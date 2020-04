Nina Falkenroth kehrt nach zehn Jahren ins Becken zurück

Wer schon einmal über längere Zeit eine Sportart betrieben hat, der weiß, wie schwer es ist, auf ein gewisses Niveau zu kommen. Und wie leicht man davon nach nur kurzer Abwesenheit entfernt ist. Zumal oft die Überwindung fehlt, wieder einzusteigen, je länger die Pause andauert. Darüber kann Nina Falkenroth nur lachen. Die 25 Jahre alte Breckerfelderin kehrte nach mehr als zehn Jahren wieder zurück ins Schwimmbecken und zu ihrem Heimatverein TuS Breckerfeld.

Mit dem Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ legte sie mit sechs Jahren den Grundstein für die Verbundenheit zum Wassersport. Schnell spezialisierte sich die Breckerfelderin dann auf die Langstrecken, wie etwa 800 Meter Freistil: „Das liegt mir einfach mehr als die kurzen Distanzen. Da komme ich einfach gar nicht aus dem Quark.“

Gemeinsam mit der Leistungsgruppe I stieg sie dreimal in der Woche ins Becken, besuchte zudem den Kraftraum. Ein zeitintensives Hobby, welches mit Teilnahmen bei den Südwestfalenmeisterschaften und Trainingslagern in Ungarn belohnt wurde.

Zweite Leidenschaft: Basketball

Doch schon bald kam neben dem Schwimmen eine zweite Leidenschaft hinzu: Basketball. „Es war schön, neben dem Einzelsport auch noch in einer Mannschaftssportart aktiv zu sein“, erinnert sich Nina Falkenroth gerne zurück. Sie versuchte auch, beide Sportarten unter einen Hut zu bekommen, „aber auf Dauer musste ich mich dann doch für eins entscheiden.“

Neben einer Ausbildung bei der Firma Demag in Wetter kamen auch immer öfter Differenzen mit dem Schwimm-Trainer auf. So entschied sie sich für das Basketball-Team in Ennepetal, mit welchem sie in der Landesliga aktiv war. „Allerdings löste sich die Mannschaft auf. Ich wechselte zurück in die Basketball-Abteilung des TuS Breckerfeld“, so Nina Falkenroth. Ganz aus den Augen verloren hat sie die Schwimmabteilung allerdings nie: „In Breckerfeld kennt jeder jeden und ich bin auch noch bei der Landjugend aktiv. Ich wurde oft gefragt, ob ich nicht wieder beim Schwimmen einsteigen möchte, allerdings kam es vorher nicht in Frage.“ Mit dem neuen Jahr kam nun der Entschluss, es doch noch einmal probieren zu wollen und ins Becken zurückzukehren.

Doch wie anstrengend war das erste Schwimmtraining nach so vielen Jahren? „Im Anschluss habe ich erst einmal zwei Stunden geschlafen“, muss Nina Falkenroth lachend zugeben. Bereut hat sie es jedoch nicht: „Natürlich ist man nicht direkt wieder auf dem gleichen Niveau, mit dem man aufgehört hat. Das geht ja gar nicht. Allerdings ist es ein gutes Gefühl gewesen, wieder anzufangen und etwas für sich zu tun. Und jetzt kann ich auch nach und nach wieder damit anfangen, die Leistung und Kondition aufzubauen.“

Wöchentliches Training

Dafür trifft sie sich nun zum wöchentlichen Training mit den Masters-Schwimmern des TuS im Hagener Westfalenbad. Eine Gruppe, die vom Alter her sehr gemischt ist. „Da sind Schwimmer in meinem Alter, es geht aber auch bis in hohe Alter hinein.“ Und es gibt einen entscheidenden Unterschied zu dem Training, welches Nina Falkenroth noch aus ihrer Jugend beim TuS kennt: „Jeder schwimmt für sich selbst und jeder ist für sein Training auch selbst verantwortlich.“ Denn die Technik beherrschen alle Masters-Schwimmer, dafür brauchen sie nicht noch einen Trainer. „Es geht vor allem darum, wieder Kondition aufzubauen“, weiß Nina Falkenroth.

Erster Wettkampf ist überstanden

Und auch den ersten Wettkampf hat die Breckerfelderin schon hinter sich gebracht. In Dortmund stieg sie zum ersten Mal wieder für den TuS ins Becken und trat über 200 Meter Brust und 200 Meter Freistil an: „Ich hatte es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt, aber ich bin zufrieden mit den Leistungen. Zumal die beiden Rennen quasi fast nacheinander abgehalten worden sind und die Regenerationszeit doch stark begrenzt war“, zeigte sich Nina Falkenroth zufrieden mit ihrem Comeback.

Feste sportliche Ziele für die Zukunft hat sie sich nicht gesetzt: „Es geht mir nicht darum zu sagen, dass ich bei bestimmten Meisterschaften antreten möchte, oder zusehen will, dass es für gewisse Platzierungen reicht. Vielmehr geht es mir darum, mich fit zu halten mit dem Sport und mich selbst zu motivieren.“ Und dass sie die Motivation hat, das zeigt ihre Rückkehr zum Schwimmsport nach mehr als zehn Jahren ganz deutlich.