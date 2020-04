Phoenix-Hallensprecher blickt auf seine erste Saison zurück

An die Stimme von Tom Schachtsiek hatten sich die Fans von Phoenix Hagen gerade gewöhnt. In seiner ersten Saison als Hallensprecher hätte der 25-jährige Boeler nur zu gern zu einer einmaligen Play-off-Atmosphäre am Ischeland beigetragen. Aber für den Freien Journalisten endete die Spielzeit ebenso abrupt wie für die Zweitliga-Basketballer.





Herr Schachtsiek, abgesehen vom frühzeitigen Saisonabbruch: Wie war die erste Saison als Hallensprecher für Sie?

Es war richtig spannend und cool. In dieser Halle ist es etwas ganz Besonderes für mich, das Mikro in der Hand zu haben. Es ist krass zu merken, dass wenn ich etwas mehr gebe, die Fans auch etwas mehr geben. Da kriegt man schon Gänsehaut.







Wo liegen für einen Hallensprecher die größten Schwierigkeiten?

Es gibt sehr viele Regeln, die festlegen, was ein Hallensprecher darf und was nicht. Ich darf zum Beispiel nicht die ganze Zeit reden, sondern muss aufhören, wenn die Spieler über der Mittellinie sind. Ich muss die Fouls richtig und schnell ansagen und so weiter. Da braucht man erstmal etwas Zeit, um reinzukommen. Mir kommt zugute, dass ich den Basketball an sich gut kenne und nicht bei Null anfangen musste. Aber auch zu lernen, wie man die Fans animieren kann und muss, das muss sich erstmal entwickeln.





Und wenn Sie sich nicht an die Hallensprecher-Regeln halten, was passiert dann?

An unserem Tisch sitzt ja immer ein Kommissar der Liga. Wenn man etwas falsch macht, erntet man von dem erstmal einen bösen Blick (lacht). In der Bundesliga gab es mal den Fall, dass die Bayreuther Hallensprecher rausgeflogen sind, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. So etwas passiert natürlich nur in den allerseltensten Fällen.





Welche Momente waren die schönsten für Sie in dieser Saison?

Der geilste Moment war im letzten Heimspiel gegen Trier, als Daniel Zdravesvki so stark gespielt hat. Er hatte erst zwei richtig gute Aktionen in der Defense und hat dann vorne einen reingestopft.

Da war richtig Energie in der Halle. Aber auch das erste Spiel gegen Chemnitz war geil, obwohl wir mit dem letzten Wurf verloren haben. Das war mein erstes Spiel als Hallensprecher, die Stimmung war überragend.





Wenn es mit Phoenix Hagen weitergeht, machen auch Sie als Hallensprecher weiter?

Das müssen wir schauen. Wir werden das in der spielfreien Zeit mal besprechen.





Aber Sie hätten schon Lust?

Lust habe ich immer (lacht). Das hat Spaß gemacht. Wenn ich die Zeit habe, dann sollte nichts dagegen sprechen.