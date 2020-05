Nicht nur Phoenix Hagen will Daniel Zdravevski verpflichten

Der Sprung vom Jugendspieler zum Basketball-Profi ist mit viel Aufregung und Grübelei verbunden. Welche Mannschaft ist die richtige für mich? Welche Liga die geeignetste? Entscheide ich mich für das Geld oder die besseren Entwicklungschancen? All das sind Fragen, die Daniel Zdravevski (18) beschäftigen.

Der Hagener stand in der frühzeitig beendeten Saison 2019/20 in Diensten der Phoenix Hagen Juniors (Nachwuchs-Bundesliga), spielte aber auch für die Phoenix-Herren in der 2. Liga sowie mit Doppellizenz für BG Hagen in der 1. Regionalliga. Aber jetzt steht Zdravevski vor der Unterschrift seines ersten Profivertrags.

Zdravevski fühlt sich bei Phoenix Hagen wohl

Wobei, Aufregung? Die spürt man bei Daniel Zdravevski nicht. Das mag daran liegen, dass er schon weiß, in welche Richtung es gehen soll. „Ich möchte bei Phoenix bleiben. Ich weiß, dass ich bei Coach Chris Harris Spielzeit bekomme und ich glaube, die Fans mögen mich“, sagt der Jugend-Nationalspieler. Keine Floskeln, kein Gerede um den heißen Brei. Einfach Klartext.

Und das, obwohl Zdravevski das Interesse von vielen deutschen Basketball-Klubs auf sich zieht. ProB-, ProA-, aber auch Bundesligavereine haben bereits angeklopft. Das bestätigte Daniels Vater Tome Zdravevski im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber das sind für seinen Sohn gerade nur Nebengeräusche. Hagen ist die Heimat des 18-Jährigen und das soll sie auch bleiben. „Hagen ist eine Basketballstadt, meine Familie und meine Freunde sind hier. Das ist mir wichtig. Mir geht es nicht ums Geld.“

Deutschlandweit begehrt

Dass Hagens aktuell wohl größtes Basketball-Talent in der ganzen Republik begehrt ist, überrascht nicht. Daniel Zdravevski ist ein Ausnahmekönner. 2,08 Meter lang, athletisch, schnell, mit erstaunlich reifem Spielverständnis, sicherem Dribbling und technisch gutem Wurf ausgestattet, bietet der 18-Jährige ein Gesamtpaket, das selbst in den höchsten Basketball-Ligen rar ist. Zdravevski kann den Ballvortrag übernehmen, aber auch unter dem Korb spielen. Er kann Aufbauspieler, aber auch Center verteidigen.

Leistungsträger für die BG Hagen: Daniel Zdravevski. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Daniel ist ein außergewöhnlicher Spieler und seine Entwicklung in der letzten Saison war rasant. Er wurde immer besser und gab uns das, was wir uns erhofft hatten“, lobt Chris Harris. Seine Entwicklung hat Daniel Zdravevski, wie er selbst sagt, vor allem BG-Jugendkoordinator Vid Zarkovic zu verdanken, der das Talent weiterhin individuell trainieren soll. „Mit Vid habe ich manchmal bis 1 Uhr nachts in der Halle gestanden. Er ist ein wichtiger Grund, warum ich in Hagen bleiben will“, sagt der 18-Jährige.

Personalplanungen liegen auf Eis

Phoenix will mit Daniel Zdravevski verlängern. Und Daniel Zdravevski will mit Phoenix verlängern. Aber die Corona-Pandemie legt die Personalplanungen des Basketball-Zweitligisten auf Eis. Noch will Phoenix Hagen wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie keine neuen Spielerverträge schließen. Der Zweitligist muss noch beträchtliche Sponsorengelder einsammeln, um den wirtschaftlichen Fortbestand zu sichern. Zudem klafft im Etat eine Lücke, weil wegen des Saisonabbruchs die Ticketeinkünfte aus drei Heimspielen fehlen.

Einige tausend Euro konnte Phoenix bereits durch die Versteigerung von Shirts, Trikots und anderer Artikel einnehmen, außerdem läuft der Verkauf der Solidaritäts-Eintrittskarten („Ticket aus der Asche“) weiter. Aber der Basketball-Klub braucht unbedingt die Zusagen seiner Geldgeber.

Sollte Phoenix weiter ProA-Basketball spielen, so könnte die nächste Saison – wann auch immer sie beginnen möge – eine große Chance für Daniel Zdravevski werden. Der Fokus soll für den 18-Jährigen auf der ProA liegen, während er zuletzt noch viel Verantwortung für die BG Hagen in der 1. Regionalliga trug. Ob Zdravevski erneut mit Doppellizenz spielen soll, steht noch nicht fest. „Vielleicht wird er für BG Hagen ein paar Spiele machen, mal schauen. Seine Wurzeln sind bei BG und er gibt dem Verein gerne etwas zurück“, sagt Tome Zdravevski.

Auf der richtigen Position

Für den Vater, der die 2. BG-Mannschaft sowie die Phoenix Hagen Youngsters mit Vid Zarkovic trainiert, ist eins wichtig: Daniel soll nicht mehr auf einer Position spielen, die ihm missfällt. Weil der Hagener eine beachtliche Größe mitbringt, spielte er von 2017 bis 2019 für die Jugend von Bayern München als Center unterm Korb. Dort habe man sein Talent verschwendet, findet Tome Zdravevski. „Er muss dribbeln und werfen und darf nicht unter dem Korb geparkt werden“, schüttelt der Vater den Kopf.

Umso glücklicher seien er und sein Sohn, dass BG und Phoenix Hagen Daniel Zdravevski auf der Flügelposition eingesetzt haben – selbst wenn er oft der Längste auf dem Feld war. „Wir wollen Daniel gerne weiter variabel einsetzen. Ich kann ihn mir gut in einer Formation neben Dominik Spohr und einem Center vorstellen“, sagt Harris. „In einer Saison, in der auf das Geld geachtet werden muss, sind wir auf Spieler wie Daniel angewiesen.“

+++Hintergrund+++

Daniel Zdravevski absolviert gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr an der HagenSchule. Aktuell überlegt er, ob er neben dem Profibasketball noch eine Ausbildung machen soll. Welche Fachrichtung? Das steht noch nicht fest.

Zdravevski hat die Basketball-Schule der BG Hagen durchlaufen. Er wurde mehrfach westdeutscher Meister.

Seine Lieblings-Basketballer sind Toni Kukoč (Chicago Bulls), Vladimir Lučić (Bayern München) und Nemanja Bjelica (Sacramento Kings).