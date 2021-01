Phoenix Hagen muss noch länger auf Javon Baumann verzichten

Hagen Phoenix Hagen kann auch in den kommenden Spielen in der 2. Basketball-Bundesliga nicht auf Javon Baumann zurückgreifen. Der Center wird operiert.

Phoenix Hagen muss auch in den kommenden Spielen in der 2. Basketball-Bundesliga ProA auf Javon Baumann verzichten. Eine MRT-Untersuchung hat ergeben, dass sich die Stirnhöhlenentzündung des Centerspielers nicht verbessert hat. An diesem Freitag wird Baumann operiert. "Wie lange er uns noch fehlen wird, können wir aktuell nicht sagen", berichtete Phoenix-Trainer Chris Harris.

Der 28-jährige Baumann hat die letzten fünf Ligaspiele verpasst. Unterm Korb klafft bei Phoenix Hagen eine Lücke, seitdem der 2,03 Meter große und sprunggewaltige Center ausfällt. Sowohl Harris als auch Patrick Seidel, Geschäftsführer des ProA-Zweitligisten, betonten zuletzt, dass man im Falle eines längerfristigen Baumann-Ausfalls die Augen nach einer entsprechenden Nachverpflichtung offen halte.

Nächstes Spiel in Trier

Das nächste Spiel steht für Phoenix Hagen am Sonntag an. Dann gastiert das Team von Trainer Harris bei den Gladiators Trier (17 Uhr, sportdeutschland.tv). Das Hinspiel gewann Phoenix vor etwa fünf Wochen nachdem das Team zweimal in Quarantäne war.