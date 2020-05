TSV Hagen 1860 bietet Sportkurse auf dem Parkplatz

Nach dem neu veröffentlichten Stufenplan der NRW-Regierung darf ab dem heutigen Donnerstag wieder kontaktfreier Sport unter freiem Himmel statt finden. Auch Outdoorkurse.

Doch die Vereine haben nicht erst auf die Bestätigung durch die Politik gewartet, sondern sich Vorfeld schon ihre Gedanken gemacht. So auch Hagens größter Verein, der TSV Hagen 1860. Mit über 50 Übungsleitern kann er ein großes Angebot, auch für den Breitensport, bieten. Alles wird sich in der kommenden Zeit nicht realisieren lassen, aber zumindest für einen Teil ihrer Mitglieder wollen Andreas Kurz, stellvertretender Vorsitzender für den Bereich Sport, und sein Team Optionen schaffen.

Große Angebot - auch Outdoor

„Dadurch, dass wir ein sehr großes Angebot haben, surfen wir aktuell quasi bei allen Verbänden vorbei, um zu sehen, wie die Stimmung ist“, weiß Kurz von viel Arbeit zu berichten. Denn der TSV hat sich dazu entschieden, künftig Outdoor-Kurse anzubieten. „Wir haben auf unsere Anlage viel Platz. Deshalb haben wir einen Fragenkatalog an die Abteilungsleiter geschickt, in denen sie uns mitteilen sollten, ob ihre Kurse auch draußen stattfinden können. Auf dieser Grundlage haben wir ein Hygienekonzept erstellt. Wir sind quasi bereit. Sobald das „Okay“ kommt, können wir zwei oder drei Tage später mit den ersten Kursen an den Start gehen.“

Dafür wurden auf dem Parkplatz neben der Anlage mit Baukreide die ersten Umrisse eingezeichnet. „Kursraum 1“ ist dort zu lesen. Wenn bis zu 16 Teilnehmer mitmachen, kann der Abstand von zwei Metern noch gewährleistet werden.

Aerobic-Kurs für Jedermann

Einer dieser Kurse könnte dann von Birgit Menk-Kulik geleitet werden. Seit 25 Jahren ist sie als Übungsleiterin für den TSV im Einsatz und bietet einen einstündigen Aerobic-Kurs an. „Im Normalfall läuft es so ab, dass wir 30 Minuten im Stehen Übungen machen und danach folgt noch ein Bauch-Beine-Po-Workout.“ Die Teilnehmer sind dabei bunt gemischt. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, ob jung oder alt, bei Birgit Menk-Kulik finden sie alle Platz: „Ich habe von 17 Jährigen bis 65-Jährigen eigentlich alles dabei. Oft auch Mütter und Töchter, die gemeinsam Sport machen wollen. Ich sage immer, dass der Sinn und Zweck der Kurse ist, dass sich am Ende jeder besser fühlen soll. Keiner soll übertreiben, aber man soll schon merken, dass man etwas getan hat.“

Die Kurse im Außenbereich abzuhalten stellt für sie kein Problem da: „Wenn es im Sommer mal richtig heiß geworden ist, dann sind wir häufiger schon mal nach draußen gegangen.“ Und auch die Abstandsregelungen sollten bei dem Aerobic-Kurs kein Problem darstellen: „Ich mache die Übungen vorne vor und die Teilnehmer reagieren auf Zuruf, das ist kein Problem.“ Anders sieht es bei anderen Gruppen aus. „Unsere Rehasportgruppe haben wir beispielsweise schon ganz am Anfang abgesagt“, berichtet Andreas Kurz und erklärt: „Dort gehören quasi alle Teilnehmer zur Risikogruppe.“

Künftig werden bei den Outdoorkursen auch Teilnehmerlisten ausliegen, als ein Aspekt des Gesundheitskonzepts: „So können wir nachvollziehen, wer dabei war und im schlimmsten Fall einer Ansteckung schnellstmöglich alle informieren“, hofft Andreas Kurz, dass dieser Fall nicht eintritt.