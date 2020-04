Unter diesen Leitlinien soll Golf in Herdecke wieder starten

Bei „Golfen in Herdecke“ bereitet man sich auf die Wiederöffnung der Golfanlage vor, hat Handlungs-Richtlinien für die Mitglieder entwickelt. Ein konkretes Datum, wann der Sport in NRW wieder ausgeübt werden dürfe, liege indes nicht vor. „Wir gehen vorerst davon aus, dass wir am 4. Mai die Golfanlage wieder öffnen“, erklärt die Herdecker Golfbetriebswirtin Nina Weyland-Silka und betont angesichts der Leitlinien, die den Anforderungen des Gesundheitsschutzes entsprechen: „Sicher ist, dass das Golfspiel in Herdecke ganz anders sein wird, als es jemals zuvor war.“

Die Ungeduld wachse bei den Herdecker Golfern, sagt Nina Weyland-Silka, sie bekomme immer mehr Anrufe und E-Mails. „Einige Bundesländer erlauben Golfspiel, nach und nach eröffnen Plätze wieder ihre Pforten“, sagt sie, „nur in Nordrhein-Westfalen nicht.“ Der NRW-Verband habe daraufhin die Landesregierung angeschrieben, warte auf Stellungnahme. Der Deutsche Golf-Verband (DGV) hatte schon zuvor sein Unverständnis darüber ausgedrückt, dass die Plätze weiter gesperrt sind: „Golf unterscheidet sich, jedenfalls wenn von Freizeitsportlern ausgeübt, nicht vom längst zulässigen Spaziergang in den Parks oder der freien Natur.“

Bei „Golfen in Herdecke“ bereitet man sich auf die Einschränkungen vor, an die man sich bei einer Wiedereröffnung gewöhnen muss. „Die vom DGV erarbeiteten Leitlinien haben wir da auf unsere Anlage angepasst“, sagt Nina Weyland-Silka, man wisse auch nicht genau, welche Maßnahmen in welchem Umfang für Herdecke verbindlich sein werden.

Die Leitlinien

Zunächst wird man den Golfplatz nur für Mitglieder öffnen, dies gilt auch für Putting Green und Chipping-Übungsbereich. Die Driving Range darf jedoch auch von Nicht-Mitgliedern genutzt werden.

Wahrscheinlich ist man zur Vergabe von Startzeiten verpflichtet (online oder telefonisch), die im Abstand von zehn Minuten vergeben werden. Es dürfen voraussichtlich maximal zwei Personen in einem Flight spielen.

Die Golfanlage ist nach Abschluss der Runde zügig zu verlassen, die Nutzung der Umkleiden ist nicht gestattet. Golfunterricht ist zulässig, Unterricht für mehrere Personen zur selben Zeit ist bei strikter Trennung der Übenden unter Einhaltung des Sicherheitsabstands auch .

Hygieneregeln und Distanzregeln - zu jeder Zeit und überall auf der Anlage zwei Schlägerlängen Abstand - sind einzuhalten.

Der Eintritt ins Clubhaus jeweils nur für zwei Personen erlaubt. Jeder Golfer spielt mit seinem eigenen Equipment. Auf dem Putting Green und Pitching Green sind jeweils maximal zwei Personen erlaubt.

Waschplätze und Ballwäscher dürfen nicht benutzt werden, Flaggenstöcke nicht berührt werden. Es werden keine Leihtrolleys zur Verfügung gestellt. Bunkerharken stehen nicht zur Verfügung, Bunkerspuren sind mit den Schuhen einzuebnen.

Vorgabenwirksame Turniere werden - soweit erlaubt - nur ohne Siegerehrung durchgeführt. Bis Mitte Mai sind Turniere in Herdecke bereits abgesagt.