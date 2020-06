Sporthallen in Wetter werden noch nicht genutzt

Die städtischen Sportplätze sind in Wetter seit Anfang Mai - mit Hygiene- und Abstandskonzept - von den Vereinen wieder zu nutzen, in der Nachbarstadt Herdecke wurden die Sporthallen in Kirchende und am Bleichstein bereits Mitte Mai wieder geöffnet. Und im ebenfalls benachbarten Hagen können die Hallen nach Vorlage eines Hygienekonzepts und Abstimmung mit dem Servicezentrum Sport ab sofort wieder genutzt werden. Aber wie ist die Situation in den acht städtischen Turn- und Sporthallen in Wetter?

Bis Dienstag Rückmeldefrist

„Derzeit werden die Hallen noch nicht wieder genutzt“, erklärt Marietta Elsche von der städtischen Pressestelle. Man habe den Vereinen bis zum heutigen Dienstag eine Rückmeldefrist zur Einreichung ihres Hygienekonzepts gegeben: „Diese Konzepte werden dann von uns geprüft, erst dann darf die jeweilige Halle genutzt werden. Bei Bedarf muss nachgebessert werden.“ Aktuell seien schon vereinzelt Rückmeldungen der Sportvereine in Wetter eingegangen. „Im Vorfeld gab es viel Beratungsbedarf, teilweise sind Nachbesserungen erforderlich“, sagt Marietta Elsche. Zusätzlich habe man bei den Vereinen nach dem Wunsch der Nutzung von Hallen in den Ferien gefragt.