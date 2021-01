Phoenix Hagen erweitert die Suche nach einem neuen Center

Kann es unterm Korb nicht alleine richten: Phoenix-Center Zach Haney (links) und seine Mitspieler verlieren in dieser Saison so gut wie jedes Reboundduell.

Hagen Phoenix Hagen lässt bei 75:83-Niederlage unterm Basketballkorb Kampf vermissen. Der ProA-Klub sucht nun einen US-Center als Ersatz für Baumann.

Reboundarbeit ist Einstellungssache, und wenn man dieser Basketball-Floskel Glauben schenken darf, dann war Phoenix Hagen im Auswärtsspiel bei den Gladiators Trier gelinde gesagt kein Musterbeispiel an Einsatz. Das Team von Trainer Chris Harris blieb auswärts erneut glücklos, unterlag mit 75:83 (42:43). Das lag vor allem daran, dass sich die Trierer 55 Rebounds fischten, davon mehr als 20 am offensiven Brett, während Phoenix auf gerade mal 30 Abpraller kam.

Eine Dominanz der Gastgeber, die man in dieser Form sonst eigentlich nur im Jugendbereich sieht. „Wir waren zu faul, zu dämlich und zu soft. Das war von uns ein komplettes Versagen in der Reboundarbeit“, schimpfte Chris Harris.

Reichlich Kritik der Phoenix-Fans

In sozialen Medien und Internetforen reagierten Hagener Fans mit Wut und Unverständnis. Der einhellige Tenor: Beim Rebound zeige sich die Einstellung einer Basketball-Mannschaft, die Hagener Unterlegenheit unterm Korb spreche Bände. Überhaupt hat das Phoenix-Team, das weiter auf dem 13. Tabellenplatz vor Nürnberg und Ehingen rangiert, in elf Spielen lediglich einmal das Reboundduell gewonnen: Beim , aber das auch nur knapp (35:32).

Fehlen der Phoenix-Mannschaft also Willen und Härte? „Die gesamte Mannschaft hat den Willen, ein gutes Spiel abzuliefern“, nimmt Phoenix-Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Röspel das Team in Schutz. „Dass wir in Trier nur rund jeden dritten Rebound bekommen, zeigt uns, dass beim Kader Handlungsbedarf herrscht. Wir müssen definitiv einen Spieler nachverpflichten.“ Schließlich, so Röspel, sei man aus finanziellen Gründen bewusst mit einem großen Spieler weniger in die Saison gegangen. Und nun, wo der etatmäßige Center Javon Baumann bereits sein sechstes Spiel in Folge verpasste und wegen einer Stirnhöhlenentzündung noch einige Wochen zuschauen muss, sei die Besetzung unterm Korb eindeutig zu dünn. „Die Mannschaft hat sich in der Zone hin- und herschieben lassen. Da sieht man, welche Rolle Javon bei uns spielt“, sagt Wolfgang Röspel, „den kann man eben nicht so leicht wegschieben.“

Die Suche nach einem Baumann-Ersatz

Zwei Ersatzkandidaten hatte Phoenix Hagen bereits ins Auge gefasst. Es habe sich laut Röspel um zwei deutsche Spieler gehandelt, die bereits unter Vertrag stehen, bei ihren aktuellen Vereinen aber die Edelreservisten-Rolle inne haben. Allerdings setzte es zwei Absagen. In der Corona-Krise wollen Vereine lieber keine Spieler abgeben, so Röspel. Der deutsche Spielermarkt sei für Phoenix aktuell nahezu leergefegt. „Wir müssen unseren Blick eher Richtung Amerika richten und schauen, ob es dort einen ‚fertigen‘ Spieler gibt, der gut rebounden und uns direkt helfen kann.“

Ein neuer Spieler sei wichtig für das Phoenix-Team, „damit es sich wieder aufrichten kann“, findet der Aufsichtsratsvorsitzende. Und Fans, Umfeld und Sponsoren sei man es schuldig, mal wieder Siege einzufahren. „Wir kassieren eine Niederlage nach der anderen. Wir brauchen Erfolgserlebnisse und Motivation. Gegen Nürnberg und Bremerhaven hat die Mannschaft ja gezeigt, was sie kann.“

Zwei wichtige Spiele gegen Tabellenletzten Ehingen

Im besten Fall beendet Phoenix schon am Samstag die vier Niederlagen andauernde Negativserie - allerdings wird der Tabellenvierte Heidelberg daheim eine hohe Hürde sein (19 Uhr, sportdeutschland.tv). Wichtiger wird für Phoenix die darauffolgende Woche, in der man gleich zweimal auf den Tabellenletzten Ehingen trifft (27. und 31. Januar). Bis dahin soll der neue Spieler da sein und zumindest das eine oder andere Training absolviert haben. Röspel: „Das sind zwei wichtige Spiele, die wir gewinnen müssen.“​