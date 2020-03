HSG Wetter: Darum lebt der Glaube an den Klassenerhalt

Erleichterung bei allen Beteiligten: Mit einem 27:22-Sieg gegen den Tabellenletzten der Handball-Landesliga, SG Ruhrtal, fahren die Damen der HSG Wetter-Grundschöttel wichtige Punkte im Abstiegskampf ein. „Der Sieg war gut für die Seele“, sagt HSG-Trainer Michael Wieczorek.

Ein Erfolgserlebnis, das der Mannschaft Kraft für die nächsten Spiele geben könnte. Denn viel zu feiern hatten die Handballerinnen im Jahr 2020 noch nicht: Vor dem Spiel gegen die SG Ruhrtal verzeichneten die Wetteranerinnen lediglich einen Punkt aus vier Spielen.

Trainer der HSG Wetter hofft auf Leichtigkeit

Nach teilweise deutlichen und schmerzhaften Niederlagen tut der Sieg vom vergangenen Wochenende doppelt gut: „Das war sicher ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Aber wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich hoffe, dass wir aus dem Sieg die Leichtigkeit mit in die nächsten Spiele nehmen können,“ so Übungsleiter Wieczorek.

Saison anders vorgestellt

Den Saisonverlauf hatte sich Coach Wieczorek vor Beginn der Spielzeit nämlich ganz anders vorgestellt. Auf einigen Positionen verstärkt, wollten die Verantwortlichen in Wetter schon früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Im Vorjahr hatten die Handballerinnen den Klassenerhalt erst über die Relegation gesichert. In dieser Saison sollte der Blick dagegen Richtung Mittelfeld gehen.

Mit vier Siegen aus den ersten sechs Spielen schien der Plan aufzugehen. Doch schon früh musste der wettersche Übungsleiter viele Rückschläge in Kauf nehmen: „Ich hatte mir die Saison besser vorgestellt. Doch bereits zu Beginn sind uns die ersten Leistungsträgerinnen wegen Studium oder Krankheit weggebrochen,“ bedauert Wieczorek.

Leistungsträgerin schwer verletzt

Die nächste Hiobsbotschaft ließ nicht lange auf sich warten. Leistungsträgerin Nina Gerhartz zog sich einen Kreuzbandriss zu und fiel für den Rest der Saison aus: „Wir wollten mehr in diesem Jahr. Aber das Verletzungspech machte uns einen Strich durch die Rechnung. Mit Nina Gerhartz haben wir eine enorm wichtige Spielerin verloren“, so Wieczorek.

Nach einem starken Start rutschten die Landesliga-Handballerinnen stetig weiter in Richtung Abstiegsränge. Seit dem 10. November des Vorjahres konnte die Mannschaft dann kein Spiel mehr gewinnen. Kurz vor der wichtigen Partie gegen SG Ruhrtal verließ eine weitere Spielerin unerwartet die Mannschaft, so dass Trainer Wieczorek nur noch neun Feldspielerinnen im Kader zur Verfügung hat: „Mit den Voraussetzungen ist das Ziel natürlich der Klassenerhalt. Es kann noch viel passieren, aber nach dem Sieg gegen Ruhrtal sieht es ganz gut für uns aus. Mit den ganzen Rückschlägen im Nacken, können wir mit der Saison zufrieden sein,“ resümiert Wieczorek den bisherigen Saisonverlauf.

„Wir werden auch noch weitere Punkte holen,“ betont der Trainer, der auch in der nächsten Saison in Wetter an der Seitenlinie steht.

In den nächsten beiden Partien können die Wetteranerinnen befreit aufspielen. Gegen den Tabellenfünften Ruhrtal-Witten II und den Tabellenzweiten und Mitfavoriten HSG Gevelsberg/Silschede erwarten die Wenigsten einen Sieg.

Trotzdem können die Grundschötteler Handballerinnen für eine Überraschung sorgen: „Gegen Witten haben wir unser bestes Saisonspiel gezeigt und im Hinspiel gewonnen. Wenn wir die Leistung kopieren können, ist alles drin,“ erinnert sich Michael Wieczorek.

Zwei Endspiele um den Klassenerhalt

Die wichtigsten Spiele stehen für die HSG ohnehin erst ab dem 22. März ins Haus, wenn die Wieczorek-Sieben beim punktgleichen HTV Hemer antritt. Nur zwei Tage später empfangen die Handball-Damen den Tabellenzehnten aus Sundern. Das Spiel war wegen des Orkans „Sabine“ ausgefallen und wird nun nachgeholt. „Gegen Sundern können wir den Sack zu machen. Aber auch gegen Hemer rechnen wir uns Chancen aus. Ein Sieg ist hier sicher nicht ausgeschlossen,“ erklärt Wieczorek. Mit den beiden schlagbaren Gegnern haben die HSG-Damen den Klassenerhalt also noch selbst in der Hand. Die Chancen auf den Ligaerhalt stehen somit gut.

Wie es dann nächste Saison weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt: „Wichtig ist, dass ich eine Mannschaft zusammen habe. Wir hatten auch schon einige Spielerinnen zum Probetraining bei uns. Konkrete Zugänge gibt es bis jetzt aber noch nicht,“ so der wettersche Übungsleiter. Bis dahin gilt für die Landesliga-Damen der HSG: Zusammenhalten für den Klassenerhalt.