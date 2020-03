Trotz Geisterspiel sind 76 Personen bei Phoenix Hagen-Partie

Hagen. Phoenix Hagen muss das Heimspiel am kommenden Sonntag vor leeren Zuschauerrängen abhalten. Doch einige Personen sind dennoch in der Halle.

Dass Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 ein Geisterspiel bevorsteht, steht nun fest. Ob künftig noch mehr Geisterspiele stattfinden werden, oder der Ligabetrieb, ähnlich wie beim Eishockey, komplett eingestellt wird, ist noch nicht abzusehen, wie Patrick Seidel, Geschäftsführer der Feuervögel bestätigt: „Ob und welche Auswirkungen die Entscheidungen und gegebenenfalls Auswirkungen auf uns haben könnten, ist jetzt noch nicht einzuschätzen.“

Doch was bedeutet ein Spiel ohne Zuschauer genau? Wie viele Menschen befinden sich trotzdem noch in der Halle? Eine Auflistung gibt Aufschluss:



Geisterspiel Phoenix Hagen Krollmann Arena Foto: Sascha Kertzscher / WP

10

aktive Basketball-Spieler, fünf pro Team, befinden sich während der Partie jeweils gleichzeitig auf dem Feld.







30

Personen sind auf der Bank zu finden. Dazu zählen die Trainer, Physios, Ersatzspieler und Offizielle der beiden Vereine, die auf der Bank, oder den Tribünen dahinter Platz nehmen werden.

8

Der Zeitnehmertisch in der Mitte des Spielfelds ist mit acht Personen besetzt. Dazu zählen neben den Anschreibern auch das Scouting-Team, welches die Punkte der Spieler in den Livestream einpflegt. Zudem der Kommissar, welcher der offizielle Vertreter des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bei Wettbewerben. Er beobachtet die genaue Durchführung des Spiels.

7

Pressevertreter werden zu dem Zweitliga-Spiel erwartet. Dazu zählen neben einem Reporter und einem Fotografen der WESTFALENPOST auch die Pressesprecherin von Phoenix Hagen Christina Schröer, sowie Medienvertreter der Gäste-Mannschaft

1

Auch, wenn er dieses Mal nicht die Zuschauer animieren und anheizen kann, so wird dennoch ein Hallensprecher vor Ort sein und das Spielgeschehen kommentieren.

3

von der Liga benannte Schiedsrichter sind am Spielgeschehen beteiligt.

4

Sicherheitsbeauftragte befinden sich in der Halle. Bei einem regulären Spiel, bei welchem über 2000 Zuschauer in die Krollmann-Arena kommen, ist die Anzahl der Security deutlich höher, doch auch ohne Zuschauer müssen die Aus- und Einhänge kontrolliert werden.

2

Techniker sind in der Halle, um sich um die Bedienung des Lichts und der Technik im Allgemeinen kümmern zu können. Denn vom Licht, über das Mikrofon, bis zu den Laptops muss alles einwandfrei funktionieren.

4

Vorstandsmitglieder der heimischen Basketballer werden sich in der Halle befinden und das Spiel der beiden Zweitligisten verfolgen.







6

In der Halle verfolgen können die Basketball-Anhänger die Partie zwar nicht, aber dafür per Live-Übertragung via airtango. Dafür sind Kameraleute und Techniker vor Ort, die die Kameras und Livestream bedienen.

1

Auch auf- und abgeschlossen werden muss die Halle am Ischeland. Dafür wird ein Hallenwart der Stadt Hagen vor Ort sein.

0

Sponsoren oder VIP-Gäste werden geladen. „Wir wollen nicht, dass ein falsches Bild entsteht und wir die VIP-Gäste bevorzugen“, sprach sich Phoenix-Geschäftsführer Patrick Seidel schon kurz nach der Bekanntgabe des neuen Erlasses

?

Noch nicht geklärt ist, ob die Cheerleader von Phoenix Hagen sich in der Halle befinden werden um in den Viertelpausen ihr Programm aufführen zu können. „Noch ist das nicht entschieden, aber es sieht eher nicht danach aus“, so Pressesprecherin Christina Schröer.