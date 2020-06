Nach Waldfest-Ausfall setzen Wetters Handballer auf Tombola

Dass das traditionelle Waldfest - eigentlich am bevorstehenden Wochenende vorgesehen - in diesem Jahr der Corona-Krise ausfällt, trifft die Handballer der HSG Wetter/Grundschöttel hart. Die beliebte Veranstaltung mit Hunderten Besuchern an beiden Tagen stellte in den vergangenen Jahren die Haupteinnahmequelle des Vereins dar. Um die Ausfälle wenigstens zum Teil zu kompensieren, rief man einige Aktionen ins Leben.

So richtet der Förderverein für den Handballsport der TGH Wetter und des TuS Grundschöttel etwa am morgigen Samstag von 14 bis 18 Uhr auf dem Waldfestplatz „hinter der Alten Schule“ in Grundschöttel eine mobile Tombola aus. Ein Los kostet 50 Cent, der Erlös kommt den Jugendteams der HSG Wetter/Grundschöttel zu Gute. Die Preise sind durchnummeriert und können nach kurzer Wartezeit direkt mitgenommen werden. Es gelten die Hygieneregeln, Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen, Abstände von zwei Metern sind einzuhalten.

Spendenaktion für Trikots

Bereits zuvor hatte der Förderverein mit einer Online-Spendenaktion (www.wirwunder.de) für den Nachwuchs gesammelt. „Im Jubiläumsjahr möchten wir dafür sorgen, dass alle Jugendmannschaften mit Trainingsanzügen ausgestattet werden, um die HSG Wetter/Grundschöttel einheitlich im Stadtgebiet und über die Stadtgrenzen hinaus zu vertreten“, erklärte dazu der Initiator und Fördervereins-Vorsitzende Ken Baltruschat, denn die HSG mit ihren Trägervereinen TGH Wetter und TuS Grundschöttel existiert seit 1995. Durch den Ausfall des Vereinsfests würden eingeplante Einnahmen wegbrechen. Mit der Spendenaktion konnte man 1105 Euro erreichen, die Trainingsanzüge für die Jugendmannschaften sind damit finanziert. „Das ist schonmal ein Bruchteil der Gesamtsumme“, sagt Baltruschat, „schließlich wollen wir alle unsere Teams mit Trikots ausstatten.

Ursprünglich war geplant, das Waldfest am 5. und 6. Juni stattfinden zu lassen, dann war es auf den 14. bis 16. August verschoben worden. Aber bis Ende August sind ja Großveranstaltungen weiter untersagt, ob das Fest in diesem Jahr noch stattfindet, ist deshalb sehr fraglich. Baltruschat: „Wir haben das Thema erstmal zur Seite geschoben.“