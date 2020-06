TSV Hagen 1860 will die internationale Spitze angreifen

„Wir erhoffen uns, dass er neue Impulse setzen kann. An seiner Qualität besteht ja schon einmal kein Zweifel.“ Wenn Dirk Schachtsiek über den neuen Trainer der Faustballherren des TSV Hagen 1860 spricht, hört man seine Zufriedenheit heraus. Mit der Verpflichtung von U21-Bundestrainer Hartmut Maus geht das Team nicht nur einen wichtigen Schritt in die Zukunft.

Für Dirk Schachtsiek ist es auch ein Blick zurück in die Vergangenheit. „Wie lange wir uns schon kennen, weiß ich schon gar nicht mehr. Lange auf jeden Fall“, ist sich Hartmut Maus gar nicht mehr sicher, wann die gemeinsame Zeit mit dem Hagener begann. Beide spielten erfolgreich zusammen in der Nationalmannschaft. „Der Kontakt ist auch nie abgebrochen. Hartmut kennt unser Projekt hier und hat auch mit vielen Spielern schon in der Auswahlmannschaften zusammen gearbeitet“, erklärt Dirk Schachtsiek.

Und die Mannschaft überzeugt den Bundestrainer: „Es ist ein junges Team, das sehr ausgeglichen ist. Diese Ausgeglichenheit macht sie so gefährlich. Alle Angriffsspieler haben andere Qualitäten, dadurch ist das Team nicht ausrechenbar und für Gegner schwer einzuschätzen.“ Die Schwachstelle sieht der 61-Jährige in der Defensive. „Der Abgang von Olaf Machelett hat eine Lücke hinterlassen, die wir schließen müssen. Aber mein erster Eindruck von der Mannschaft ist sehr positiv.“ Und deshalb möchte er mit dem Team auch angreifen: „National haben sie sich schon einen Namen gemacht und sich im vergangenen Jahr auch mit der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in der Halle und auf dem Feld belohnt. Nun ist es an der Zeit, dass der nächste Schritt gemacht wird und wir auch international angreifen.“

Die Mannschaft ist bereit

Eine Aussicht, die auch Mannschaftsführer Ole Schachtsiek positiv stimmt: „Viele von uns kennen Hartmut schon von verschiedenen Nachwuchsmannschaften und freuen uns auf die Saison mit ihm.“ Dem stimmt auch Teamkollege Philipp Müller zu: „Wir freuen uns alle sehr, dass wir wieder auf dem Platz stehen können und das auch mit dem neuen Trainer. Das wird sicherlich noch besser, wenn wir in ein paar Tagen ein klares Ziel für diese Feldsaison haben.“ Denn noch ist nicht entschieden, wie es mit der kommenden Saison weitergeht, ob diese überhaupt richtig gespielt wird. Der Verband hat den Teams insgesamt drei Wochen Zeit eingeräumt, um zu entscheiden, ob sie an der Spielzeit, bei der es weder Auf- noch Absteiger geben wird, teilnehmen möchten oder nicht.

Für den Diplom-Sportlehrer Maus wird es zunächst eine „Schnuppersaison“ werden, wie Dirk Schachtsiek es umschreibt: „Erst einmal sollen beide Seiten schauen, ob es das ist, was sie sich vorstellen. Aber grundsätzlich suchen wir etwas langfristiges.“ Und mit dem 61-Jährigen wird zudem ein neues Konzept Einzug in Hagen erhalten: „Als Sportlehrer bin ich natürlich immer darauf bedacht, mich auch weiter fortzubilden und möglichst viele Aspekte in meine Einheiten mit einbringen zu können“, so Maus.

Nachwuchsarbeit liegt ihm am Herzen

Besonders am Herzen liegt dem Solinger auch die Nachwuchsarbeit. So ist er nicht nur als Trainer des U-21-Auswahlteams aktiv, sondern leitet auch immer wieder Bundeslehrgänge im Jugendbereich. „Es ist wichtig, dass man den Nachwuchs auch im Blick behält.“ Seine beiden Töchter sind ebenfalls im Faustball aktiv. „Es ist nun mal ein ziemlicher Familiensport und das ist das Schöne an der Sache“, freut sich der neue TSV-Trainer und ergänzt: „Das ist ja auch das Tolle an Hagen. Die Jungs hier sind alle im besten Sinne Faustball-Bekloppte.“ Zunächst einmal wird Hartmut Maus für ein Training in der Woche vor Ort sein. Dass seine Spieler sich ohne Saison aber nicht fit halten, daran glaubt der Bundestrainer nicht: „Es herrscht eine sehr Eigenmotivation im Team. In der vergangenen Saison haben die Spieler ihre Qualität gezeigt, nun müssen wir weiter arbeiten, um die nächsten Ziele in Angriff nehmen zu können.“ Und die sollen den TSV Hagen 1860 dann künftig zu noch mehr Erfolgen führen.