So weit ist die TSG Herdecke mit ihrem Platzausbau

Dass ein neuer Trainingsplatz in Herdecke benötigt wird, war schon lange klar. Vor drei Jahren dann wurden die Pläne konkret, und der Verein leitete die nötigen Schritte ein, die für den Neubau des Trainingsplatzes nötig waren.

Als man dann 2018 in einem von Borussia Dortmund geförderten Wettbewerb auch noch den ersten Platz machte und eine Finanzspritze von 42.000 Euro erhalten hatte, war klar: die TSG Herdecke bekommt einen neuen Platz. Und dieser neue Platz ist auch bitter nötig. Die Trainingsmöglichkeiten reichten bei der TSG längst nicht mehr aus: „Wir sind in der schönen Situation, dass wir viele Kinder und Jugendliche im Verein haben,“ sagt der Jugendleiter des Vereins, Markus Requardt, „bis zur E-Jugend haben wir bereits acht Mannschaften – das haben andere Vereine im Umkreis im gesamten Verein.“ Da die Kinder tagsüber zur Schule gehen und die Trainer und Eltern meist berufstätig sind, mussten viele Mannschaften parallel trainieren. Aus diesem Grund waren die Jugendtrainer häufig gezwungen, mit annähernd dreißig Kindern in einem Viertel des Fußballfeldes zu trainieren. Drei Jahre nach dem Beschluss, dass der neue Platz gebaut werden soll, zeichnet sich nun die Fertigstellung ab. Die Planung und die Beantragung bei der Kommune haben den größten Teil der Zeit in Anspruch genommen.

Die eigentlichen Arbeiten begannen erst im Oktober des vergangenen Jahres. Doch auch da eher schleppend, da der verregnete Winter den Bau schwierig machte. Dass es trotzdem so schnell ging, liegt auch daran, dass der Verein viele der Arbeiten in Eigenleistung schaffte. „Wir hatten keinen Architekten oder Ähnliches. Die Planung haben wir komplett allein gemacht,“ erklärt Requardt, „auch sonst haben ganz viele Leute mit angepackt und beispielsweise bei Fundamenten oder Kabelgräben geholfen.“ Auch über den Verein hinaus habe man eine große Hilfsbereitschaft und Unterstützung gespürt, so Requardt. Einige Firmen haben kostenlos geholfen oder teilweise auf Bezahlung verzichtet, um das größte Projekt der Vereinsgeschichte zu unterstützen.

Am kommenden Mittwoch wird auf dem neuen Platz der Kunstrasen gelegt, und einen Tag später soll dann der Zaun um den Platz geschlossen werden. Mitte Mai wäre der neue Trainingsplatz dann fertig und bespielbar.

Fußball als Kontaktsportart wird coronabedingt wohl noch eine Weile ausfallen müssen. Auf die zeitnahe Eröffnung freut man sich im Verein dennoch – auch wenn es diesmal vorerst keine große Party geben wird: „Normalerweise würden wir ein großes Fest feiern. Wegen der Coronakrise geht das natürlich aktuell nicht,“ bedauert Requardt, „sobald es wieder erlaubt ist, werden wir den neuen Platz dann aber auch groß feiern.“