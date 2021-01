SC Berchum/Garenfeld: Zwei Spieler bleiben, zwei gehen

Hagen Fußball-Landesligist SC Berchum/Garenfeld bindet zwei weitere Akteure für die Saison 2021/22. Zwei Spieler verlassen die Kampmann-Mannschaft.

Um personelle Engpässe wird sich der SC Berchum/Garenfeld auch in der Saison 2021/22 keine Sorgen machen müssen. Der Kader für die zweite Spielzeit in der Fußball-Landesliga nimmt immer weiter feste Konturen an. Neben dem gesamten Trainer- und Betreuerteam haben bisher 19 Spieler verlängert. Und mit Eugen Melikhov hat jetzt der 20. Kicker seine Zusage gegeben.

Einer der besten Innenverteidiger

Melikhov kam erst im Sommer nach einem AuPair-Jahr in den USA zum Sportclub und hatte mit einer Leisten- und Oberschenkelverletzung in der Vorbereitung arg zu kämpfen. Dennoch gilt der Sympathieträger als eine feste Größe in der Defensive - auch wenn er dies verletzungsbedingt noch nicht richtig zeigen konnte.

„Wenn Eugen fit und austrainiert ist, gehört er zu den besten Innenverteidigern der Liga. Defensiv mit allen Wassern gewaschen, im Spielaufbau mit gutem Auge und präzisen Vertikalbällen in Mats-Hummels-Manier ein echter Gewinn“, lobt , Sportlicher Leiter der Garenfelder, den 21-Jährigen, der auf und neben dem Platz „ein absoluter Teamplayer ist“.

Bojku ein unangenehmer Zeitgenosse

Wenige Tage zuvor gab der Sportclub die Verlängerung mit Eroll Bojku bekannt. Der 22-jährige, der im Sommer von den Sportfreunden aus Sümmern kam, ist laut SC-Presseabteilung als „Staubsauger im defensiven Mittelfeld und besitzt für seine Statur eine überragende Zweikampfstärke, die er Woche für Woche unter Beweis gestellt hat.“ Zudem gelte Bojkus Spielweise beim Gegner als äußerst unangenehm.

„Eroll ist eine positive Überraschung der kurzen Saison. Der Sprung aus der Kreisliga in die Landesliga hat mehr als gut geklappt, nicht zuletzt wegen seiner bissigen Spielweise und seines enormen Fleißes. Die Zecke ärgert die Gegner ein weiteres Jahr im rot-schwarzen Trikot“, sagt Wustlich mit einem Augenzwinkern.

Möller und Sala gehen

Zudem gibt es zwei Veränderungen im aktuellen Kader. Das Team haben Torhüter Dennis Möller und der erst im Sommer vom ASSV Letmathe gekommene Gazmen Sala aus privaten Gründen verlassen. „Beiden wünschen wir alles Gute für die Zukunft“, sagt SC-Sportchef Stefan Wustlich.

Mehr News und Geschichten aus dem Hagener Lokalsport gibt's hier!