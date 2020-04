So digital arbeitet die Jugendfußball-Abteilung von Hagen 11

Hagen. Die SpVg. Hagen 11 führt das „Coaching Eye“ ein. Was das bringt und in welchen Bereichen sich der Fußballverein noch moderner aufstellt.

Seit mittlerweile drei Wochen ruht in Deutschland das öffentliche Leben weitestgehend. Auch das Hochglanzprodukt Fußball-Bundesliga ist vom coronabedingten Shutdown betroffen. Volle Stadien, jede Menge Emotionen und das Jonglieren mit Millionen: Unlängst begeistert der Profi-Fußball die Massen dabei nicht mehr nur in der analogen, sondern auch in der digitalen Welt. Die Klubs nutzen die fortschreitende Digitalisierung nicht nur für die Interaktion mit ihren Fans, sondern auch um sich sportliche Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten oder die tägliche Arbeit zu erleichtern.

Sechs Spielklassen tiefer hat Landesliga-Spitzenreiter SpVg Hagen 1911 den Trend erkannt und arbeitet wie viele andere Vereine im Kreis am Ausbau des digitalen Angebotes, das dabei aber nicht nur auf die Außenwirkung ausgerichtet ist, sondern explizit auch die Leistungsfähigkeit der vielen Mannschaften im Jugend- und Seniorenbereich fördern soll.

Coaching Eye ist die neue Errungenschaft

„Coaching Eye“ heißt die neueste Errungenschaft auf Emst, die die Elfer im Februar auf der Bezirkssportanlage in Betrieb nahmen. Kurz zusammengefasst: Das System dient der Videoanalyse von Trainings- und Spielsituationen. Dafür wurde ein Seilzugsystem an den Flutlichtmasten installiert, auf dem eine Kamera den gesamten Platz aus der Vogelperspektive im Blick hat und in Echtzeit Bilder liefert, die die Trainer zur Analyse und Optimierung von Spielsituationen nutzen können.

Yagmur Akyol trainiert bei Hagen 11 die C-Jugend. Foto: Hagen 11 / WP

Die Bilder werden über eine App auf das Smartphone geladen, mit dem sich die Kamera auch individuell steuern lässt. „Wir haben viele qualifizierte Trainer im Verein. Wer heute Lehrgänge besucht, der kommt zwangsläufig mit diesen modernen Technologien in Kontakt“, berichtet Yagmur Akyol, der im Klub die C-Jugend trainiert und sich zeitgleich mit dem Sportlichen Leiter Kai Langenbruch und dem langjährigen Elfer Daniel Berg im 2019 neu geschaffenen Marketingteam des Klubs engagiert.

Alle Teams profitieren

„Wir haben überlegt, wie wir uns im Bereich der Trainings- und Spielsteuerung abheben und unseren Trainern Mehrwerten bieten können“, so Akyol. Wie bei vielen anderen Themen auch, haben Senioren- und Jugendvorstand bei der Anschaffung Hand in Hand gearbeitet. „Vom Coaching Eye profitieren nämlich alle“, sagt Akyol. „Das Ziel ist es, dass von Zeit zu Zeit der eine oder andere Spieler sogar mal den Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum der großen Klubs schafft. Dafür wollen wie die bestmöglichen Grundlagen schaffen.“

Wie verhält sich der Torwart, wenn sich der Ball im eigenen Angriff befindet? Wie gut verschiebt die Defensive bei gegnerischem Ballbesitz? Wie agieren die Außenverteidiger mit und gegen den Ball? Diese und viele Fragen beantwortet das Coaching Eye aus übergeordneter Perspektive und dient im Anschluss der Analyse, Verbesserung und Kontrolle von Trainings- und Spielsituationen. „So können wir einzelnen Spielern, Gruppen oder der gesamten Mannschaft Hausaufgaben stellen, um eine stetige Verbesserung von technischen oder taktischen Elementen zu forcieren“, sagt Akyol.

Schwerpunktmäßig in C-Jugend

Das System befindet sich derzeit noch in der Testphase und wird schwerpunktmäßig in der C-Jugend angewandt. Aber auch Cheftrainer Stefan Mroß konnte sich im Landesliga-Heimspiel gegen Rot-Weiß Hünsborn schon von den neuen Möglichkeiten überzeugen. Akyol spürt schon jetzt ein großes Interesse: „Einen F-Jugendspieler überfordert man inhaltlich damit natürlich noch. Dennoch kann das System für einen Übungsleiter bei der Arbeit mit Kindern beispielsweise zur Trainingskontrolle nützlich sein.“

Coaching Eye ist nicht die einzige Komponente, mit der die Verantwortlichen den Klub in ein neues Zeitalter führen wollen. Der ehemalige Oberligaspieler Akyol verweist auf die vielen engagierten Mitstreiter im Verein: „Für uns alle ist das nur ein Hobby. Wir arbeiten teilweise nachts oder früh morgens für den Verein. Das ist ein Projekt, das nur gemeinschaftlich gestemmt werden kann.“ Neben der neu entwickelten Homepage wird auch der Social Media-Auftritt der Elfer auf Facebook und Instagram weiter professionalisiert. „Wenn wir da zukünftig mehrere Tausend Follower hätten, wäre das top“, hofft Akyol.

Digitalisierung überall im Verein

Der Fokus der Digitalisierung liegt für Yagmur Akyol und seine Mitstreiter aber nicht nur im Internet, auch der im Bau befindliche zweite Sportplatz auf Hagen-Emst und das neu entstehende Vereinsheim der Elfer eröffnen umfangreiche technische Möglichkeiten. Ein Beispiel: Heute herrscht das altbekannte Schlüsselchaos, zum Beispiel wenn es um den Zugang zu Ballräumen oder Umkleidekabinen geht. Zukünftig werden digitale Zutrittskontrollen die Bewegungen erleichtern. Türen öffnen sich dann ganz entspannt via Smartphone.

Einen Masterplan für die Digitalisierung in den kommenden Jahren verfolge man aber nicht, bekräftigt Akyol. Der Unterstützung im Verein ist sich Akyol über alle Alters- und Hierarchieebenen hinweg dabei sicher: „Mit Mut und viel Leidenschaft haben wir schon etwas Gutes auf die Beine gestellt.“