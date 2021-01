Verlängerter Lockdown: Das bedeutet er für den Hagener Sport

Hagen Im Krisengipfel wurde eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis mindestens Ende Januar beschlossen. Das sind die Folgen für den Sport.

Der Lockdown geht in die Verlängerung. Darauf einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten am Dienstag während eines Corona-Krisengipfels.

Vereinsangebote

Die Vereine müssen sich gedulden. Wann sie ihr Mannschaftstraining aufnehmen können, ist weiterhin ungewiss. Denn ebenso wie Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind auch Sportangebote derzeit nicht erlaubt. Davon ausgenommen ist Einzeltraining an der frischen Luft, wie etwa Joggen oder Radfahren. Auch die Fitnessstudios müssen geschlossen bleiben.

Öffentliche Sportstätten

„Sollte es zu der erwarteten Verlängerung des Lockdowns kommen, gehe ich davon aus, dass die aktuellen Regelungen für den Sport unverändert bestehen bleiben. Das heißt, die Sportstätten – inklusive der Stadien – müssen leider geschlossen bleiben“, sah Karsten-Thilo Raab, Leiter des Servicezentrum Sport, schon vor dem endgültigen Beschluss wenig Hoffnung auf eine Öffnung der Hallen, Stadien und Bezirkssportanlagen.

Profisport

Ausgenommen von den Trainingsverboten ist nach wie vor der Profisport. „In Hagen hätten damit weiter die Phoenix-Basketballer, sowie die Bundeskaderathleten im Bundesleistungsstützpunkt an der Kanuslalomstrecke im Lenne-Wildwasserpark die Möglichkeit zu trainieren beziehungsweise Punktspiele zu absolvieren“, erklärt Raab.

Während die Zweitliga-Basketballer von Phoenix Hagen ihre Saison fortführen können, müssen sich die Handballer der 3. Bundesliga weiterhin gedulden. Am 12. Januar hält der Deutsche Handballbund (DHB) eine Videokonferenz mit den Vereinsvertretern der vier Staffeln ab, um auf Grundlage der neuen Coronaschutzverordnung Hygienemaßnahmen bekanntzugeben und über einen möglichen Re-Start der Ligen zu informieren.

Trainingsstart

Unabhängig davon ist der VfL Eintracht Hagen schon wieder ins Training eingestiegen, wie Trainer Stefan Neff bestätigt: „Wir gehen auch nicht davon aus, dass die Liga im Februar losgeht. “ Bevor es jedoch für die Sportler zurück in die Krollmann Arena ging, unterzog sich das gesamte Team einem Coronatest. Und es wird wohl nicht der letzte gewesen sein.

Denn Trainer Neff hat einiges mit seinen Spielern in der Vorbereitung vor: „Wir wollen gegen Erst- und Zweitliga-Mannschaften testen, um uns ideal auf den Re-Start vorbereiten zu können.“ Vor einem Spiel sind allerdings pro Spieler zwei negative PCR-Tests abzuliefern. „Gegen TUSEM Essen werden wir definitiv spielen, das Datum steht allerdings noch aus“, berichtet Neff. Dazu, wann genau die Saison fortgesetzt werden könnte, vermag der Eintracht-Trainer nicht abzuschätzen: „Wahrscheinlich ist ein spätester Starttermin im März. Denn sonst rennt uns so langsam die Zeit davon. Es gibt verschiedene Überlegungen, wie man die Saison zu Ende bringen könnte. Ich bin sehr gespannt, was es am Ende wird. Aber wir werden für alles bereit sein.“