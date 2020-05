SC Berchum/Garenfeld steigt erstmals in die Landesliga auf

Wie geht es im Hagener Fußball weiter? Lange haben die Vereine und Sportler auf eine Antwort warten müssen, nun ist sie da. Und ein Verein hat besonderen Grund zum jubeln: Erstmals in der Vereinsgeschichte wird der SC Berchum/Garenfeld in die Landesliga aufsteigen.

Grund für die freudige Nachricht ist die Entscheidung des Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW). Dieser gab bekannt, dass von der Oberliga bis in die Kreisligen alle Mannschaften aufsteigen, die nach der Quotientenregelung die Tabellenführung inne haben. Ebenfalls in die nächsthöhere Liga dürfen alle Hinrundenmeister wechseln. Absteiger wird es hingegen in diesem Jahr keine geben. Wir haben einen Überblick über die Hagener Mannschaften in der Bezirksliga Staffel 6.

SC Berchum/Garenfeld

Zwar liegt der Sportclub hinter RW Lüdenscheid auf dem zweiten Rang, aber das Team von Trainer Fabian Kampmann konnte sich in der Hinrunde die Herbstmeisterschaft sichern. Ein Glück, wie sich nun zeigt. „Wir sind einfach gerade nur sehr, sehr glücklich“, freut sich der SC-Trainer über die neusten Entwicklungen. Ganz abschreiben wollte er den Gedanken an den Aufstieg auch vorher noch nicht: „Wir haben natürlich immer fleißig mit gerechnet und gehofft, dass vielleicht doch noch unsere gute Hinrunde zum Tragen kommt.“ Auch, wenn Kampmann mit seinem Team gerne noch in der Meisterschaft angegriffen hätte: „Wir waren bereit Lüdenscheid in einigen Spielen noch näher zu kommen und hätte natürlich auch gerne noch die Saison zu Ende gespielt, so wie wahrscheinlich alle Mannschaften.“

Dennoch war die Freude nun groß, wie auch Sebastian Schulte, Teamkoordinator der Garenfelder bestätigt: „Der Trainer war gerade im Auto unterwegs und rief mich an, dass etwas Neues online stehen würde. Ich habe dann nachgeschaut und ihn wieder angerufen. Nachdem wir realisiert hatten, was das für uns heißt, war die Freude riesig.“ Denn damit gelingt erstmals der schon so lange angestrebte Aufstieg in die Landesliga: „Das ist ein Novum und wir freuen uns, dass es nun endlich geklappt hat“, ist Schulte glücklich.

SSV Hagen

„Wir werden die Klasse noch halten. Davon bin ich fest überzeugt.“ Für diese Überzeugung wurde Timo Reinhard wohl oft belächelt. Der Torwart des Fußball-Bezirksligisten SSV Hagen war sich Anfang März vollkommen sicher, dass sein Herzensverein nicht absteigen würde. Dabei stehen die Adler vom Höing auf dem letzten Tabellenplatz in der Bezirksliga Staffel 6 und haben zu diesem Zeitpunkt gerade einmal vier Punkte. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt dort schon 13 Zähler. „Es ist natürlich nicht leicht, aber die Stimmung im Team ist gut. Wir haben viele junge Spieler, die das erste Mal in der Bezirksliga sind und jede Woche darauf brennen zu spielen”, sah Timo Reinhard noch einen kleinen Funken Hoffnung, dass nach dem Abstieg aus der Landesliga nicht die Talfahrt weiter in die Kreisliga führt.

Nun scheint es so, dass der SSV-Kapitän Recht behalten sollte und sich als sehendes Orakel bewiesen hat. Und da es keine Absteiger gibt, ist der Höing-Klub gerettet und kann sich ein weiteres Jahr in der Bezirksliga behaupten. Ob er in er der kommenden Saison weiter für seinen Herzensverein antritt, wollte er noch nicht verraten: „Schauen wir mal“, lautete seine Antwort.

TSK Hohenlimburg

Besser da steht der TSK Hohenlimburg. 25 Punkte bedeuten Rang elf für die Mannschaft der Spielertrainer Jakob Weber und Niels von Pidoll. Acht Siege und einem Unentschieden stehen dabei elf Niederlagen entgegen. In ihrem ersten Jahr nach dem Aufstieg aus der Kreisliga hatten die Hohenlimburger allerdings nichts mit dem Abstieg zu tun und können sich nun auf eine weitere Saison in der Bezirksliga vorbereiten.

Türkiyemspor Hagen

Ebenfalls auf einem zufriedenstellenden vierten Platz kann Türkiyemspor Hagen die Saison nun beenden. Mit zwölf Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen stehen die Hagener zwar 14 Punkte hinter Spitzenreiter RW Lüdenscheid, haben sich aber in der Saison gut beweisen können.