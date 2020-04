So sehen Fußballer in Wetter und Herdecke weitere Saison

Saison-Annullierung (1), Abbruch mit Wertung von Hinrunde (2) oder aktuellem Stand (3) oder Fortsetzung im Herbst (4)? Zwischen vier verschiedenen Szenarien lässt der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen seine Vereine wählen, wie mit der Spielzeit 2019/20 verfahren werden soll. Bis zum heutigen Mittwoch sollen die Klubs abstimmen. Bei den Fußball-Klubs in Wetter und Herdecke – das ergab eine Umfrage der WP-Sportredaktion - schwankt die Stimmungslage zwischen Annullierung und Abbruch, je nachdem wie die Konsequenzen für die Betroffenen aussehen. Denn während der FC Wetter in der Bezirksliga bei jeder Variante die Klasse erhalten würde, führen mit FC Herdecke-Ende I und III und Wetters Reserve drei heimische Mannschaften ihre Kreisligen an - und wollen aufsteigen. Nur SuS Volmarstein und TuS Esborn votieren so dafür, die Saison per Annullierung auf Null zu setzen. Der Überblick:

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Bis zum 29. April Bei einer Videokonferenz des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen mit seinen Oberligisten sprach sich eine Mehrheit für einen Abbruch der Saison ohne Absteiger aus. „Alles andere macht keinen Sinn“, sagte Thomas Riedel (TuS Ennepetal). Noch bis zum 29. April wird der FLVW mit Vertretern der Westfalen-, der Landes- und Bezirksligen sprechen.

FC Herdecke-Ende

Frank Henes (Trainer 1. Mannschaft): „Wir haben uns für Variante 3 entschieden, weil dies der aktuellste Stand ist und Lösung 4, die aus meiner Sicht die fairste ist, wohl nicht in Erwägung gezogen wird. Das wird schon bei der Darstellung des Vorschlag deutlich. Möglichkeit 1 ist ein absolutes No Go, klar sind wir davon am stärksten benachteiligt, doch man sollte die Leistungen der momentanen Spitzenreiter auch anerkennen. Alle Teams, die nicht oben stehen, hätten bei allen anderen Szenarien keine Nachteile. Aber anderen etwas zu gönnen, ist wohl heutzutage nicht immer so einfach. Die Entscheidung nach einer Abstimmung zu treffen, halte ich für falsch, das war schon beim Thema eingleisige Kreisliga A so.“

Uwe Hölterhoff (Sportlicher Leiter): „Die Leistung, die unsere Mannschaft, aber auch andere Tabellenführer, bisher geboten haben, muss auch honoriert werden. Es wurde viel an Engagement investiert und zum Teil auch für die nächste Saison in einer höheren Liga investiert. Wenn das jetzt alles umsonst wäre, kann ich mir gut vorstellen, dass es eine Klageflut der Vereine gibt, die sich um den Lohn ihrer Arbeit gebracht fühlen. Variante 2 oder 3 kommen in Frage, absteigen darf auf keinen Fall jemand. Die Kreisliga-C-Gruppen könnte man zusammenlegen, damit ein ordentlicher Spielbetrieb In der nächsten Saison auch unten gewährleistet wird.“

SuS Volmarstein

Ralf Gütschow (Trainer 1. Mannschaft): „Eine Annullierung macht meiner Meinung nach am meisten Sinn und ist auch gerecht. Eine Wertung zum Ende der Hinrunde oder zum Zeitpunkt des Abbruchs halte ich für sehr unfair. Was ist dann zum Beispiel mit Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt nur durch das Torverhältnis oder vielleicht mit nur einem Punkt vorne stehen? Meine Meinung ist da ganz einfach: Meister oder Absteiger ist, wer zum Ende einer kompletten Saison auf dem ersten Tabellenplatz bzw. auf einem Abstiegsplatz steht.“

TSG Fußball Herdecke

Frank Colapietro (Trainer 1. Mannschaft): „Grundsätzlich wäre Szenario 1 am einfachsten aber ich finde, dass sich der FC Herdecke-Ende verdient hat, um den Aufstieg zu spielen, somit bin ich für Szenario 3. Die Hauptsache ist, dass es keinen Absteiger gibt, sonst würde es ja Esborn erwischen. Und das würde uns bei der TSG bestimmt nicht freuen, denn dann hätten wir noch ein Derby weniger. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Saison nicht weitergespielt wird und wir die neue Saison wie gewohnt planen können. An- und Abmeldefristen, der Zeitraum der Vorbereitung, Freundschaftsspiele, mögliche Turniere, alles könnte wie gewohnt geplant werden und es gäbe weit weniger Einfluss auf die Spielzeit 2020/21.“

SC Wengern

Benjamin Knoche (Trainer 1. Mannschaft): „Das ist eine schwierige Frage, letztendlich würde ich aber für Szenario 3 stimmen. Man kann nicht alle Vereine damit glücklich machen, aber meiner Meinung nach mehr als bei den anderen Szenarien.“

TuS Esborn

Wolfgang Cornelsen (1. Vorsitzender): „Wir haben uns, nachdem wir noch einmal ausführlich und breit diskutiert haben, für die Variante 1 entschieden. Zwei Punkte haben den Ausschlag entgegen unserer Aussage im letzten Interview gegeben: Einmal gehen wir davon aus, dass die Kreisliga-C-Staffeln dann sehr klein würden, das wäre auch nicht wünschenswert und zweitens würde In der Saison darauf die erhöhte Zahl der Absteiger wieder mehr Druck in der Abstiegszone erzeugen und somit hätte das einen Einfluss auf die neue Saison. Von daher sollte man die aktuelle Saison komplett streichen. Natürlich haben wir aber auch Verständnis dafür, dass die Teams die oben stehen, jetzt auch aufsteigen wollen.“

FC Wetter

Marius Pownug (Trainer 2. Mannschaft): „Es kann nur Szenario 2 oder 3 geben, alles andere wäre ein Schlag ins Gesicht und die ganze Arbeit in der Hinrunde wäre vergeblich gewesen. Die Wertschätzung unsere Arbeit, darum geht es uns. Einige meiner Spieler und auch ich würden dann überlegen, ob wir überhaupt weitermachen. Darüber hinaus gönne ich es Schwelm II, dass sie nicht absteigen.“