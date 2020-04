SuS Volmarstein bietet Liveticker gegen den Fußball-Entzug

Es war letztlich nur konsequent: Der Aktion „Geisterspieltickets“, der sich Fußball-A-Kreisligist SuS Volmarstein angeschlossen hat und bei der unter anderem virtuelle Eintrittskarten für ebensolche Partien verkauft werden, musste jetzt auch ein Kreisliga-Geisterspiel der besonderen Art folgen. Inklusive ausführlichem Liveticker gegen den schon sieben Wochen anhaltenden Fußball-Entzug, Zuschauer sind ja momentan nicht zugelassen. Und welche Partie hätte sich dafür besser geeignet, als das für Sonntag angesetzte Volmarsteiner Heimspiel gegen Spitzenreiter FC Herdecke-Ende. Eine spannende und torreiche Partie übrigens, das vorneweg, die Volmarsteins Social-Media-Beauftragter Justus Böving - als SuS-Torwart offenbar nicht ausgelastet - im Ticker kundig kommentierte.

Vom Spitzenspiel SuS Volmarstein - FC Herdecke-Ende gab es den Liveticker. Foto: Screenshot SuS Volmarstein

Und die natürlich auch einen „Geisterbericht“ verdient:

Spielbericht

Im Kalenderjahr 2020 noch ungeschlagen macht SuS Volmarstein gegen den Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A2 gleich Druck. Der lauert zunächst auf Konter – und ist erfolgreich. In der 14. Minute ist es Torjäger Bryan Schmidt, der die Ender Führung erzielt, nur vier Minuten später lässt er das 0:2 folgen. Die Gastgeber sind geschockt, müssen sich zunächst erholen. Dabei hilft eine Standardsituation, Neuzugang Tufan Özdil gelingt per Kopfball der Anschlusstreffer (34.). Und als Özdil an die Strafraumgrenze ablegt, kommt aus dem Hintergrund Sebastian Lummel – beim 2:2 (42.) ist alles wieder offen.

Nach dem Wechsel ist wieder SuS besser im Spiel. Lummel vergibt noch eine aussichtsreiche Freistoß-Chance (51.), Patrick Danielec macht es in der 63. Minute besser, als er die Vorarbeit von Daniel Thimm zum 3:2 nutzt. Die Stimmung in Volmarstein kocht über, ehe erneut FC-Torjäger Schmidt als Stimmungstöter in Erscheinung tritt und zum 3:3 ausgleicht (73.). Wie im Hinspiel (2:2) zeichnet sich erneut ein Remis ab – bis zur Nachspielzeit. Nach 93 Minuten dringt Lummel in den Ender Strafraum ein, trifft aus der Drehung zum umjubelten 4:3-Sieg der Gastgeber. „Grandiose Leistung“, hebt Volmarsteins Trainer Ralf Gütschow hervor. Währenddessen kann sich FC-Trainer Frank Henes damit trösten, dass auch die Konkurrenz im Titelrennen nicht punkten konnte.

Laut Spielplan steht für SuS Volmarstein am Sonntag das nächste Derby an, dann beim TuS Esborn. Fußballfreunde würden bestimmt gern wieder am Ticker mitfiebern.

Statistik

SuS Volmarstein - FC Herdecke-Ende 4:3 (2:2). SuS: Böving; F. Gütschow, Lummel, Özdil, N. Gütschow, Danielec. Ende: Kost, Tinnemeyer, Kleinau, Schmidt, Metz, D. Wawrzynczok, Balz, Da. Wawrzynczok, Wolf, Stratemeyer, Meckler (Wechsel nicht überliefert). Tore: 0:1 (14), 0:2 (18.) Schmidt, 1:2 (34.) Özdil, 2:2 (42.) Lummel, 3:2 (63.) Danielec, 3:3 (83.) Schmidt, 4:3 (90.+3) Lummel.

Der Liveticker im Wortlaut:

HALLO UND HERZLICH WILLKOMMEN AUS VOLMARSTEIN: Unser heutiges Spiel bestreiten wir gegen den aktuellen Tabellenführer vom FC Herdecke-Ende. Die Gäste sind zwar noch oben auf, finden sich aber heute in einer ungewohnten Rolle wieder. So konnte Ende seit mehr als sechs Wochen kein Spiel mehr für sich entscheiden. Die jüngste Niederlage gegen Hasslinghausen wird ebenfalls noch in den Köpfen der Spieler stecken. Ganz anders sind die Voraussetzungen bei unserem Team. Weiterhin im Kalenderjahr 2020 ungeschlagen, können wir mit breiter Brust auftrumpfen. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Wer noch mit dabei sein möchte, holt sich besser noch schnell ein Ticket. https://www.geisterspieltickets.de/sus-volmarstein.

Herdecke-Endes Trainer Frank Henes vertraut folgenden Spielern in der Startelf: 1 J. Kost, 3 U. Tinnemeyer, 7 M. Kleinau, 9 B. Schmidt, 10 M. Metz, 13 D. Wawrzynczok, 23 L. Balz, 24 Da. Wawrzynczok, 27 M. Wolf, 29 M. Stratemeyer, 77 D. Meckler.

Unser SuS geht mit diesen Spielern in die Partie: 1 Justus Böving, 4 Florian Gütschow, 6 Sebastian Lummel, 9 Tufan Özdil, 10 Niklas Gütschow, 12 Patrick Danielec, 13 Jonas Neubert, 17 Felix Krause, 20 Nico Mayer, 24 Daniel Thimm, 39 Marvin Pozuelo.

Es ist angerichtet!! Die Spieler kommen aufs Feld, begrüßen sich und den Schiedsrichter und warten auf den Anpfiff. Das Stadion scheint nahezu ausverkauft zu sein. Ein großes Dankeschön geht an den Sicherheitsdienst, der es trotz zahlreicher Zuschauer geschafft hat, den Sicherheitsabstand unter den Fans zu gewährleisten! #westayathome

3. Minute: Erste dicke Chance für den SuS! Nach Doppelpass Gütschow mit Thimm, steht dieser auf einmal frei vor Endes Keeper, schafft es aber nicht diesen zu überwinden.

8. Minute: Ende steht sehr tief und dicht gestaffelt. Sie lauern auf den Umschaltmoment um dann schnell zu kontern.

14. Minute: Und da ist es passiert. In absolut unnachahmlicher Kreisligamanier sorgt Schmidt im Trikot des FC für die 1:0 Führung der Gäste. Dass er nach diesem Tor noch vier gesunde Kreuzbänder hat, grenzt an ein Wunder.

18. Minute: Und es kommt noch schlimmer. Nach einem klassischen Ballverlust im Mittelfeld geht es ganz schnell und die Volmarsteiner Hintermannschaft muss sich mal wieder geschlagen geben. SuS - FC Herdecke Ende 0:2, Torschütze erneut Schmidt

25. Minute: Wenn nichts läuft, außer die Nase, dann hast du entweder Pech oder Corona... Nach hartem Zweikampf im Sechzehner geht Jonas Neubert zu Boden. Doch der Pfiff bleibt aus.Auch die obligatorische Intervention (“Das haste bist nach Esborn knallen gehört“) konnte die Meinung des Schiedsrichters nicht beeinflussen. Köln blieb ebenfalls stumm. Das kann doch nicht wahr sein.

34. Minute: Tooooooooorrrr. Wenn nichts geht, dann muss es auch einfach mal über eine Standard Situation kommen. Tolles Kopfballtor von Özdil!

42. Minute: Neubert nach Innen geflankt, Özdil, abgelegt, aus dem Hintergund müsste Lummel schießen, Lummel schießt. Toooooor, Toooooooor, Toooooor. Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Auch Kreisligareporter haben Sonntags Langeweile ...

Was für eine spannende erste Hälfte. Die Mannschaften sind in der Kabine. Auch für uns ein wenig Zeit sich abzureagieren. Kategorie #Kreisligageschichte: Der gebildete Kreisligazuschauer wird sich fragen, wieso wir in Volmarstein um 15:15 anstoßen, statt wie üblich um 15 Uhr. Wir wollten um jeden Preis vermeiden, dass wir mit dem Sprichwort „Kein Bier vor vier“ kollidieren. In diesem Sinne- Holt euch schnell was kaltes und dann gehts weiter: https://www.geisterspieltickets.de/sus-volmarstein

Die Spieler stehen wieder auf dem Feld. Beide Teams sind unverändert. Es geht weiter.

48. Minute: Der SuS ist deutlich besser im Spiel. Der Ball läuft präzise durch die eigenen Reihen. Das Konzept von Trainer Gütschow geht bisher voll und ganz auf.

51. Minute: Aussichtsreiche Freistoßposition. Chefsache. Lummel schnappt sich den Ball und legt ihn sich hin. Dann die drei Schritte zurück, einen zur Seite. Der selbsternannte Ronaldo steht bereit... Wir würden euch auch gerne die Ausführung des Freistoßes zeigen, allerdings sind diese Aufnahmen gerade Teil laufender Ermittlungen. Es geht um Sachbeschädigung. Zusammengefasst: Lummel nagelte die Pille Richtung Autobahn. Wer die Autobahn in Volmarstein kennt, weiß, dass es kein knapper Fehlschuss war... Weiterhin 2:2

57. Minute: Das war knapp. Der SuS ist am Drücker, wurde aber über die linke Seite ausgekontert. Tolle Abwehraktion von Felix Krause, dessen Eltern wohl auch im Stadion sein sollen.

63. Minute: Jaaaaaaa. Der längst überfällige Führungstreffer. Toll durchgesetzt von Thimm auf der linken Bahn und dann Danielec mustergültig in der Mitte bedient. Für Danielec war es nur noch Formsache. Es geht doch! Erstmals führen wir in diesem Spiel. Und das völlig verdient!

70. Minute: Wahnsinn, was hier los ist. Die Stimmung kocht fast über. Plötzlich werden alte Volmarsteiner Dorflieder wieder ausgepackt und von den Fan lautstark mitgesungen: „Das schönste Dorf in ganz Westfalen, ja wie könnt es anders sein, bist für uns doch ohne Frage, unser altes Volmarstein, von der Burg hoch auf dem Schlossberg ...“

73. Minute: Bei aller Euphorie kurz zurück zum sportlichen. Herdecke Ende trifft zum 3:3. Erneuter Torschütze: Schmidt, der seinen nicht ganz so lupenreinen Hattrick komplett macht. Kann mal jemand bei denen nachfragen, ob das auch ´ne Kiste kostet?

80. Minute: MASKENWECHSEL. Ja, auch die Kreisliga bleibt nicht verschont. Leidenschaftliche „Bild.de“-Leser werden schon von der Idee der Behörden gehört bzw. gelesen haben. Unsere Spieler tragen auch Schutzmasken und müssen diese alle fünf Minuten gegen neue austauschen. Das Motto ist klar: Hauptsache der Ball rollt, koste es, was es wolle!

85. Minute: Das Spielt neigt sich dem Ende! Der SuS ist immer noch die klar dominierende Mannschaft. Sie versuchen alles, aber der Ball will einfach nicht rein. Add. Patty Danielec hat währenddessen der Mannschaft in einer internen Whatsappgruppe ne Kiste Bier für sein erstes (virtuelles) Tor zugesichert. Dankeschön-

90.+ 3. Minute: Jaaaaaaaaaaaaaaa. Da ist das Dingen!!!!!!! Wieder ist es Lummel, der Teufelskerl!!!Er macht ihn!!!! Das Stadion steht Kopf! Ist das der Wahnsinn!!!!!! 4:3 für den SUS !!!!!!! Was für ein Spiel

Das war es! Der SuS gewinnt das Spiel mit 4:3 in der Nachspielzeit. Wir hoffen, es hat euch als stillem Teilnehmer oder aktivem Fan gefallen?! Lasst doch mal ein paar Kritiken da :)Wir freuen uns wirklich sehr, wenn es wieder los geht. Bis dahin, und das ist viel wichtiger:Bleibt gesund!!! Euch noch einen schönen Restsonntag und nen guten Start in die Woche