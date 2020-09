Kreisliga B: Blau-Weiß Vorhalle sorgt zum Auftakt für Furore

Hagen. Zum Meisterschaftsauftakt gibt es einige Tore in der Kreisliga B. Und ein Absteiger kann sich auch eine Liga tiefer nicht über einen Sieg freuen.

Auch in der Fußball-Kreisliga B rollt der Ball wieder im Meisterschaftsbetrieb. In der B1 konnte sich vor allem die SG Blau-Weiß Vorhalle souverän durchsetzen. Eine torreiche zweite Hälfte sorgte für den hohen Auftaktsieg gegen RSV Selbecke. Spielfrei hatte zum Einstieg die Spielvereinigung Hagen 1911 III und Fichte Hagen III.

Kreisliga B 1

FC Herdecke-Ende III - SG Vorhalle II 3:1 (3:0). Harun Güney gelang noch der Ehrentreffer für die Vorhaller (50. Spielminute). Doch mit einer 3:0-Führung zur Pause machten die Herdecker Hausherren schnell den Sack zu.

SV Büttenberg II - FC Bosna Hagen 1:3 (0:2). Eigentlich trafen die Hagener sogar zu allen vier Tore der Partie. Denn auch das zwischenzeitliche 1:2 für den gastgebenden SV erzielten die Hagener. Dalibor Milicic stoß ins eigene Gehäuse. Die weiteren Tore für Bosna erzielten Tuce Varis (20.), Felix Pflichtenhöfer (38.) und Denis Cufta (75.).

Hasper SV II - SpVg SW Breckerfeld II 0:3 (0:1). Zur Halbzeit sah es noch so aus, als könnten die Hasper mithalten, nur mit 0:1 lag der Sportverein nach einem Tor durch Breckerfelds Justin Mickenhagen-Cox (12.) zurück. Doch im zweiten Durchgang sorgten Maurice Jung (47.) und Felix Hiller (65.) für die vorzeitige Entscheidung.

SC Berchum/Garenfeld III - TSV Dahl 1:3 (0:1). Zwar hätten sich die Garenfelder durch den coronabedingten Abbruch der Saison trotz des letzten Tabellenplatzes in der Kreisliga A halten dürfen, das Team der Trainer William-David Reich und Jan Zielke wagt aber den Neuanfang in der tieferen Liga. Und muss dort direkt eine Niederlage hinnehmen. Für die Dahler trafen Christian Herrmann (19.), Michael Kupilas (47.) und Nico Dreesbach (82.). Robin Scheuerer erzielte in der Schlussminute den Ehrentreffer für den Sportclub.

SG BW Vorhalle - RSV Selbecke 8:1 (1:0). Zur Halbzeit durften die Selbecker noch hoffen, erst in der 39. Minute erzielte Nicolas Lebens das erste Tor der Partie. Ihm folgten im zweiten Durchgang Dominik Brauckhage (50., 90.), Abdullah Hafhaf (54., 88.), Florian Stich (57.), Patrick Klotzbach (66.) und Andre Meyer (72.). Das zwischenzeitliche 1:5 für Selbecke erzielte Rafet Ada.

SC Zurstraße - SV Hohenlimburg III 1:1 (1:0). Lange sah es so aus, als könnte der SC mit einem Sieg in die Meisterschaft starten, Imad Louchiri traf in der 19. Minute zum 1:0. Doch zwei Minuten vor dem Schlusspfiff glich Antonio Granato (88.) für die Hohenlimburger aus.

Kreisliga B 2

SC Berchum/Garenfeld IV - FC SW Silschede II 1:6 (0:2). Zum Auftakt gab es für die Garenfelder direkt einen Dämpfer. Einzig Ali Yassin konnte kurz vor dem Abpfiff (87.) noch einen Ehrentreffer erzielen.

TuS Hasslinghausen II - SV Fortuna Hagen 1:3 (1:1). Mit einem Sieg starteten die Fortunen. Justin Felgner (36.), Khaled Ali (80.) und Volkan Özbek (90.) trafen.