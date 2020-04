Saisonabbruch wegen Corona: TuS Grundschöttel droht Abstieg

Möglicher Abstieg hier, Titel und Aufstieg dort: Die Entscheidung des Deutschen Tischtennis-Bunds (DTTB), die Punktspiel-Saison 2019/20 angesichts der Corona-Pandemie für beendet zu erklären, hat unterschiedliche Konsequenzen für zwei heimische Vereine: Gewertet werden die aktuellen Tabellenstände vom 12. März. Deshalb droht dem klassenhöchsten heimischen Team, Bezirksligist TuS Grundschöttel, der Abstieg. Dagegen ist die dritte Mannschaft TuS Ende Meister der 2. Kreisklasse und steigt auf.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Wertung im Jugendbereich offen Offen erscheint, wie die Saison in den Tischtennis-Jugendklassen gewertet wird. Etwa in der Kreisliga der U18-Jungen: Dort hat der TuS Ende sich mit einer überragenden Bilanz von 8:0 Punkten die „Herbstmeisterschaft“ in der Kreisliga-Vorrundengruppe 1 gesichert, dabei waren Mike Schulte und Niclas Hegelich die Erfolgsgaranten und beendeten jeweils ungeschlagen die Vorrunde als beste Ligaspieler. Die Ender wurden daraufhin der Kreisliga-Rückrunde der besten Vorrunden-Teams zugeteilt und galten damit als einer der Favoriten für den Aufstieg in die Jungen-Bezirksklasse. In der Rückrunde allerdings hat die Jugendmannschaft des TuS Ende erst zwei von fünf vorgesehenen Spielen absolviert, ist mit 2:2 Punkten Dritter. Spitzenreiter ist TuS Grundschöttel mit bereits vier Spieler und 6:2 Punkten vor dem VfL Eintracht Hagen (4:0 Punkte). „Ich weiß nicht, wie das gewertet werden soll“, sagt Endes Abteilungsleiter Michael Schumacher.

Das vielleicht vorentscheidende Spiel um den Klassenerhalt stand bevor, die Saison-Unterbrechung kam dazwischen: Gegen Schlusslicht TuS Ferndorf wollte der TuS Grundschöttel am 15. März einen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt tun, dazu kam es nicht mehr. Nun droht der Mannschaft um Tim Raudzis und Patrick Dumke der Abstieg, ohne an der Platte noch eingreifen zu können. „Dass es für uns auf sportlichem Weg eng geworden wäre, ist uns klar“, sagt Grundschöttels Abteilungsleiter Henning Pevestorf, „aber wir hatten die dicken Brocken schon hinter uns und hätten noch einige Spiele gegen direkte Konkurrenten gehabt.“ Die Regelung des Verbands, die aktuelle Tabelle zu werten, hält er deshalb für unglücklich. „Unter sportlichen Gesichtspunkten wäre es in meinen Augen fairer gewesen, die Hinrunden-Tabelle zu werten, da hat jeder einmal gegen jeden gespielt“, sagt Pevestorf. Auch wenn es für den TuS keine andere Situation bedeuten würde, auch da bekleidete man in der Bezirksliga Süd Relegationsplatz zehn. „Wir hatten eine unglückliche Hinrunde“, räumt er ein. Der Trend des Teams ging nach oben, nach 3:17 Punkten in der ersten Saisonhälfte hatte man 2020 4:8 Zähler geholt.

Hoffnung, doch nicht in die Bezirksklasse absteigen zu müssen, hat man beim TuS Grundschöttel aber noch, da man nicht auf dem direkten Abstiegsplatz sondern auf einem Relegationsrang steht. „Es weiß noch keiner, wie mit den Relegationsplätzen umgegangen wird“, sagt Pevestorf und verweist auf die Beschlüsse der Verbände. „Der DTTB und die Landesverbände entscheiden individuell, wie Mannschaften berücksichtigt werden, die sich zum Zeitpunkt des Aussetzens Mitte März auf den Relegationsplätzen befinden“, heißt es beim nationalen Verband, während der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) darauf verwies, dass man über den Umgang mit den Abschlusstabellen noch entscheide: „Besonders natürlich die Ausgestaltung des Auf- und Abstieges bedürfen noch der Zustimmung des Beirates des WTTV.“ In den nächsten Tagen werde man das notwendige Verfahren einleiten und die Vereine über den Ausgang der Abstimmung und seine Auswirkungen in Kenntnis setzen. „Wir haben definitiv noch Hoffnung“, setzt Pevestorf auf den Klassenerhalt und eine mögliche Aufstockung der Spielklasse: „Die nächste Saison könnte dann ja etwas länger dauern.“

Nur am Grünen Tisch verloren

Starke Saison: Die dritte Herrenmannschaft des TuS Ende ist Meister der 3. Kreisklasse, nur am Grünen Tisch unterlag das Team. Foto: TuS Ende

Während die Grundschötteler noch um den Ligaerhalt bangen müssen, könnte beim TuS Ende gefeiert werden: Die dritte Herren-Mannschaft des Klubs steht nach der abrupten Saisonbeendigung nun als Meister der 3. Kreisklasse fest, das Saisonziel Aufstieg ist erreicht. Auch wenn das Team um Spitzenspieler Mike Schulte im letzten Spiel erstmals unterlag, allerdings am Grünen Tisch. Mit 8:5 hatte man eigentlich den SV Wetter III geschlagen, daraus wurde ein 0:8. „Da hat die Mannschaft ein bisschen geschlafen, die falsche Einzelaufstellung in den Spielbericht geschrieben“, weiß Abteilungsleiter Michael Schumacher. Nach makelloser Hinrundenbilanz von 12:0 Punkten hätte es mit am Ende mit 18:2 Zählern sogar noch eng mit dem Titel werden können, das Spitzenspiel gegen Fortuna Hagen II (15:3) stand an, als der Spielbetrieb ausgesetzt wurde. „Das wäre aber nur theoretisch eng geworden“, ist Schumacher aber überzeugt, „das Hinspiel hat die Mannschaft klar mit 8:2 gewonnen.“

Kaum Tischtennisplatten zuhause

Die übrigen Teams des Vereins haben mit Auf- oder Abstieg nichts zu tun, sind aber wie alle Mannschaftssportler aktuell zum Nichtstun verdammt. „Wir haben momentan keine Trainingsmöglichkeiten, denn auch so gut wie keiner unserer Mitglieder hat eine Platte zuhause “, bedauert Schumacher - und ergänzt nicht ganz ernst gemeint: „Da müssen im Anschluss an die Corona-Krise wohl alle die Sportart neu erlernen.“