Phoenix Hagen vergibt gegen Nürnberg „Riesenchance“

Es gibt sie im Sport immer wieder, diese Momente, in denen noch einmal ein klitzekleiner Funke Hoffnung aufkeimt. Das war knapp zwei Minuten vor dem Ende noch einmal der Fall, als Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen in der Pro A noch einmal auf zehn Punkte an die Nürnberg Falcons herankam.

Jonathan Octeus hatte per Dunking auf 79:89 verkürzt, Phoenix presste, hielt denn Ball beinahe in den Händen, aber eben nur beinahe. Denn der fiel plötzlich doch Duane Wilson vor die Füße und der Liga-Top-Scorer wurde beim Fastbreak durch Niklas Geske unsportlich gefoult. Wislon traf beide Freiwürfe. Und die Sache mit der aufkeimenden Hoffnung – sie hatte sich schnell erledigt.

Erstes Heimspiel im neuen Jahr misslingt

Jonathan Octeus verteidigte in der erste Hälte Liga-Topscorer Duane Wilson stakr und erzielte am Ende 18 Punkte. Foto: Michael Kleinrensing

87:100 (42:45) siegten am Ende die Gäste aus Nürnberg. Und nach dem Spiel blickte Phoenix-Coach Chris Harris noch einmal auf diese Szene zurück: „Natürlich dachte ich da, dass noch mal was gehen könnte“, erklärte Phoenix Coach nach dem Spiel, „eigentlich habe ich die auch erst ganz verloren, als wir knapp eine Minute vor dem Ende mit 15 Punkten hinten lagen. Aber im Grunde waren wir zu häufig nicht in der Lage, mehrere Stops hintereinander hinzukriegen.“

Unter Strich steht die bittere Erkenntnis: erstes Heimspiel seit langem, erste Spiel in der Krollmann-Arena im neuen Jahr, erste Chance, auf Tuchfühlung an die Playoffs heranzukommen vertan. Und das – trotz aller Diskussionen im Vorfeld um die Dauerkarten-Inhaber (siehe Zweittext) vor 2285 Zuschauern.

Niklas Geske nach Niederlage selbstkritisch

„Sie haben wirklich gut unsere Defense gelesen“, so Aufbauspieler Niklas Geske, der am Ende auf sechs Punkte und drei Assist kam, „aber eigentlich müssen 87 Punkte reichen, um ein Heimspiel zu gewinnen.“

Einer, der etwas dagegen hatte, war Duane Wilson mit 26 Punkten, zwei von zwei Dreiern und vier Assists. Der Amerikaner, der in der ersten Hälfte noch kein Faktor war. Er wurde stark von Jonathan Octeus verteidigt, kam nur auf vier Punkte und wurde früh von Nürnbergs Coach Ralf Junge mit seinem dritten Foul ausgewechselt. In der zweiten Hälfte allerdings dreht der beste Schütze der Liga auf.

Guter Phoenix-Start in der Offensive

Dabei war Phoenix zumindest in der Offensive gut in die Partie gestartet. Kapitän Dominik Spohr machte da, weiter, wo er in Schwenningen aufgehört hatte: Er traf Dreier. Seinen letzten von dreien allerdings nach etwas mehr sechs Minuten im ersten Viertel.

Allerdings: Entscheidend absetzen konnte sich Phoenix weder zu Beginn, noch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit: „Im Grunde haben sie von Beginn an unsere Defense gut gelesen“, analysierte Niklas Geske, „wir sind viel zu viel hin- und hergelaufen.“ Und weiter: „Vorne haben wir den Ball nicht schnell genug bewegt und ihn in guten Fastbreak-Situationen zu schnell hergeschenkt. 16 Turnover sind einfach zu viel. Das tut richtig weh.“

Zu viele Ballverluste ärgern Phoenix-Trainer Chris Harris

Darin waren sich Aufbauspieler und Coach einig. „Wir sind von Anfang an viel zu lässig mit dem Ball umgegangen“, so Chris Harris, „wenn man in Überzahl so viele Ballverluste hat – das hat einfach mit Unkonzentriertheit zu tun.“

Immerhin: Gelegenheit, es besser zu machen, gibt es schon sehr bald. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, spielt Phoenix bei den Bayer Giants in Leverkusen, am nächsten Sonntag, 17 Uhr, gegen die Uni Baskets Paderborn. „Heute haben wir eine Riesenchance liegen lassen, am Donnerstag und Sonntag Gelegenheit zur Wiedergutmachung“, so Geske.