten an der Tabellenspitze.