Mit „Geister-Bratwurst“ SuS Volmarstein helfen

Wann in der Sportanlage Köhlerwaldstraße wieder der Ball rollen kann, weiß niemand so genau. Und wann es am Rande des aktuell verwaisten Volmarsteiner Kunstrasens wieder nach realer Bratwurst duftet. Online dagegen können die Freunde von SuS Volmarstein sich seit Dienstag mit imaginärer Stadionwurst, kalorienfreiem Bier oder virtuellen Eintrittskarten versorgen. Und damit dem Fußball-A-Kreisligisten, der sich als erster heimischer Klub an der von einem Essener Verein ins Leben gerufenen Aktion „Geisterspieltickets“ beteiligt, helfen, die Corona-Krise gut zu überstehen. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen und im Gedächtnis bleiben“, erklärt SuS-Klubchef Rafael Garcia: „Man kann auch mit kleinen Schritten etwas erreichen, wenn viele Menschen kleine Schritte tun.“

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Mit Bier und Wurst Der Essener Kreisligist TC Freisenbruch bietet allen Klubs eine Onlineplattform an, um Geisterspieltickets zu verkaufen. Auf der Webseite geisterspieltickets.de können sich Vereinsverantwortliche einen Account anlegen, Design und Preise der Tickets sind individuell einstellbar. Auch das Stadionbier und die dazugehörige Bratwurst können im Anschluss von den Fans - zumindest virtuell - erworben werden.

Drei Heimspiele der ersten Mannschaft von SuS Volmarstein sind bereits ausgesetzt worden, auch die Austragung des eigentlich für den 26. April vorgesehenen Topspiels des Tabellenfünften gegen Spitzenreiter FC Herdecke-Ende steht in den Sternen. „Die Einnahmen durch Karten, Bewirtung und von der Pommes-Bude fehlen“, sagt Garcia, „und es hat ja niemand eine Ahnung davon, wie es weitergeht.“ Die Corona-Krise treffe nicht nur die Profi-Vereine, auch die Amateure müssten um ihre Wirtschaftlichkeit bangen. „Klein- und Kleinstbetriebe, die uns dankenswerterweise jahrelang unterstützt haben, werden in naher Zukunft jeden Euro zweimal umdrehen müssen“, heißt es in der Volmarsteiner „Geisterspielticket“-Erklärung.

80 Prozent für den Verein

Angeregt von der für die Fußball-Bundesliga diskutierten „Geisterspiele“ ohne Zuschauer hat der Essener Kreisligist TC Freisenbruch eine Onlineplattform (www.geisterspieltickets.de) installiert, auf der Vereine Geisterspieltickets, virtuelle Bratwurst oder Getränke verkaufen und so ihre finanziellen Nöte etwas abfedern können. Vereinsverantwortliche können innerhalb weniger Minuten einen Account für ihren Klub anlegen und selbst gestalten. Kosten entstehen nicht, der Anbieter TC Freisenbruch behält allerdings 20 Prozent des Umsatzes für Gebühren und Betriebskosten der Plattform ein, will bei Überschüssen einen größeren Teil der von den Nationalspielern Leon Goretzka und Joshua Kimmich (Bayern München) ins Leben gerufenen Aktion „#WeKickCorona“ zur Verfügung stellen. Womit die Volmarsteiner einverstanden sind. „80 Prozent von irgendwas ist besser als 100 Prozent von null“, erklärt der SuS-Vorsitzende Rafael Garcia.

Virtuelle Karte für 3,50 Euro, die Wurst für 2,50: SuS Volmarstein präsentiert sich auf der Online-Plattform Geisterspieltickets.de. Foto: SuS Volmarstein / Geisterspieltickets.de

Der ehemalige SuS-Jugendleiter Axel Böving, Vater des aktuellen Torhüters und Social-Media-Beauftragten Justus Böving, hatte von der Aktion gelesen. Im Vorstand besprach man ein mögliches Engagement und verkauft nun als erster Verein aus Wetter und Herdecke an Freunde und Unterstützer virtuelle „Geisterspieltickets“, für die es keine Gegenleistung gibt. 3,50 Euro kostet die Volmarsteiner Eintrittskarte, für den Preis gibt es auch einmal „Currywurst Pommes“. Günstiger sind die Stadionwurst (2,50 Euro), das Bier (2 Euro) oder die Limonade (1,50 Uhr). Und spendable Gönner können gleich eine Kiste Bier für die Mannschaft (20 Euro) springen lassen. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen auch künftig die Möglichkeit geben, sich in Volmarstein auf unserem schönen Platz im Verein zu bewegen und ihrem Hobby nachzugehen“, macht Garcia deutlich: „Die Resonanz ist positiv, in kürzester Zeit haben wir mit unserem Aufruf auf der Facebook-Seite mehr als 1400 Menschen erreicht.“ Dazu gehören auch Freunde und Sympathisanten des Vereins, die eher selten auf den Sportplatz gehen.

Sommerfest noch unsicher

So hofft man beim Spiel- und Sportverein, die Corona-bedingte finanzielle Durststrecke besser überstehen zu können. Zumal man in Volmarstein nicht sicher ist, ob die sommerlichen Aktivitäten stattfinden können. „Das Sommerfest im August ist unsicher. Ich weiß nicht, ob die Kommune dann eine Genehmigung erteilt“, sagt Garcia, auch die eine Woche später vorgesehenen Jugendturniere stünden in den Sternen: „Ich mache ja drei Kreuze, dass wir unsere Jugend-Hallenturniere noch durchführen konnten, damals war Corona nur in China ein Thema.“ Das hat sich seitdem nachhaltig geändert, mithilfe von Lokalpatriotismus und verschiedenen Aktionen hofft man in Volmar-stein, diese bedrohliche Lage zu überstehen. „Wir sind trotzdem aktiv“, sagt Rafael Garcia, „auch wenn wir nicht auf dem Platz stehen.“