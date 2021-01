Phoenix Hagen ohne Baumann gegen reboundstarkes Topteam Jena

Phoenix-Flügel Jannik Lodders trifft am Samstag auf seinen Bruder Robin, der für Science City Jena spielt.

Hagen 2. Basketball-Bundesliga ProA: Für Phoenix Hagen ist das Heimspiel gegen Jena die fünfte Partie in zwei Wochen. Die Gäste haben hohe Ambitionen.

Die wohl körperlich herausforderndsten zwei Wochen im Meisterschaftsbetrieb enden für die Basketballer von Zweitligist Phoenix Hagen am morgigen Samstag - und das mit einem enorm schwierigem Spiel: Um 19 Uhr steigt in der Krollmann Arena am Ischeland der Hochball gegen den Tabellenzweiten Science City Jena (live auf sportdeutschland.tv).

Jena peilt den Aufstieg an

Schon in der vergangenen Spielzeit wollten die Universitätsstädter zurück ins Basketball-Oberhaus, zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs belegten sie aber „nur“ den dritten Rang hinter Aufsteiger Chemnitz und Bremerhaven. Die Aufstiegsbestrebungen sind aber weiter Teil von Jenas Agenda. Und der Kader spricht eine deutliche Sprache: Topscorer der im Angriff sehr ausgeglichenen Mannschaft von Ex-Bundestrainer Frank Menz ist Power Forward Robin Lodders (14,2), der Bruder von Phoenix-Flügel Jannik Lodders. Aktivposten unterm Korb sind zudem Julius Wolf (13,1, 6,2 Rebounds), Ex-Erstligaspieler Stephan Haukohl (8, 5,2 Reb.) und der lettische Center Andrew Smith (8,8, 4). Viel Scoring-Potenzial haben die US-Guards Demarcus Holland (11,8), Kasey Hill (8,5) und Marcus Tyus (12,5).

Nixon an Schulter verletzt

Letztere beiden sind erst vor Jahresfrist in die Stadt der Wissenschaft gewechselt, das Menz-Team plagen Verletzungssorgen. Der ehemalige Phoenix-Aufbauspieler Zamal Nixon laboriert an einer Schulterverletzung, Teamcaptain Dennis Nawrocki brach sich beim Sieg gegen Ehingen die linke Hand. Nichts desto trotz gilt Jena als erfahren, diszipliniert und besonders stark am Brett.

Mit etwas mehr als 37 gefangenen Abprallern pro Spiel ist Science City das zweitstärkste Reboundteam der ProA – Phoenix belegt hier den drittletzten Rang (30,3). Unterm Korb wird das sechste Heimspiel der Saison für Phoenix Hagen also erneut eine Herausforderung. Die Mannschaft von Trainer Chris Harris muss weiter auf Javon Baumann (Stirnhöhlenentzündung) verzichten, Zach Haney ist der einzige „richtige“ Center der Gastgeber.

Phoenix nicht in guter Verfassung

Für Phoenix ist es die fünfte Partie in nur 14 Tagen, danach geht das Team zurück in einen branchenüblichen Rhythmus von einem bis maximal zwei Spielen pro Woche. „Wir wollen nicht jammern, müssen und wollen dadurch. Dennoch haben die Jungs einige kleine Blessuren und sind alles andere als im optimalen Fitnesszustand“, sagt Hagens Trainer Chris Harris.

Am Samstag könne zwar wie zuletzt gegen Bremerhaven eine Überraschung gelingen, aber „dazu braucht es alle Mann, denn Jena hat spätestens seit den Neuverpflichtungen einen der besten Kader der Liga.“