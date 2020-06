SpVg Hagen 11 verpflichtet Regionalliga-Torjäger

Schon im Winter entstand der Kontakt, nun folgte die Zusage: Die Spielvereinigung Hagen 11 verstärkt sich für die kommende Saison mit einer echten Überraschung. Berkant Canbulut wechselt vom Regionalligisten TuS Haltern nach Hagen. „Wenn man das Wort noch benutzen dürfte, ohne das Phrasenschwein zu füttern, dann könnte man wohl von einem Königstransfer sprechen“, ist Magnus Becker, dem ersten Vorsitzenden der Elfer, die Freude anzumerken.

Und auch der Mittelfeldspieler ist bereit für die neue Station, auch wenn sie für ihn den Wechsel in eine tiefere Liga bedeutet: „Es war für mich der richtige Zeitpunkt. Ich wohne in Hagen, und nun arbeite ich auch hier und spiele hier Fußball. Das passte einfach zusammen.“ Denn der 28-Jährige wird, sobald er seine Ausbildung zum Fitnesskaufmann abgeschlossen hat, bei der Firma Glas­deals eingestellt werden. Den Kontakt zu Inhaber Besim Sahiti stellten die Elfer her. Und dieser freut sich noch immer: „Es war genau zur richtigen Zeit. Wir waren auf der Suche nach einem Angestellten, der im besten Fall türkische Wurzeln hat. Im Gespräch mit Berkant passte dann ebenfalls alles, und wir freuen uns deshalb sehr über diese Zusammenarbeit.“

Lebensmittelpunkt in Hagen

Sportlich hat Canbulut eine turbulente Zeit hinter sich. Nach dreieinhalb Jahren bei der SG Wattenscheid meldete diese im Oktober 2019 ihren Rückzug aus der Regionalliga an. Der 28-Jährige wechselte zum TuS Haltern und erzielte dort in sieben Spielen vier Tore. Sein letztes gegen Rot-Weiß Essen. Nun wird er künftig für die Mannschaft um Trainer Stefan Mroß auf Torejagd gehen. Und das nicht weniger ambitioniert, wie er betont: „Ich habe mich dafür entschieden, mein Leben mehr nach Hagen zu verlagern und meinen beruflichen Werdegang voranzutreiben. Ich möchte mir selbstständig noch etwas neben dem Fußball aufbauen. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt alles locker sehe. Der Aufwand für das Training in Haltern war sehr hoch. Nun fällt viel Fahrerei weg.“

Auf die Frage, ob es ihm egal gewesen sei, ob er mit der Spielvereinigung in der Landes- oder der Westfalenliga antritt, hat der Neuzugang eine deutliche Antwort: „Es ist mir natürlich nicht egal. Als Spieler möchte ich mit meiner Mannschaft immer das Bestmögliche erreichen, das ist mein Anspruch. Wenn es jetzt nicht mit der Westfalenliga klappt, dann werden wir im nächsten Jahr aufsteigen“, setzt er deutliche Ziele.

Der Vertrag war allerdings schon unterzeichnet bevor der mögliche Aufstieg wieder in den Fokus rückte. Zu den neusten Entwicklungen sagt Berkant Canbulut: „Der Aufstieg wäre natürlich nochmal ein Extra-Bonus. Das Konzept von Hagen 11 hat mich aber schon vorher überzeugt, bevor ich wusste, dass die Westfalenliga vielleicht doch noch eine Option sein könnte.“

Trainer Mroß ist begeistert

Trainer Stefan Mroß zeigt sich begeistert von seinem neuen Mann: „Es ist ein erfahrener Spieler, der auch noch aus Hagen kommt und einige von unseren Jungs kennt. Das ist eine super Mischung. Über seine Qualitäten brauchen wir nicht sprechen, die stehen für sich.“ Zumal es der zweite Anlauf ist, bei dem Mroß sich für Canbulut stark gemacht hat: „Wir hatten schon letztes Jahr bei ihm angefragt, aber mit Regionalliga-Teams können wir natürlich nicht mithalten. Jetzt war der ideale Zeitpunkt, da wir ihm durch unseren Sponsor einen Kompromiss mit seiner beruflichen Laufbahn bieten können. Ein Gewinn für alle Seiten.“

Weitere Zugänge, abgesehen von Spielern aus der eigenen Jugend, sind bisher nicht geplant. „Wir sind natürlich immer in Gesprächen und halten die Ohren offen. Wenn es passt, dann gerne. Aber an sich wollen wir den Kader auch nicht zu stark verändern. Wir sind zufrieden mit der Truppe, die wir haben“, ist Elfer-Trainer Mroß optimistisch und ergänzt: „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, und das wollen wir auch beibehalten.“

Aktuell trainiert das Team einmal in der Woche gemeinsam, „einfach, um mal wieder ‘nen Ball am Fuß zu haben.“ Nach einer Pause soll im Juli dann der Trainingsbetrieb wieder starten. Gemeinsam mit Berkant Canbulut.