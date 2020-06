(Noch) kein Schwimmen: Wie TV Volmarstein im Freibad turnt

Geschwommen und gesonnt werden kann hier noch nicht. Und ob das überhaupt in diesem Sommer in Wetters Naturfreibad möglich sein wird, ist sehr fraglich. Doch brach liegt das große Gelände am Harkortsee deshalb nicht: Der TV Volmarstein verlagert einen Teil seines Sportangebots, das sonst in Turnhallen stattfindet, auf die große Wiese des Bades. „Das ist ein ideales Gelände“, freut sich Übungsleiter Lars Bax, der mit seiner Kinderturn-Gruppe den Anfang macht: „Dafür sind wir dem Trägerverein des Freibads, der so entgegenkommend und ist, sehr dankbar.“

Geschäftsstelle öffnet Die Geschäftsstelle des TV Volmarstein (Von-der-Recke-Straße 1) ist wieder zu den gewohnten Zeiten mittwochs zwischen 18 und 19 Uhr geöffnet. Bitte beachten: Aufgrund der Größe der Geschäftsstelle kann immer nur eine Person eintreten, zudem sollten die Mitglieder ihren Mund-Nasen-Schutz tragen.

Es sind nur vier Kinder bei dieser Premiere am ungewohnten Ort, sonst tummeln sich bis zu 30 in der Sporthalle der Georg-Müller-Gesamtschule. Was das Turnen mit Abstandsregeln vereinfacht. Und die Übungszeit hat Lars Bax von sonst 90 Minuten auf eine Stunde verkürzt, vor allem weil Toiletten und sanitäre Anlagen hier nicht zur Verfügung stehen. Sondern nur eine große Wiese unter mächtigen Laubbäumen, die mit einem rot-weißen Flatterband von den Freibad-Becken abgetrennt ist.

Dem Bewegungsdrang der Sechs- bis Achtjährigen, von Bax und Gruppenhelferin Melina Lumpe angeleitet, tut das keinen Abbruch. „Natürlich fehlen uns hier die Geräte, die wir in der Halle haben, aber Warmmach- und Fangspiele sind doch immer möglich“, sagt Lars Bax. Und auch die ungewohnte Natur überstehen die Kinder schadlos. „Guck mal, das ist von Grashalmen, gefährlich“, befindet die kleine Elena, die auf grüne Flecken auf ihrem Knie hinweist.

Trägerverein hilft Sportverein

Die Resonanz auf das für viele wohl noch zu kurzfristige Angebot des TV Volmarstein ist dennoch positiv. „Alle wollen wiederkommen und haben gefragt, ob wir das auch in den Sommerferien anbieten“, sagt Lars Bax, diese Möglichkeit wolle man nun prüfen. Auf jeden Fall folgen den Turnkindern nun auch andere Gruppen des TV Volmarstein, Pilates gibt es im Freibad, Rückenfitness und Yoga auf dem Sportplatz Köhlerwaldstraße, Zumba auf dem Sportplatz des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Wetter. „Im Normalfall haben wir 43 Gruppen, davon können wir jetzt maximal 20 Prozent anbieten“, sagt der stellvertretende Volmarsteiner Vorsitzende Christoph Lumpe: „Aber wir gehen raus, weil wir ja nicht genau wissen, wann wir wieder in die Hallen können.“ Auch weil die dafür geforderten Hygienekonzepte mit „immensen Auflagen“ verbunden seien. Lumpe: „Da hangeln wir uns als Verein mit Ehrenamtlichen so entlang.“ Und da auch die Übungsleiter durchweg Ehrenamtliche seien, wolle man ihnen nicht aufzwingen, mit ihren Kursen nach draußen zu gehen. „Das entscheiden die Übungsleiter mit ihren Teilnehmern“, sagt Lumpe.

Fangspiele auf dem Rasen statt Turnen in der Halle, das kommt beim Nachwuchs des TV Volmarstein gut an. Foto: Axel Gaiser

Auf der Wiese des Naturfreibads, für das TV-Vorstandsmitglied Petra Paul nun einen Schlüssel hat wäre auf jeden Fall noch Platz. „Die Wiese kann gerne von Vereinen genutzt werden, sie ist ja auch nicht von Vierbeinern so verschmutzt wie etwa die auf dem Harkortberg“, sagt Bernd Hagedorn vom Freibad-Trägerverein, „andere Vereine sind aber noch nicht an uns herangetreten.“ Erst in dem Moment, in dem das Freibad in diesem Sommer doch noch für den Badebetrieb geöffnet würde, hätte dieser Vorrang.

Hürden für Betreiber hoch

„Die Leute in Wetter sind sehr ungeduldig, wann das Bad öffnet“, weiß Hagedorn, „aber die Hürden sind einfach sehr hoch, die Auflagen in Sachen Gesundheitsschutz der Wahnsinn.“ So müsste der Trägerverein zusätzliche Kräfte an der Kasse – zur Registrierung der Anwesenden - und zur Reinigung („Die Toiletten müssten rund um die Uhr gereinigt werden“) bereitstellen. „Und was ist mit den Abstandsregeln etwa auf der Terrasse“, fragt Hagedorn, „da kann ich ja nicht nur einfach ein Schild hinstellen. Das muss auch jemand durchsetzen.“ Noch hat der Trägervereins-Vorsitzende die Hoffnung auf einen Freibad-Sommer - Voraussetzung wäre eine vierwöchige Vorbereitung - nicht aufgegeben. „Ich pussele noch an einem Konzept“, sagt Hagedorn, „bin da aber eher pessimistisch.“ Dem TV Volmarstein bietet es die Chance für Outdoor-Sport.

Outdoor-Angebote des TV Volmarstein

Montag, 20 – 21 Uhr (Übungsleiterin Julia), Zumba auf dem Sportplatz des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Dienstag, 16.30 – 17.30 Uhr, Turnen für Kinder von 6 – 8 Jahren im Freibad Wetter (Übungsleiter Lars Bax).

Mittwoch, 16.15 - 17.15 Uhr (Übungsleitern Tanja Küper) und 19.30 - 21 Uhr (Übungsleiterin Birgit Bax), Pilates im Freibad Wetter.

Donnerstag, 9 – 10 Uhr, Rückenfitness auf dem Sportplatz Köhlerwaldstraße.

Freitag, 10 – 11.30 Uhr, Yoga auf dem Sportplatz Köhlerwaldstraße. 15 – 16.15 Uhr, Pilates im Freibad Wetter (Übungsleiterin jeweils Birgit Bax).