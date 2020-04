Life-Kinetik: Rouven Schirp macht Profis und Amateure fit

Joggen, Krafttraining, Fahrradfahren - alles gängige Sportarten, die jeder kennt. Was aber weitestgehend unter dem Radar fliegt, ist Life Kinetik. Das betreibt und lehrt der Hagener Coach Rouven Schirp. Der ehemalige Athletikcoach des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 arbeitet dabei mit Jugendlichen, Familien, Leistungs- und auch Profisportlern zusammen.

Life Kinetik ist eine Kombination aus Koordinations- und Wahrnehmungstraining in Kombination mit Gehirnjogging. „Wir sprechen eigentlich eher von kognitiven Zusatzaufgaben. Bei uns geht es nicht nur um Wahrnehmung und Koordination und Gehirnjogging, sondern darum, dass wir alles in einer Übung verknüpfen“, erklärt Rouven Schirp.

Das Ziel sei es, verschiedene Gehirnareale anzusprechen, die dadurch untereinander kommunizieren müssen und sich untereinander vernetzen. „Die gesamte Gehirnleistung wird optimiert und im Speziellen kann man sich das für Sportler so vorstellen, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit steigt und Entscheidungen besser getroffen werden können.“ Bei Jugendlichen habe Life Kinetik auch einen positiven Einfluss auf die schulische Leistung.

Leistungsniveau entscheidend

Ein großer Vorteil von Life Kinetik ist laut Schirp, dass es kein sportartenspezifisches Techniktraining ist. „Es gibt immer die Anfrage, ob man Life Kinetik spezifisch trainieren könnte, aber das ist nicht unser Ziel. Wir unterscheiden nicht zwischen einem Training für Sportler und Nichtsportler.“ Was unter anderem eine Rolle spiele, sei das Leistungsniveau, etwa bei Jugendlichen oder Schülern. „Es geht nicht nur darum, wie fit jemand ist, sondern auch wie das Leistungs-, oder das schulische Niveau ist. Wenn ich kognitive Leistungsfähigkeit trainiere, aber Neuntklässler und Drittklässler zusammen sind, gibt es Schwierigkeiten. Das kognitive Niveau sollte insgesamt ausgeglichen sein.“

Die Leichtathletin Djamila Böhm wird von Life Kinetik Mastertrainer Rouven Schirp in Onlinekursen trainiert. Foto: Privat

Angeboten werden Life-Kinetik-Kurse in Einzelkursen, mit mehreren Teilnehmern oder auch für Familien. „Da unterscheidet sich Life Kinetik von vielen Dingen – da können alle Leute miteinander trainieren, egal wie das Fitnesslevel der einzelnen Personen ist. Das macht es für Familien interessant, die immer weniger gemeinsame Zeit heutzutage haben“, erklärt Rouven Schirp.

Aus der Not eine Tugend

Die Corona-Krise geht auch an Rouven Schirp nicht spurlos vorbei, sogar im Gegenteil. „Die finanziellen Einbuße in unserem Bereich sind enorm. Alles was wir mit Firmen und Unternehmen oder größeren Gruppen machen, ist alles komplett abgesagt und geschlossen.“ Einen kleinen Vorteil sieht Schirp allerdings: Onlinekurse, die aus der Not heraus jetzt auf der Tagesordnung stehen und mit denen er in der Zukunft neue Angebote schaffen möchte. So arbeitet er zurzeit online mit der Leichtathletin Djamila Böhm, die sich auf 400-Meter-Hürdenlauf spezialisiert hat und auf eine Olympia-Teilnahme im nächsten Jahr hinarbeitet. Auch einige Profi-Fußballer nehmen das Online-Angebot von Rouven Schirp wahr.

„Bei Life Kinetik kann man 75 Prozent aller Übungen online richtig gut machen. Durch das Onlinetraining kommt man auch an ganz andere Sportler heran, die jetzt nicht freitags eine Stunde durch den Feierabendverkehr nach Hagen fahren müssen“, so Schirp. Wie zum Beispiel Fußballprofis aus anderen Bundesländern. So kann in der Krise also aus der Not noch eine Tugend werden.