Olympia-Vorbereitung startet für Achter mit Corona-Test

Herdecke/Dortmund Alle Corona-Tests negativ: Der Deutschland-Achter um den Herdecker Johannes Weißenfeld kann die Olympia-Vorbereitung aufnehmen.

Vor dem Arbeitsauftakt im neuen Jahr lag - wie könnte es in dieser Zeit anders sein - für Deutschlands Parade-Boot der Corona-Test. Alle Ruderer und Trainer im Team Deutschland-Achter um den Herdecker Johannes Weißenfeld mussten sich einem Schnelltest unterziehen, ehe sie am Leistungszentrum Dortmund nach rund eineinhalb-wöchiger Erholung rund um Weihnachten und Neujahr die konkrete Saisonvorbereitung aufnahmen. In gut vier Monaten beginnt für sie die Wettkampf-Saison, in der die um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio (ab 23. Juli) der Höhepunkt sein sollen.

"Es sind alle getestet worden, alle sind negativ", sagte Bundestrainer Uwe Bender nach dem Jahresauftakt-Wochenende. Dr. Ulli Kau, Mannschaftsarzt des Deutschen Ruderverband, war nach Dortmund gekommen, um die Corona-Tests durchzuführen – und zwar bei allen Ruderern und Trainern am Leistungszentrum Dortmund. Erst nach vorliegendem negativen Testergebnis konnte mit dem Training begonnen werden. "Wichtig ist auch, dass alle gesund sind. Es gibt keine Ausfälle", bemerkte Bender.

Im November drei Corona-Infizierte

Das war für den Deutschland-Achter im November noch anders, damals hatten sich drei Ruderer mit dem Corona-Virus infiziert und mussten in Quarantäne. Die übrigen Teammitglieder, darunter Weißenfeld, konnten nur unter strengen Hygiene-Auflagen in Kleinbooten trainieren, das erste Trainingslager in Portugal wurde abgesagt. "Dass drei junge, topfitte Kerle damit seit vier Wochen so zu kämpfen haben, zeigt deutlich, dass man vorsichtig sein muss", erklärte der Herdecker: "Wir hatten ja täglich per Whatsapp Kontakt zu ihnen, vom Fieber bis zum Geschmacksverlust war bei ihnen alles dabei."

Mittlerweile ist das komplette Achter-Team wieder fit, in den kommenden drei Wochen wird man in Dortmund trainieren. Dies bedeutet auch, dass sich die Ruderer auf kalte Temperaturen auf dem Dortmund-Ems-Kanal einstellen müssen. "Es kann sein, dass der Kanal vereist ist und wir mal nicht rudern können", meinte Bundestrainer Bender. Ende Januar geht es für den Achter dann nach Avis (Portugal) ins Trainingslager.

Mit Trainingslager in Portugal zufrieden

Dort arbeiteten die Ruderer schon im Dezember mehr als zwei Wochen an den Grundlagen. "Ich bin sehr zufrieden, wir konnten gut trainieren und unser Programm zu 100 Prozent durchziehen“, zog Bundestrainer Uwe Bender ein positives Fazit. Auch wenn das Wetter insgesamt eher durchwachsen war, konnten alle geplanten Einheiten abgehakt werden. Trainiert haben die insgesamt 17 Sportler vor allem auf dem Stausee Barragem do Maranhão, aber auch auf dem Rad wurden einige Runden gedreht. "Es hat allen gut getan, dass wir dieses Trainingslager in Portugal absolviert haben. Das war schon zu spüren. Es war schön, nach so langer Zeit mal wieder woanders zu trainieren", so Bender: "Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht."

Denn Ziel für den Deutschland-Achter, der zuletzt dreimal in Folge Weltmeister wurde und im Oktober in Polen erneut den Europameister-Titel holte, bleiben die Olympischen Spiele 2021 in Tokio, die immer greifbarer werden. "Die Bestätigung des IOC, dass die Spiele stattfinden, nehme ich als Garantie, dass es auch so kommt", sagte Bender: "Das Olympia-Feeling ist bei uns schon da. Wir arbeiten ja die ganze Zeit auf Olympia hin. Uns ist klar, was wir dort erreichen wollen. Uns ist aber auch klar, was wir bis dahin noch leisten müssen.“

200 Tage bis Olympia

Dazu gehören für Johannes Weißenfeld und Co. nach den ersten Wochen auf dem Dortmund-Ems-Kanal zunächst zwei Trainingslager in Portugal. Zunächst reist man vom 27. Januar bis 12. Februar nach Avis, dann folgt vom 27. Februar bis 17. März ein Trip nach Lago Azul. Das alles für das große Ziel Olympia - und die Goldmedaille dort. "Unser Olympischer Traum lebt...", posteten die Ruderer am Montag - 200 Tage vor dem Auftakt in Tokio.