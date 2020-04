TSG Herdecke ringt erst 2021 wieder in Oberliga

In manchen Sportarten wird noch diskutiert, ob in der aktuellen Saison noch gespielt werden kann, bei den Ringern ist schon die kommende abgesagt: Der Ringerverband Nordrhein-Westfalen hat am Wochenende beschlossen, dass die ab 21. August 2020 geplante Mannschaftssaison erstmalig komplett ausfallen wird. Eine Entscheidung, die Klubchef Frank Meyer von Oberligist TSG Schwerathletik Herdecke, schon in der letzten Woche vorausgesehen hat, die er auch befürwortet: „Als Kontakt-Sportart stehen wir ganz hinten an“, sagt er, „wir werden die letzten sein, die wieder anfangen können.“

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Zwölf Jahre in der Oberliga Zwölf Jahre in Folge ist die TSG Schwerathletik Herdecke zuletzt in der Ringer-Oberliga Westfalen angetreten. In der Saison 2019 hat die Mannschaft um Trainer Holger Nowakowski den dritten Platz in der regulären Saison belegt, war auch nach den Play-Offs Dritter. In der Saison 2018 war man Zweiter. Wann und ob der Ringerverband Nordrhein-Westfalen abgesagte Meisterschaften nachholt, wie und wann Traineraus- und -fortbildungen sowie Kampfrichteraus- und -fortbildungen durchgeführt werden können, will der NRW-Verband zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Für Anfang Mai hatte Meyer mit einer Entscheidung über eine Absage der Mannschafts-Saison 2020 gerechnet („Ich werde dafür plädieren, alles andere macht keinen Sinn“), nun sorgte der Ringerverband NRW noch früher für Klarheit. „Die Tatsache, dass es sich beim Ringen um eine extreme Kontaktsportart handelt, erfordert besondere Fürsorgepflicht sämtlicher Entscheidungsträger“, heißt es in der Erklärung des Hauptausschusses nach einer Videokonferenz. Nach Abwägung sämtlicher Kriterien, aktueller Regelungen und Szenarien sei dieser Schritt alternativlos.

„Wenn es eventuell in naher Zukunft Lockerungen geben könnte im Bereich des Sports, so denke ich, dass diese für uns als Kontaktsportart noch lange nicht in Sicht sind“, sagte Verbands-Präsident Jens Nettekoven. Eine Saison zu planen, ohne zu wissen, wann man wieder auf der Matte trainieren könne, Sponsoren jetzt anzusprechen, die vielleicht ganz andere Sorgen haben, Wechsel jetzt einzureichen, ohne zu wissen, ob es überhaupt eine Saison gibt, Hallen zu reservieren, ohne zu wissen, ob man diese dann überhaupt wieder betreten könne, Zuschauer- und Cateringeinnahmen einzuplanen, ohne zu wissen, ob man bis dahin wieder eine Veranstaltung mit Zuschauern durchführen könne – all diese Fragen habe man sich gestellt. Und dann angesichts der langen Liste der Unwägbarkeiten den Beschluss zur Absage „schweren Herzens“ einstimmig gefasst. Die Deutsche Ringer-Liga, Konkurrenz zur Bundesliga, hatte die Saison 2020 schon vorher abgesagt.

13. Oberliga-Saison in Folge

Die TSG Schwerathletik Herdecke trifft die Absage zu einem Zeitpunkt, an dem die Planungen für die Oberliga-Saison 2020 - es wäre die 13. in Folge - schon weit fortgeschritten waren. Bereits im Februar hatte man etliche Verlängerungen und die Zusage von Samin Yaqubi vom KSV Gütersloh gemeldet. „Die Kaderplanung steht zu 90 Prozent, da waren wir diesmal sehr früh dran, die Finanzierung auch“, sagt Frank Meyer, der aber die Absage befürwortet. „Ringen ist schon eine spezielle Sportart, bei uns fließt der Schweiß, es gibt ständig Kontakt. Und wir wollen äußersten Schutz für unsere Mitglieder gewährleisten“, sagt der TSG-Chef, „wenn die Fußball-Europameisterschaften und die Olympischen Spiele verschoben werden, sollten wir nicht so borniert sein zu sagen, wir ziehen das aber durch.“

Eine mögliche Verschiebung der üblicherweise zum Jahresende abgeschlossenen Liga-Saison in das neue Jahr mache auch keinen Sinn, so Meyer, weil dann auf allen Ebenen individuelle Ringer-Meisterschaften anstehen. Für seine TSG Schwerathletik, zu deren Kämpfen im Schnitt 150 Besucher kommen, hoffe er auf Alternativveranstaltungen. „Wenn wir während der Saison wieder ringen dürfen, wollen wir Freundschafts-Kämpfe organisieren, damit uns die Leute nicht vergessen“, sagt er. Und hofft, dass ab dem 3. Mai der Breitensport in seinem Verein wieder möglich ist. Bei Aerobic- und Tanzgruppen oder der Damengymnastik lassen sich Kontakte eher vermeiden als bei den Ringern.