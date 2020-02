Phoenix Hagen: Nach Lodders fällt nun auch Joel Aminu aus

Hagen. Die Verletzungsmisere hält weiter an. Phoenix Hagen muss nun auch noch auf Joel Aminu verzichten. Operation steht Dienstag an.

Es sind bittere Nachrichten für die Zweitliga-Basketballer von Phoenix Hagen. Nicht nur, dass Jannik Lodders mit seiner Fingerverletzung noch mindestens zwei weitere Wochen pausieren muss: Im Nachholspiel gegen die Uni Baskets Paderborn verletzte sich Joel Aminu und musste die Halle mit Krücken verlassen.

Ein erstes MRT am gestrigen Montag bestätigte nun den Verdacht. Der 22-Jährige zog sich eine Verletzung am Meniskus zu, welche nun operativ behoben werden muss. „Es wird eine kleine Operation geben, nach welcher er erst einmal eine Zeit lang ausfallen wird. Wie lange genau kann man erst sagen, wenn man weiß, wie der Eingriff verlaufen ist, da möchten wir das Urteil der Ärzte abwarten“, so Phoenix-Coach Chris Harris über den heute stattfindende Eingriff.

Eingriff am Dienstag

Damit wird der Kader für die insgesamt noch ausstehenden acht Spiele immer kleiner. Denn auch Jannik Lodders ist noch nicht einsetzbar: „Er hatte in der vergangenen Woche eine weitere kleine Operation, die sehr gut verlaufen ist. Seine Verletzung beginnt zu heilen, aber außer abwarten können wir aktuell leider nichts tun“, so Coach Chris Harris über die Fingerverletzung seines Flügelspielers.

Zudem appellierte der Kanadier schon nach der vergangenen Partie an sein restliches Team: „Der Kader wird immer dünner, was gerade bei dem noch anstehenden Programm und unserem Ziel die Play-offs zu erreichen sehr ungünstig ist. Aber umso mehr müssen die verbliebenen Spieler alles geben, um die Ausfälle irgendwie zu kompensieren.“ Schon am Samstag geht es mit einem Heimduell weiter.