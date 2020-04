Nach Saisonabbruch und Hochrechnung ist der TuS Ende Meister

Sie spielten lange in der Badminton-Landesliga, sogar in der Oberliga, doch das ist mehr als ein Jahrzehnt her. Danach stellte der TuS Ende lange Jahre kein Team im Liga-Spielbetrieb, erst seit Herbst 2018 ist man nach einem Neuaufbau nun wieder aktiv. Und kann schon in der zweiten Saison direkt den ersten Aufstieg feiern, nach der aufgrund der Corona-Pandemie erfolgten Einstellung des Spielbetriebs ist man Meister der Kreisklasse Süd. „Ein Supererfolg“, freut sich Abteilungsleiter Christoph Marschall: „Nach einer langen Zeit möchten wir versuchen, mit unserer Abteilung wieder weiter nach vorne zu kommen.“ Der schnelle Aufstieg und die Gründung einer zweiten Mannschaft für die nächste Spielzeit sind dazu die ersten Schritte.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Abteilung freut sich über weiteren Zuwachs Die Badminton-Abteilung des TuS Ende freut sich über neue Mitglieder, alle sind beim Probetraining willkommen, wenn in der Ender Sporthalle Am Berge wieder Betrieb möglich ist. Die Badminton-Trainingszeiten: Jugend: Freitag, 16 - 18 Uhr. Erwachsene: Dienstag, 18-21.45 Uhr und Donnerstag, 18 - 20 Uhr. Weitere Informationen beim TuS Ende Badminton gibt es per Mail (badminton@tusende.de) oder per Telefon (0179 466838).

Daheim gegen die TG Bochum 1884 wollten die Ender den entscheidenden Schritt zu Titelgewinn und Aufstieg machen, zumal sie gegen die Ruhrstädter in der Hinrunde die einzige Niederlage erlitten hatten. „Nur weil wir schlecht aufgestellt haben, sonst hätten wir einen Durchmarsch gemacht“, denkt Christoph Marschall an das knappe 3:5 in Bochum zurück. Zur Revanche kam es aber nicht mehr, tags zuvor - am Freitag, den 13. März um 14.45 Uhr, so genau weiß er es noch – wurde der Badminton-Spielbetrieb eingestellt. Auch das letzte Auswärtsspiel der Saison bei DJK Saxonia Dortmund entfiel so. „Gern hätten wir unsere beiden letzten Spiele der Saison bestritten, aber die Entscheidung alles abzusagen, war grundsätzlich richtig“, betonen Marschall und Mannschaftskapitän Florian Hoffmann unisono.

Zwei Spieltage gestrichen

Welche Folgen das für die Ender, die die Tabelle nur knapp vor dem Wattenscheider BC II anführten, haben würde, wusste die Mannschaft zwei Wochen lang nicht genau. Zumal man Mitte März beim Badminton-Landesverband Nordrhein-Westfalen (BLV-NRW) noch davon ausgegangen war, die beiden letzten Spieltage der Saison 2019/20 trotz der Coronakrise zumindest bis Ende Mai nachholen zu können. Die Entwicklung habe den Verband eines Besseren belehrt, teilte der Referatsleiter Wettkampfsport Miles Egger den Vereinen nun mit, die letzten Spieltage mussten ersatzlos abgesagt werden.

Und für die Abschluss-Tabellen wurden die Ergebnisse der Hinrunde hochgerechnet: „Die Ergebnisse der Hinrunde sind also für die fehlenden Rückrundenbegegnungen übernommen worden.“ Der TuS Ende kassierte am Grünen Tisch also noch einen Sieg und eine Niederlage, da man das Hinspiel in Bochum ja verloren hatte. Verfolger Wattenscheid wurden zwei Siege gutgeschrieben, man war punktgleich. Ende hatte allerdings die beiden direkten Duelle deutlich mit 6:2 und 8:0 gewonnen. So teilte der Landesverband als Resultat mit: Die Badmintonmannschaft des TuS Ende beendet die Saison als Tabellenführer und Meister in der Kreisklasse Süd 1. Und steigt so in die Kreisliga auf.

Christoph Kornowski siegt jedes Mal

Es war der Lohn für eine erfolgreiche Saison, in der man auf dem Feld in zwölf Spielen nur einmal knapp verlor. Und in Christoph Kornowski, der 22 Siege in seinen 22 Einsätzen schaffte, Florian Hoffmann (19/21), Thorsten König (16/17) und Larissa Heinrici (15/19) gleich die vier besten Akteure in der Liga-Gesamtstatistik. Der Aufstieg in die Kreisliga sei ungeachtet der aktuellen Situation ein toller Erfolg für die Mannschaft und den Verein, sagte Hoffmann: „„Auch wenn das Virus derzeit alles überschattet, ist die Mannschaft stolz auf ihre Leistung in der Kreisklasse.“

Insgesamt setzten die Ender 20 Akteure ein, zumal man während der laufenden Saison einige neue Mitglieder gewinnen konnte. „Sie bringen unseren Verein und die Badminton-Abteilung weiter nach vorne“, freut sich Marschall. So entschied das gesamte Team, eine zweite Mannschaft zu gründen. Wir sind gut aufgestellt“ sagen Hoffmann und Marschall: „Bei steigenden Mitgliederzahlen können es auch gern noch weitere Mannschaften werden.“ Im September beginnt dann die neue Saison, in die der TuS Ende mit zwei Mannschaften in der Kreisliga und Kreisklasse - durch Jan Bockshorn von der AXA Generalagentur aus Bochum-Langendreer mit eine Satz neuer Trikots unterstützt - starten wollen: „Wir wünschen uns sehr, dass wir alle gesund das Virus überstehen und dass wir bald unser Trainingsprogramm wieder aufnehmen dürfen“, sagen die beiden Verantwortlichen.